Waze afișează un ecran negru pe Android Auto? Cum rezolvi problema și faci navigația să funcționeze din nou
Pornești mașina, conectezi telefonul și aștepți ca Waze să îți afișeze traseul pe ecranul sistemului multimedia. În locul hărții apare însă un ecran negru, iar aplicația de navigație devine inutilizabilă exact când ai nevoie de ea. Problema poate apărea chiar dacă Android Auto pornește normal, iar celelalte aplicații funcționează fără dificultăți.
Din fericire, un ecran negru în Waze nu înseamnă neapărat că sistemul multimedia al mașinii este defect. Problema poate avea legătură cu aplicația, conexiunea dintre telefon și mașină sau o eroare de compatibilitate apărută după o actualizare software. Există mai multe soluții pe care le poți încerca înainte să apelezi la un service.
De ce apare ecranul negru în Waze și ce trebuie să verifici mai întâi
Potrivit recomandărilor publicate în comunitatea oficială Waze , atunci când aplicația nu funcționează corespunzător prin Android Auto, primele verificări ar trebui să vizeze memoria cache, actualizările software și conexiunea dintre telefon și sistemul multimedia. Aceste soluții sunt recomandate pentru diferite probleme de afișare și funcționare, însă nu garantează remedierea tuturor situațiilor în care apare un ecran negru.
Înainte să modifici setările telefonului, oprește mașina într-un loc sigur și deconectează dispozitivul de la Android Auto. Deschide Waze direct pe telefon și verifică dacă harta se încarcă normal. Dacă aplicația funcționează pe telefon, dar nu și pe display-ul mașinii, problema poate fi legată de conexiune sau de modul în care Android Auto afișează aplicația. Dacă ecranul rămâne negru și pe telefon, începe prin verificarea Waze.
Primul pas este să închizi complet aplicația și să o deschizi din nou. Repornește apoi telefonul, reconectează-l la mașină și verifică dacă harta reapare. Uneori, această operațiune poate elimina o eroare temporară, fără să fie nevoie să ștergi datele aplicației sau să refaci toate setările.
Dacă problema persistă, deschide Google Play și verifică dacă există actualizări pentru Waze și Android Auto. Instalarea versiunilor disponibile este importantă, deoarece erorile de compatibilitate pot fi corectate prin actualizări software. Verifică inclusiv dacă sistemul multimedia al mașinii are nevoie de o actualizare.
În cazul în care aplicația nu mai apare deloc pe display, problema este diferită de cea a ecranului negru. Există un ghid separat despre cum readuci Waze în lista aplicațiilor Android Auto , inclusiv atunci când nu îl mai găsești în meniul de personalizare.
Cum ștergi memoria cache și resetezi conexiunea Android Auto
Dacă repornirea telefonului și actualizarea aplicațiilor nu au rezolvat problema, următorul pas este ștergerea memoriei cache. Aceasta conține fișiere temporare utilizate de aplicație, iar eliminarea lor poate ajuta în cazul unor erori de funcționare.
Pe telefonul Android, urmează acești pași:
- Deschide Setări și intră în secțiunea Aplicații.
- Caută Waze în lista aplicațiilor instalate.
- Accesează secțiunea Stocare sau Stocare și cache.
- Apasă pe Șterge memoria cache.
- Repornește telefonul și reconectează-l la Android Auto.
Denumirile meniurilor pot varia în funcție de producătorul telefonului și de versiunea Android instalată. Este important să alegi ștergerea memoriei cache, nu ștergerea tuturor datelor aplicației. A doua operațiune poate elimina setările locale și poate necesita o nouă autentificare.
Dacă ecranul rămâne negru, repetă procedura pentru Android Auto. Intră în Setări – Aplicații – Android Auto – Stocare și șterge memoria cache, apoi repornește telefonul. Această procedură este recomandată și în comunitatea de asistență Waze pentru anumite probleme de funcționare prin Android Auto.
Merită verificată și conexiunea dintre telefon și mașină. Dacă folosești un cablu USB, încearcă unul diferit, de calitate, care permite transferul de date. Google recomandă utilizarea unui cablu cu lungimea sub un metru, fără huburi sau prelungitoare USB.
În cazul unei conexiuni wireless, verifică dacă Bluetooth și Wi-Fi sunt activate pe telefon. Deconectează dispozitivul și refă asocierea cu sistemul multimedia, urmând instrucțiunile afișate pe ecranul mașinii.
Dacă observi că problema afectează și alte aplicații, nu doar Waze, verifică și funcționarea generală a sistemului. Unele probleme de conexiune au fost remediate prin actualizări Android Auto, după cum am explicat într-un articol despre erorile de deconectare Android Auto și actualizările software care le corectează .
Ce faci dacă Waze continuă să afișeze un ecran negru
Dacă ai încercat toate soluțiile de mai sus, verifică setările de economisire a bateriei. Anumite telefoane limitează activitatea aplicațiilor în fundal, iar acest lucru poate afecta funcționarea navigației. Intră în Setări – Aplicații – Waze – Baterie și verifică dacă aplicația este restricționată. Poți selecta opțiunea care permite utilizarea nerestricționată a bateriei, dacă aceasta este disponibilă.
Mai poți încerca și reinstalarea Waze. Înainte să dezinstalezi aplicația, verifică dacă ești conectat la contul tău, pentru a putea recupera informațiile asociate acestuia. Dezinstalează Waze, repornește telefonul și instalează din nou aplicația din Google Play. Conectează-te la cont și verifică funcționarea aplicației pe telefon înainte să o deschizi prin Android Auto.
O altă verificare utilă este deschiderea Google Maps pe ecranul mașinii. Dacă acesta funcționează normal, iar Waze continuă să afișeze un ecran negru, problema poate fi specifică Waze sau interacțiunii sale cu Android Auto. Dacă ambele aplicații întâmpină dificultăți, verifică mai atent conexiunea, actualizările sistemului multimedia și funcționarea Android Auto.
În cazul în care Waze afișează harta, dar poziția mașinii nu se actualizează corect, situația poate avea legătură cu localizarea GPS. Există câteva verificări suplimentare pe care le poți face atunci când Waze pierde semnalul GPS în timpul călătoriei .
Dacă niciuna dintre aceste soluții nu funcționează, poți raporta problema direct dezvoltatorilor Waze. Deconectează telefonul de la mașină, deschide aplicația și accesează Ajutor și feedback – Raportează o problemă. Selectează categoria corespunzătoare și descrie situația întâmpinată. Menționează modelul telefonului, versiunea Android, modelul mașinii și dacă folosești o conexiune USB sau wireless.
Ecranul negru poate avea cauze diferite, astfel că nu există o singură soluție valabilă pentru toate telefoanele și mașinile. Începe cu repornirea aplicației, actualizările și ștergerea memoriei cache, apoi verifică legătura dintre telefon și sistemul multimedia. Dacă problema a apărut imediat după o actualizare și persistă în ciuda acestor verificări, este posibil să fie necesară o corecție software din partea dezvoltatorilor.