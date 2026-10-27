Google Docs permite editarea fișierelor Markdown fără conversie, direct în formatul original

Fișierele Markdown pot fi editate direct în Google Docs

Până acum, lucrul cu fișiere Markdown în Google Docs presupunea folosirea unor soluții intermediare sau conversia documentelor în alte formate. Noul suport permite editarea fișierelor .md în formatul lor original, fără schimbarea tipului de fișier.

Google precizează că documentele deschise în acest mod vor avea un indicator .md în antet, astfel încât să fie clar că este editat un fișier Markdown nativ. Abordarea este importantă pentru proiectele în care documentația trebuie să rămână compatibilă cu instrumentele de dezvoltare și cu depozitele Git.

Markdown este folosit pentru documentație, fișiere README, instrucțiuni și alte materiale tehnice. Formatul permite organizarea conținutului fără elementele suplimentare specifice documentelor mai complexe, fiind ușor de citit atât de oameni, cât și de instrumentele software care îl prelucrează.

Mai mulți colegi și agenți AI pot lucra pe același document

Noua funcție permite colaborarea în timp real în Google Docs. Membrii unei echipe pot edita același fișier, iar comentariile și sugestiile pot fi folosite pentru a discuta modificări punctuale. În acest fel, documentația poate fi revizuită în același spațiu de lucru în care sunt pregătite și celelalte materiale ale unui proiect.

Google prezintă această funcție și în contextul utilizării agenților AI pentru redactare, planificare și programare. Atunci când astfel de instrumente contribuie la documentație, păstrarea unui singur fișier actualizat poate simplifica verificarea și integrarea modificărilor făcute de oameni și de sisteme automate.

Istoricul versiunilor păstrează evidența modificărilor, ceea ce permite urmărirea evoluției documentului și verificarea contribuțiilor. Pentru echipele care lucrează la proiecte tehnice, această evidență poate ajuta la identificarea schimbărilor și la menținerea unei versiuni comune a documentației.

Google Drive oferă previzualizare formatată pentru Markdown

Pe lângă editarea din Google Docs, Google Drive permite previzualizarea fișierelor Markdown într-o formă formatată. Titlurile, tabelele și hyperlinkurile pot fi afișate într-un mod mai ușor de parcurs decât textul brut, fără să fie necesară instalarea unui program separat pentru vizualizare.