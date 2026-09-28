Furtun de frână deteriorat pe interior: cum poate bloca etrierul fără să prezinte scurgeri
Un furtun de frână poate arăta perfect la exterior și totuși să provoace blocarea unei roți. Este una dintre defecțiunile care pot induce în eroare chiar și atunci când etrierul pare principalul suspect. Straturile interne ale furtunului se pot deteriora și pot forma o restricție care permite lichidului să treacă într-un sens, dar împiedică revenirea lui.
Din exterior nu există neapărat fisuri, umflături sau pierderi de lichid. Pedala poate părea normală, însă după una sau mai multe frânări o roată începe să rămână frânată și să se încălzească puternic.
Cum ajunge furtunul să funcționeze ca o supapă
Furtunurile de frână sunt construite din mai multe straturi. În timp, materialul poate îmbătrâni, iar stratul interior se poate desprinde parțial. Bucata desprinsă poate crea un fel de clapetă în interior.
Atunci când șoferul apasă pedala, presiunea generată de cilindrul principal este suficient de mare pentru a împinge lichidul spre etrier. Când pedala este eliberată, presiunea de revenire este mult mai mică. Restricția din furtun poate împiedica lichidul să se întoarcă rapid.
Pistonul etrierului rămâne astfel presat pe plăcuță. Roata începe să se încălzească, consumul poate crește, iar mașina poate trage într-o parte. După câțiva kilometri poate apărea mirosul specific de frână încinsă.
Temperatura ridicată poate deteriora plăcuțele, discul, rulmentul și chiar lichidul de frână. În cazuri severe, discul poate ajunge la temperaturi foarte mari și poate căpăta pete albastre.
Cum diferențiezi furtunul defect de un etrier blocat
Un mecanic poate verifica dacă există presiune reziduală la etrier. Dacă roata este blocată, iar deschiderea temporară a aerisitorului eliberează imediat frâna, există indicii că presiunea rămâne prinsă în circuit.
Trebuie stabilit apoi unde se produce restricția. Furtunul este un suspect important, dar pot exista și probleme în conducte, modulul ABS sau cilindrul principal. Diagnoza trebuie continuată înainte de înlocuirea pieselor.
Dacă pistonul rămâne blocat chiar și după eliberarea presiunii, problema este probabil mecanică în etrier. Culisantele pot fi corodate, pistonul poate fi gripat, iar garnitura poate fi deteriorată.
Furtunurile vechi trebuie inspectate nu doar pentru scurgeri, ci și pentru fisuri, umflături sau deformări. Dacă unul dintre furtunuri este deteriorat semnificativ din cauza vârstei, merită verificată starea tuturor celor de pe mașină.
După înlocuire, circuitul trebuie aerisit corect, iar lichidul pierdut completat cu tipul specificat de producător. Dacă frâna a fost supraîncălzită, trebuie inspectate și discul și plăcuțele, deoarece repararea furtunului nu anulează deteriorarea termică produsă anterior.