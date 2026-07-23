Google lansează o funcție nouă în Gemini pentru învățare. Poate crea lecții personalizate după ce îți testează cunoștințele
Google continuă să extindă capabilitățile Gemini și introduce o funcție dedicată celor care învață pentru examene sau vor să aprofundeze un anumit subiect. Noul instrument, numit Study Notebooks, nu se limitează la răspunsuri oferite de un chatbot, ci încearcă să adapteze lecțiile în funcție de ceea ce știi deja și de punctele tale slabe.
Funcția este disponibilă la nivel global pentru conturile personale ale utilizatorilor cu vârsta de peste 18 ani și poate fi accesată momentan doar din versiunea web a Gemini. Google spune că suportul pentru aplicațiile mobile și pentru conturile educaționale va fi adăugat ulterior, potrivit Android Police.
Gemini începe prin a-ți testa cunoștințele
Spre deosebire de o conversație obișnuită cu un chatbot, Study Notebooks pornește cu un test de evaluare. Scopul acestuia este să identifice ce stăpânești deja și ce capitole necesită mai multă atenție.
După analizarea răspunsurilor, Gemini generează lecții scurte și personalizate, concentrându-se în special pe subiectele la care ai avut dificultăți. Pentru moment, explicațiile sunt în principal text, însă Google a anunțat că în viitor vor fi introduse diagrame și alte elemente interactive.
Pentru a crea un notebook de studiu, trebuie să stabilești obiectivul, să precizezi examenul sau materia pentru care înveți și să încarci materialele de curs, notițele sau alte documente relevante.
Ține minte progresul de la o sesiune la alta
Una dintre diferențele față de un chat obișnuit cu AI este faptul că Study Notebooks păstrează istoricul progresului. Dacă revii după câteva zile, Gemini își amintește ce exerciții ai rezolvat și poate genera următoarele lecții pornind de la greșelile făcute anterior.
Pe măsură ce promovezi testele, anumite subiecte sunt mutate din categoria celor care necesită atenție în zona dedicată punctelor forte. Abordarea urmărește să elimine studiul haotic, în care recitești aceleași capitole fără să știi exact unde ai lacune.
Google colaborează cu Princeton Review
Pentru unele examene, Google oferă și conținut verificat realizat împreună cu The Princeton Review. În prezent sunt disponibile materiale pentru examenul SAT, iar compania a anunțat că în perioada următoare vor fi adăugate și resurse pentru GRE și ACT. De asemenea, sunt pregătite materiale pentru examene importante din India și Brazilia.
Nu înlocuiește NotebookLM, ci îl completează
Deși ambele produse folosesc inteligența artificială, Google spune că au roluri diferite. NotebookLM este orientat spre analizarea documentelor și organizarea informațiilor din surse multiple. Poate genera rezumate, răspunde la întrebări despre fișierele încărcate și chiar transforma documentele în podcasturi sau fișe de învățare.
În schimb, Study Notebooks pune accent pe procesul de învățare. Funcția creează teste, urmărește progresul și încearcă să personalizeze lecțiile în funcție de rezultatele obținute.
Mai mult, cele două servicii pot lucra împreună. Materialele folosite în Study Notebooks pot fi sincronizate cu NotebookLM, astfel încât utilizatorii să genereze ulterior rezumate, flashcard-uri sau alte materiale de studiu fără să le încarce din nou.
Există, însă, și limite
Google recunoaște că personalizarea nu este perfectă. Sistemul își bazează recomandările pe răspunsurile oferite la testele inițiale, iar dacă acestea nu reflectă nivelul real al utilizatorului, lecțiile generate pot deveni mai puțin relevante.
De asemenea, AI-ul nu poate interpreta întotdeauna structura unui curs la fel de bine ca un profesor și poate acorda importanță unor informații secundare în detrimentul conceptelor esențiale.
Chiar și așa, Study Notebooks reprezintă unul dintre cele mai complexe instrumente de învățare integrate până acum în Gemini și arată direcția în care Google încearcă să transforme inteligența artificială dintr-un simplu chatbot într-un asistent educațional.