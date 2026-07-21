Butonul „Respinge” de pe Toyota.com ar fi fost doar decor. Compania, acuzată că urmărea utilizatorii oricum

Ce s-ar fi întâmplat după apăsarea butonului „Respinge”

Toyota.com le prezintă vizitatorilor o fereastră prin care pot accepta sau refuza cookie-urile și alte tehnologii similare. Potrivit plângerii, instrumentele de monitorizare ar fi continuat să funcționeze chiar și după selectarea opțiunii „Respinge”.

Terții implicați ar fi putut primi informații despre activitatea de navigare. Ar fi fost colectate și date despre dispozitiv, identificatori online și alte detalii folosite pentru publicitate personalizată. Afirmațiile trebuie demonstrate în instanță. Procesul se află într-o etapă incipientă, iar grupul de reclamanți nu a fost încă aprobat oficial.

Cookie-urile pot reține preferințe și informații utile pentru funcționarea unui site. Ele pot fi însă folosite și pentru construirea unui profil publicitar. Diferența dintre aceste utilizări este explicată într-un ghid despre datele colectate de cookie-uri și modul în care acestea se raportează la regulile de protecție a datelor.

Problema reclamată în cazul Toyota este legată de promisiunea făcută utilizatorului. Un buton de refuz sugerează că tehnologiile neesențiale vor fi oprite. Atunci când alegerea nu produce niciun efect, consimțământul devine doar o aparență.

Fingerprinting-ul poate funcționa fără cookie-uri

În centrul procesului se află o metodă numită fingerprinting sau amprentare digitală. Aceasta nu are nevoie neapărat de cookie-uri tradiționale. Sistemul combină mai multe caracteristici ale dispozitivului și browserului pentru a crea un profil aproape unic.

Pot fi analizate rezoluția ecranului, sistemul de operare, limba browserului, fusul orar și configurația hardware. Lista poate include fonturile instalate și modul în care dispozitivul procesează anumite elemente grafice. Luate separat, aceste date par lipsite de importanță. Combinate, ele pot ajuta la recunoașterea aceluiași utilizator pe mai multe pagini.

Astfel de metode fac mai dificilă evitarea reclamelor personalizate. Ștergerea cookie-urilor poate să nu fie suficientă. Schimbarea preferințelor din banner poate avea un efect limitat atunci când site-ul folosește tehnologii care nu depind de fișierele clasice salvate în browser.