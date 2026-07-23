Google lansează o funcție nouă în Gemini pentru învățare. Poate crea lecții personalizate după ce îți testează cunoștințele

Gemini începe prin a-ți testa cunoștințele

Spre deosebire de o conversație obișnuită cu un chatbot, Study Notebooks pornește cu un test de evaluare. Scopul acestuia este să identifice ce stăpânești deja și ce capitole necesită mai multă atenție.

După analizarea răspunsurilor, Gemini generează lecții scurte și personalizate, concentrându-se în special pe subiectele la care ai avut dificultăți. Pentru moment, explicațiile sunt în principal text, însă Google a anunțat că în viitor vor fi introduse diagrame și alte elemente interactive.

Pentru a crea un notebook de studiu, trebuie să stabilești obiectivul, să precizezi examenul sau materia pentru care înveți și să încarci materialele de curs, notițele sau alte documente relevante.

Ține minte progresul de la o sesiune la alta

Una dintre diferențele față de un chat obișnuit cu AI este faptul că Study Notebooks păstrează istoricul progresului. Dacă revii după câteva zile, Gemini își amintește ce exerciții ai rezolvat și poate genera următoarele lecții pornind de la greșelile făcute anterior.

Pe măsură ce promovezi testele, anumite subiecte sunt mutate din categoria celor care necesită atenție în zona dedicată punctelor forte. Abordarea urmărește să elimine studiul haotic, în care recitești aceleași capitole fără să știi exact unde ai lacune.

Google colaborează cu Princeton Review

Pentru unele examene, Google oferă și conținut verificat realizat împreună cu The Princeton Review. În prezent sunt disponibile materiale pentru examenul SAT, iar compania a anunțat că în perioada următoare vor fi adăugate și resurse pentru GRE și ACT. De asemenea, sunt pregătite materiale pentru examene importante din India și Brazilia.

Nu înlocuiește NotebookLM, ci îl completează

Deși ambele produse folosesc inteligența artificială, Google spune că au roluri diferite. NotebookLM este orientat spre analizarea documentelor și organizarea informațiilor din surse multiple. Poate genera rezumate, răspunde la întrebări despre fișierele încărcate și chiar transforma documentele în podcasturi sau fișe de învățare.