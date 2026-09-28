Furtun de frână deteriorat pe interior: cum poate bloca etrierul fără să prezinte scurgeri

Cum ajunge furtunul să funcționeze ca o supapă

Furtunurile de frână sunt construite din mai multe straturi. În timp, materialul poate îmbătrâni, iar stratul interior se poate desprinde parțial. Bucata desprinsă poate crea un fel de clapetă în interior.

Atunci când șoferul apasă pedala, presiunea generată de cilindrul principal este suficient de mare pentru a împinge lichidul spre etrier. Când pedala este eliberată, presiunea de revenire este mult mai mică. Restricția din furtun poate împiedica lichidul să se întoarcă rapid.

Pistonul etrierului rămâne astfel presat pe plăcuță. Roata începe să se încălzească, consumul poate crește, iar mașina poate trage într-o parte. După câțiva kilometri poate apărea mirosul specific de frână încinsă.

Temperatura ridicată poate deteriora plăcuțele, discul, rulmentul și chiar lichidul de frână. În cazuri severe, discul poate ajunge la temperaturi foarte mari și poate căpăta pete albastre.

Cum diferențiezi furtunul defect de un etrier blocat

Un mecanic poate verifica dacă există presiune reziduală la etrier. Dacă roata este blocată, iar deschiderea temporară a aerisitorului eliberează imediat frâna, există indicii că presiunea rămâne prinsă în circuit.

Trebuie stabilit apoi unde se produce restricția. Furtunul este un suspect important, dar pot exista și probleme în conducte, modulul ABS sau cilindrul principal. Diagnoza trebuie continuată înainte de înlocuirea pieselor.

Dacă pistonul rămâne blocat chiar și după eliberarea presiunii, problema este probabil mecanică în etrier. Culisantele pot fi corodate, pistonul poate fi gripat, iar garnitura poate fi deteriorată.