Ce merită să pui de acum în lista de Black Friday eMAG: trei televizoare TCL, un soundbar și un monitor Mini LED

Am selectat cinci produse care pot forma un setup complet de entertainment: trei televizoare pentru bugete și cerințe diferite, un soundbar pentru experiența de cinema și un monitor Mini LED pentru gaming și lucru.

TCL 65C6K Pro: diagonală mare și QD-MiniLED la un preț accesibil

Primul produs pe care merită să îl urmărești este TCL 65C6K Pro. Este un televizor de 65 de inci, adică 164 cm, gândit pentru cei care vor un ecran mare și tehnologie Mini LED, fără să urce direct către modelele premium.

Tehnologia QD-MiniLED combină iluminarea Mini LED cu avantajele Quantum Dot. Pentru utilizator, asta înseamnă culori bogate, un contrast mai bun și un control mai precis al luminii decât în cazul unui televizor LED obișnuit. Modelul oferă până la 420 de zone de control al iluminării și o luminozitate HDR de până la 1.000 de niți, conform specificațiilor TCL.

Rata de refresh nativă de 144Hz îl face potrivit și pentru console sau un PC de gaming. Suportul Dolby Vision și Dolby Atmos completează experiența pentru filme și seriale, iar sistemul audio Onkyo 2.1 oferă mai multă consistență decât difuzoarele obișnuite integrate într-un televizor subțire.

Google TV adună într-o singură interfață aplicațiile de streaming, recomandările și sursele conectate. TCL 65C6K Pro este astfel o alegere echilibrată pentru un living în care același ecran este folosit pentru filme, sport, televiziune și jocuri.

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