Google Docs permite editarea fișierelor Markdown fără conversie, direct în formatul original
Google a adăugat în Google Docs și Google Drive suport nativ pentru fișierele Markdown, folosite frecvent la documentația tehnică și în proiectele de programare. Fișierele cu extensia .md pot fi deschise, editate și folosite pentru colaborare fără să fie convertite într-un alt format, iar modificările pot fi urmărite în istoricul documentului.
Funcția este destinată atât echipelor de dezvoltare, cât și celor care lucrează cu instrumente AI. Markdown este un format text care păstrează structura unui document prin elemente simple, precum titluri, liste, tabele și linkuri. Google încearcă astfel să faciliteze lucrul în comun la documentație, fără ca fișierele să fie mutate între aplicații sau transformate înainte de fiecare editare, se arată pe blogul Google.
Fișierele Markdown pot fi editate direct în Google Docs
Până acum, lucrul cu fișiere Markdown în Google Docs presupunea folosirea unor soluții intermediare sau conversia documentelor în alte formate. Noul suport permite editarea fișierelor .md în formatul lor original, fără schimbarea tipului de fișier.
Google precizează că documentele deschise în acest mod vor avea un indicator .md în antet, astfel încât să fie clar că este editat un fișier Markdown nativ. Abordarea este importantă pentru proiectele în care documentația trebuie să rămână compatibilă cu instrumentele de dezvoltare și cu depozitele Git.
Markdown este folosit pentru documentație, fișiere README, instrucțiuni și alte materiale tehnice. Formatul permite organizarea conținutului fără elementele suplimentare specifice documentelor mai complexe, fiind ușor de citit atât de oameni, cât și de instrumentele software care îl prelucrează.
Mai mulți colegi și agenți AI pot lucra pe același document
Noua funcție permite colaborarea în timp real în Google Docs. Membrii unei echipe pot edita același fișier, iar comentariile și sugestiile pot fi folosite pentru a discuta modificări punctuale. În acest fel, documentația poate fi revizuită în același spațiu de lucru în care sunt pregătite și celelalte materiale ale unui proiect.
Google prezintă această funcție și în contextul utilizării agenților AI pentru redactare, planificare și programare. Atunci când astfel de instrumente contribuie la documentație, păstrarea unui singur fișier actualizat poate simplifica verificarea și integrarea modificărilor făcute de oameni și de sisteme automate.
Istoricul versiunilor păstrează evidența modificărilor, ceea ce permite urmărirea evoluției documentului și verificarea contribuțiilor. Pentru echipele care lucrează la proiecte tehnice, această evidență poate ajuta la identificarea schimbărilor și la menținerea unei versiuni comune a documentației.
Google Drive oferă previzualizare formatată pentru Markdown
Pe lângă editarea din Google Docs, Google Drive permite previzualizarea fișierelor Markdown într-o formă formatată. Titlurile, tabelele și hyperlinkurile pot fi afișate într-un mod mai ușor de parcurs decât textul brut, fără să fie necesară instalarea unui program separat pentru vizualizare.
Cei care au nevoie să vadă conținutul în forma sa originală pot reveni la textul brut. Alternarea între previzualizarea formatată și textul sursă oferă acces atât la felul în care este structurat documentul, cât și la marcajele Markdown care definesc această structură.
Google susține că integrarea este menită să simplifice redactarea și revizuirea documentației tehnice. Funcția nu schimbă rolul Markdown în proiectele software, ci permite folosirea mai directă a formatului într-un instrument de colaborare deja cunoscut de multe echipe.
Funcția este disponibilă pentru conturile Google și Workspace
Potrivit anunțului publicat de Google pe 26 octombrie 2026, funcția poate fi folosită de persoanele care au un cont Google sau Google Workspace. Pentru a începe, trebuie încărcat un fișier cu extensia .md în Google Drive, după care acesta poate fi deschis și editat în Google Docs.
Integrarea le permite echipelor să păstreze fișierele Markdown în formatul lor nativ și să folosească instrumentele de colaborare din Google Docs. În același timp, previzualizarea din Drive oferă o modalitate rapidă de a verifica aspectul documentului înainte de a-l edita sau distribui.