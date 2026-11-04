Cât câștigă un judecător CCR și cine poate ocupa funcția. Salariul, sporurile și beneficiile unui mandat de 9 ani

De exemplu, un avocat cu 20 de ani de experiență, un profesor universitar de drept sau un fost procuror poate fi eligibil pentru această funcție, dacă îndeplinește toate condițiile legale. Nu este obligatorie absolvirea Institutului Național al Magistraturii și nici exercitarea anterioară a funcției de judecător.

Cine numește judecătorii CCR și cât durează mandatul

Conform articolului 142 din Constituție, CCR este formată din nouă judecători, numiți astfel:

Trei judecători de Camera Deputaților;

Trei judecători de Senat;

Trei judecători de președintele României.

Mandatul durează nouă ani și nu poate fi prelungit sau reînnoit. O treime dintre judecători este înlocuită la fiecare trei ani, astfel încât componența Curții să nu se schimbe integral în același moment.

De asemenea, președintele CCR este ales de ceilalți judecători, prin vot secret, pentru un mandat de trei ani.

Ce salariu primește un judecător CCR în 2026

Potrivit grilelor salariale publicate în septembrie 2026, indemnizația de bază a unui judecător CCR este de 45.260 de lei brut lunar. La aceasta se adaugă sporuri și alte drepturi salariale.

Componentă salarială Sumă brută lunară Indemnizație de bază 45.260 lei Spor de suprasolicitare (25%) 11.315 lei Spor de confidențialitate aprox. 2.340 lei Spor pentru condiții vătămătoare 300 lei Indemnizație pentru doctorat (unde se aplică) 500 lei TOTAL BRUT ORIENTATIV 59.715 lei * Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de sporurile și indemnizațiile aplicabile. Totalul include indemnizația pentru doctorat, care nu se acordă automat tuturor judecătorilor.

Astfel, venitul lunar poate depăși 34.000 de lei net, în funcție de sporurile și indemnizațiile aplicabile. Președintele Curții beneficiază de o indemnizație de bază mai mare.

Pentru comparație, un judecător stagiar din instanțele obișnuite câștigă între 6.990 și 8.285 de lei net lunar, potrivit datelor CSM din octombrie 2026.