Ce merită să pui de acum în lista de Black Friday eMAG: trei televizoare TCL, un soundbar și un monitor Mini LED
Black Friday la eMAG are loc anul acesta vineri, 6 noiembrie. Mai sunt doar două zile până la start, iar cea mai bună pregătire nu este să cauți la întâmplare printre mii de oferte în dimineața evenimentului, ci să îți faci de acum o listă scurtă cu produsele care te interesează.
Prețurile afișate în prezent pentru multe produse TCL sunt deja atractive. Totuși, merită să le adaugi în lista de Favorite și să revii pe 6 noiembrie pentru a descoperi ce prețuri speciale vor avea de Black Friday. Astfel poți compara rapid oferta cu prețul actual și poți lua o decizie înainte ca stocurile produselor populare să înceapă să scadă.
Am selectat cinci produse care pot forma un setup complet de entertainment: trei televizoare pentru bugete și cerințe diferite, un soundbar pentru experiența de cinema și un monitor Mini LED pentru gaming și lucru.
TCL 65C6K Pro: diagonală mare și QD-MiniLED la un preț accesibil
Primul produs pe care merită să îl urmărești este TCL 65C6K Pro. Este un televizor de 65 de inci, adică 164 cm, gândit pentru cei care vor un ecran mare și tehnologie Mini LED, fără să urce direct către modelele premium.
Tehnologia QD-MiniLED combină iluminarea Mini LED cu avantajele Quantum Dot. Pentru utilizator, asta înseamnă culori bogate, un contrast mai bun și un control mai precis al luminii decât în cazul unui televizor LED obișnuit. Modelul oferă până la 420 de zone de control al iluminării și o luminozitate HDR de până la 1.000 de niți, conform specificațiilor TCL.
Rata de refresh nativă de 144Hz îl face potrivit și pentru console sau un PC de gaming. Suportul Dolby Vision și Dolby Atmos completează experiența pentru filme și seriale, iar sistemul audio Onkyo 2.1 oferă mai multă consistență decât difuzoarele obișnuite integrate într-un televizor subțire.
Google TV adună într-o singură interfață aplicațiile de streaming, recomandările și sursele conectate. TCL 65C6K Pro este astfel o alegere echilibrată pentru un living în care același ecran este folosit pentru filme, sport, televiziune și jocuri.
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TCL 65C7L: alegerea premium echilibrată
Dacă îți dorești tot o diagonală de 65 de inci, dar pui mai mult accent pe performanța imaginii, TCL 65C7L este pasul următor.
Modelul folosește noua tehnologie SQD-MiniLED, unde „S” vine de la Super Quantum Dot. Aceasta urmărește să ofere culori mai precise și mai stabile, păstrând avantajele iluminării Mini LED.
TCL 65C7L dispune de 1.152 de zone de control al iluminării și poate ajunge la o luminozitate HDR de până la 3.000 de niți. Diferența devine vizibilă în conținutul HDR, în scenele cu elemente foarte luminoase pe fundal întunecat și în imaginile în care trebuie păstrate simultan detaliile din umbre și zonele puternic iluminate.
Panoul are o rată nativă de refresh de 144Hz, iar Game Accelerator poate urca până la 288Hz în condiții compatibile. Procesorul TSR AiPQ analizează și optimizează imaginea, iar sistemul Audio by Bang & Olufsen completează experiența pentru filme, concerte și jocuri.
C7L este modelul potrivit pentru cei care vor o diagonală generoasă și performanțe apropiate de zona televizoarelor de top, într-un pachet mai echilibrat ca preț.
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TCL 55C8L: imagine premium într-un format mai ușor de integrat
O diagonală mai mare nu este întotdeauna alegerea potrivită. Dacă ai un living de dimensiuni medii, stai mai aproape de ecran sau vrei un televizor premium care să nu domine întreaga cameră, TCL 55C8L este unul dintre cele mai interesante modele de urmărit.
Televizorul are diagonala de 55 de inci, respectiv 139 cm, și folosește tehnologia SQD-MiniLED. Modelul oferă 1.008 zone de control al iluminării și o luminozitate HDR de până la 3.000 de niți. Panoul HVA 2.0 Pro, Super QLED și tehnologia All-domain Halo Control contribuie la un negru mai profund și la reducerea efectului de halou în jurul obiectelor luminoase.
Rata nativă de refresh este de 144Hz, astfel că televizorul poate reda fluent filme de acțiune, sport și jocuri. Procesorul TSR AiPQ optimizează claritatea, contrastul, culorile și mișcarea, iar sistemul Audio by Bang & Olufsen oferă un sunet adaptat unui model din zona premium.
Un alt avantaj este designul ultra-subțire. C8L poate fi integrat mai ușor într-un living modern și arată foarte bine inclusiv montat pe perete.
TCL 55C8L nu se adresează neapărat celui care caută cea mai mare diagonală posibilă. Este pentru cumpărătorul care preferă un televizor mai compact, dar vrea un nivel ridicat de performanță pentru imagine, sunet și gaming.
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TCL Q65H: upgrade-ul care face filmele să sune la fel de bine cum arată
Imaginea este doar jumătate din experiența unui film. Dialogurile, muzica și efectele au nevoie de spațiu și impact, iar difuzoarele integrate într-un televizor subțire nu pot înlocui întotdeauna un sistem audio dedicat.
TCL Q65H este un soundbar cu sistem 5.1, subwoofer wireless și suport pentru Dolby Atmos și DTS. Tehnologia RAY·DANZ folosește reflectoare acustice pentru a extinde scena sonoră, astfel încât sunetul să nu pară concentrat doar în zona centrală a televizorului.
AI Sonic-Adaptation calibrează sunetul în funcție de încăpere, iar modurile dedicate permit adaptarea redării pentru filme, muzică, dialoguri, sport sau jocuri. Conectarea prin HDMI eARC simplifică instalarea și permite controlul volumului direct din telecomanda televizorului.
Q65H este alegerea firească dacă ai deja un televizor bun, dar simți că sunetul nu oferă aceeași senzație de amploare. Subwooferul adaugă greutate coloanelor sonore și efectelor, iar Dolby Atmos contribuie la o experiență mai captivantă.
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TCL 27P2A: Mini LED și 200Hz pentru birou și gaming
Ultimul produs din selecție mută tehnologia Mini LED de pe peretele livingului pe birou. TCL 27P2A este un monitor de gaming cu diagonala de 27 de inci, rezoluție QHD și rată de refresh de 200Hz.
Combinația dintre rezoluția QHD și diagonala de 27 de inci este potrivită atât pentru jocuri, cât și pentru activitățile zilnice. Oferă mai mult spațiu de lucru decât un monitor Full HD, fără să necesite puterea grafică cerută de rezoluția 4K.
Panoul Mini LED folosește 84 de zone de control al iluminării și poate ajunge la o luminozitate de vârf de 600 de niți. Monitorul acoperă 99% din spațiul de culoare sRGB și are un timp de răspuns de 1 ms GtG.
Rata de refresh de 200Hz și compatibilitatea FreeSync Premium și G-Sync îl recomandă pentru jocuri rapide. Mișcarea este mai clară, latența este redusă, iar sincronizarea cu placa video ajută la eliminarea întreruperilor de imagine.
TCL 27P2A nu este însă util doar pentru gaming. Rezoluția QHD, culorile bune și standul ajustabil îl transformă într-un monitor versatil pentru lucru, editare foto-video și consum de conținut.
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Ce produs TCL alegi?
TCL 65C6K Pro este alegerea pentru cine vrea o diagonală mare și avantajele QD-MiniLED la un preț accesibil.
TCL 65C7L oferă un upgrade important la nivel de luminozitate, control al iluminării, culori și sunet. Este varianta premium echilibrată pentru living.
TCL 55C8L se potrivește într-un spațiu mai compact, dar păstrează performanțe de top și un design ultra-subțire.
TCL Q65H completează televizorul cu un sistem audio 5.1, Dolby Atmos și subwoofer wireless, iar TCL 27P2A aduce Mini LED și 200Hz într-un setup de gaming sau lucru.
Prețurile actuale sunt deja bune, însă Black Friday la eMAG are loc vineri, 6 noiembrie. Adaugă produsele care te interesează la Favorite, notează prețul afișat acum și verifică oferta specială din ziua evenimentului. În cazul produselor atractive, pregătirea listei din timp poate face diferența dintre o achiziție rapidă și un stoc epuizat.