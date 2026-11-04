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Justiție

Cât câștigă un judecător CCR și cine poate ocupa funcția. Salariul, sporurile și beneficiile unui mandat de 9 ani

Cât câștigă un judecător CCR și cine poate ocupa funcția. Salariul, sporurile și beneficiile unui mandat de 9 ani
Cum ajungi judecător la CCR și ce salariu primești (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Funcția de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR) este una dintre cele mai importante și bine remunerate poziții din sistemul public. Cei nouă judecători ai instituției au mandate de câte nouă ani, beneficiază de indemnizații lunare consistente și de drepturi speciale prevăzute de lege. Totuși, pentru a ajunge la CCR nu este obligatoriu să fi lucrat anterior ca judecător într-o instanță. Constituția stabilește condițiile de pregătire și experiență profesională, dar și cine are dreptul să facă numirile.

Cuprins
  1. Cine poate deveni judecător la CCR. Condițiile prevăzute de Constituție
  2. Cine numește judecătorii CCR și cât durează mandatul
  3. Ce salariu primește un judecător CCR în 2026
  4. Ce alte beneficii primesc judecătorii CCR

Cine poate deveni judecător la CCR. Condițiile prevăzute de Constituție

Potrivit articolului 143 din Constituția României, persoanele numite judecători la CCR trebuie să îndeplinească trei condiții: să aibă studii juridice superioare, înaltă competență profesională și cel puțin 18 ani de experiență în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

De exemplu, un avocat cu 20 de ani de experiență, un profesor universitar de drept sau un fost procuror poate fi eligibil pentru această funcție, dacă îndeplinește toate condițiile legale. Nu este obligatorie absolvirea Institutului Național al Magistraturii și nici exercitarea anterioară a funcției de judecător.

Cine numește judecătorii CCR și cât durează mandatul

Conform articolului 142 din Constituție, CCR este formată din nouă judecători, numiți astfel:

  • Trei judecători de Camera Deputaților;
  • Trei judecători de Senat;
  • Trei judecători de președintele României.

Mandatul durează nouă ani și nu poate fi prelungit sau reînnoit. O treime dintre judecători este înlocuită la fiecare trei ani, astfel încât componența Curții să nu se schimbe integral în același moment.

De asemenea, președintele CCR este ales de ceilalți judecători, prin vot secret, pentru un mandat de trei ani.

Ce salariu primește un judecător CCR în 2026

Potrivit grilelor salariale publicate în septembrie 2026, indemnizația de bază a unui judecător CCR este de 45.260 de lei brut lunar. La aceasta se adaugă sporuri și alte drepturi salariale.

Componentă salarială Sumă brută lunară
Indemnizație de bază 45.260 lei
Spor de suprasolicitare (25%) 11.315 lei
Spor de confidențialitate aprox. 2.340 lei
Spor pentru condiții vătămătoare 300 lei
Indemnizație pentru doctorat (unde se aplică) 500 lei
TOTAL BRUT ORIENTATIV 59.715 lei
* Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de sporurile și indemnizațiile aplicabile. Totalul include indemnizația pentru doctorat, care nu se acordă automat tuturor judecătorilor.

Astfel, venitul lunar poate depăși 34.000 de lei net, în funcție de sporurile și indemnizațiile aplicabile. Președintele Curții beneficiază de o indemnizație de bază mai mare.

Pentru comparație, un judecător stagiar din instanțele obișnuite câștigă între 6.990 și 8.285 de lei net lunar, potrivit datelor CSM din octombrie 2026.

Ce alte beneficii primesc judecătorii CCR

Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale prevede mai multe drepturi specifice. Astfel, judecătorii beneficiază de independență și inamovibilitate pe durata mandatului. Funcția este incompatibilă cu alte funcții publice sau private, cu excepția activităților didactice din învățământul juridic superior.

Articolul 71 reglementează și drepturi privind pensia de serviciu, în condițiile legii, precum și posibilitatea cumulării pensiei cu alte venituri.

Un alt beneficiu prevăzut de același articol este o sumă egală cu șase indemnizații nete lunare, la încetarea mandatului prin expirarea termenului sau din motive de sănătate. Aplicarea acestei prevederi a generat însă controverse privind plata efectivă a sumelor.

Mai mult, judecătorii CCR au și dreptul la pașaport diplomatic, în condițiile legii.

Dincolo de aceste beneficii, responsabilitatea funcției este importantă: CCR verifică respectarea Constituției, soluționează conflicte juridice de natură constituțională și poate declara neconstituționale legi adoptate de Parlament.

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