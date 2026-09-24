Dacia Spring și bateria de 12V: de ce poate imobiliza mașina chiar dacă acumulatorul principal este încărcat

De ce se descarcă bateria auxiliară la o mașină electrică

Bateria de 12V îmbătrânește și pierde capacitate ca orice acumulator cu plumb. Drumurile scurte, perioadele lungi de staționare și temperaturile scăzute îi reduc rezerva. Sistemele de alarmă, conectivitatea și modulele care rămân în așteptare consumă puțin, dar constant. Un accesoriu montat ulterior sau o lumină rămasă activă poate accelera descărcarea.

În timpul funcționării, un convertor DC-DC folosește energia bateriei de tracțiune pentru rețeaua de 12V. Încărcarea nu are loc însă în orice stare și în orice moment. Dacă mașina stă mult sau bateria auxiliară are o celulă degradată, simplul fapt că acumulatorul principal este încărcat nu garantează tensiunea necesară la următoarea pornire.

Semnele timpurii sunt deblocarea lentă, lumini slabe, ecrane care repornesc și avertizări fără legătură aparentă. Măsurarea în repaus și sub sarcină poate arăta dacă tensiunea se prăbușește când calculatoarele pornesc. O valoare bună imediat după încărcare nu exclude lipsa de capacitate, de aceea testul trebuie să evalueze și comportamentul sub sarcină.

Cum repornești în siguranță și ce trebuie verificat

Folosește numai punctele de 12V și procedura descrisă în manualul versiunii tale. Un booster compatibil poate permite calculatoarelor să pornească și contactorilor să conecteze sistemul de înaltă tensiune. Nu interveni asupra cablurilor portocalii și nu încerca să ajungi la bateria de tracțiune. Polaritatea greșită poate deteriora module electronice costisitoare.

După repornire, bateria auxiliară trebuie testată, nu considerată reparată. Se verifică tensiunea furnizată de convertor, bornele, masa caroseriei și consumul în repaus. Dacă acumulatorul este vechi sau nu menține sarcina, înlocuiește-l cu tipul și capacitatea recomandate. O baterie nepotrivită poate încăpea fizic, dar poate avea caracteristici insuficiente.

Dacă Spring rămâne imobilizată repetat, programează o diagnoză înainte de a schimba piese la întâmplare. Un modul care nu intră în repaus, o actualizare necesară ori o problemă de încărcare poate descărca și bateria nouă. Întreținerea acumulatorului de 12V rămâne esențială la o mașină electrică, deoarece el deschide accesul electric către întregul sistem de propulsie.