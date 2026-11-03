„Banii puşi la bancă în timpul căsniciei pe numele lui se împart la divorţ?”. Ce spune legea în România

În cazul comunității legale, articolul 339 din Codul civil stabilește că bunurile dobândite în timpul acestui regim de oricare dintre soți sunt bunuri comune în devălmășie. Articolul 341 precizează că veniturile din muncă sunt comune dacă dreptul la încasarea lor devine scadent în timpul comunității.

Prin urmare, faptul că salariul intră în contul personal al soțului și este transferat ulterior într-un depozit deschis tot pe numele lui nu transformă automat economiile în bani exclusiv personali. Regula se aplică în egală măsură și unui cont deschis numai pe numele soției.

Dreptul de a utiliza contul în relația cu banca este diferit de drepturile soților asupra economiilor. Articolul 317 permite fiecărui soț să constituie singur depozite și să efectueze operațiuni bancare, iar titularul poate dispune de fonduri inclusiv după divorț, dacă o hotărâre judecătorească executorie nu stabilește altfel.

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Ce bani pot rămâne exclusiv ai titularului

Nu orice sumă depusă la bancă în timpul căsătoriei devine comună. Contează de unde provin banii, nu doar ziua în care au ajuns în cont.

Articolul 340 din Codul civil include între bunurile proprii cele dobândite prin moștenire sau donație, cu excepția situației în care persoana care le transmite prevede expres că vor fi comune. Tot proprii sunt, în condițiile legii, sumele care înlocuiesc un bun propriu.

De exemplu, dacă un soț vinde un apartament care îi aparținea exclusiv și depune prețul într-un cont, banii pot păstra caracterul de bun propriu. Proveniența lor trebuie însă să poată fi demonstrată.