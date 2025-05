Google lansează AI Mode pentru toți utilizatorii, ca răspuns la ChatGPT. Cum te ajută sau mai mult te încurcă noul mod de căutare inteligentă

Funcția de la Google integrează răspunsuri personalizate, memorie și recomandări comerciale, dar ridică probleme pentru publicații

Google își extinde modul experimental AI Mode pentru toată lumea, potrivit unui anunț oficial din 1 mai.

Noua funcție aduce un asistent inteligent direct în interfața motorului de căutare, folosind baza de date a companiei pentru a furniza răspunsuri sintetizate, interactive și personalizate, scrie publicația CNET.

În primă fază, doar un „mic procent” dintre utilizatori va vedea fila AI Mode în rezultatele Google Search, dar accesul complet este deja disponibil prin platforma Google Labs, fără a fi nevoie de o listă de așteptare.

Ce poate face AI Mode

AI Mode funcționează ca un intermediar între căutările tradiționale și un chatbot conversațional.

Poți întreba, de exemplu, „care sunt cele mai bune scaune pliabile de camping sub 300 lei?”, iar AI Mode va genera o listă cu recomandări, linkuri către magazine, imagini, recenzii, ore de funcționare și prețuri în timp real. În plus, noua funcție are capacitate de memorie, permițând reluarea unor sesiuni anterioare.

Datele par a fi preluate din recenzii postate online, atât de utilizatori, cât și de site-uri specializate. Deocamdată, nu este clar dacă Google va încasa comisioane de afiliere din cumpărăturile făcute prin recomandările AI, o practică deja dezbătută în cazul altor platforme.

O mișcare strategică într-un peisaj concurențial în schimbare

Lansarea AI Mode marchează un pas major în direcția convergenței dintre căutarea tradițională și asistența generativă AI, într-un context în care rivali precum Perplexity sau ChatGPT se promovează deja ca motoare de căutare complet bazate pe inteligență artificială.

Cu peste 90% cotă de piață globală (conform StartCounter), Google are un avantaj uriaș prin dimensiunea indexului și prin performanța propriului asistent AI, Gemini, care se situează printre cele mai bune în testele de referință.

Ce impact se va răsfrânge peste site-uri

Tranziția spre AI în Search ar putea avea consecințe importante pentru ecosistemul digital. Timp de decenii, publicațiile online au depins de click-urile generate de „linkurile albastre” din rezultatele Google.

Dacă AI Mode dă răspunsuri complete fără a trimite utilizatorii către sursele originale, acest lucru ar putea diminua drastic traficul și veniturile site-urilor care produc acel conținut.

Pentru editori și creatori de conținut, schimbarea ridică întrebări urgente despre sustenabilitate și recunoaștere, în contextul în care modelele AI se bazează adesea pe conținutul lor fără a le genera direct beneficii.