Waze afișează un ecran negru pe Android Auto? Cum rezolvi problema și faci navigația să funcționeze din nou

De ce apare ecranul negru în Waze și ce trebuie să verifici mai întâi

Potrivit recomandărilor publicate în comunitatea oficială Waze , atunci când aplicația nu funcționează corespunzător prin Android Auto, primele verificări ar trebui să vizeze memoria cache, actualizările software și conexiunea dintre telefon și sistemul multimedia. Aceste soluții sunt recomandate pentru diferite probleme de afișare și funcționare, însă nu garantează remedierea tuturor situațiilor în care apare un ecran negru.

Înainte să modifici setările telefonului, oprește mașina într-un loc sigur și deconectează dispozitivul de la Android Auto. Deschide Waze direct pe telefon și verifică dacă harta se încarcă normal. Dacă aplicația funcționează pe telefon, dar nu și pe display-ul mașinii, problema poate fi legată de conexiune sau de modul în care Android Auto afișează aplicația. Dacă ecranul rămâne negru și pe telefon, începe prin verificarea Waze.

Primul pas este să închizi complet aplicația și să o deschizi din nou. Repornește apoi telefonul, reconectează-l la mașină și verifică dacă harta reapare. Uneori, această operațiune poate elimina o eroare temporară, fără să fie nevoie să ștergi datele aplicației sau să refaci toate setările.

Dacă problema persistă, deschide Google Play și verifică dacă există actualizări pentru Waze și Android Auto. Instalarea versiunilor disponibile este importantă, deoarece erorile de compatibilitate pot fi corectate prin actualizări software. Verifică inclusiv dacă sistemul multimedia al mașinii are nevoie de o actualizare.

În cazul în care aplicația nu mai apare deloc pe display, problema este diferită de cea a ecranului negru. Există un ghid separat despre cum readuci Waze în lista aplicațiilor Android Auto , inclusiv atunci când nu îl mai găsești în meniul de personalizare.

Cum ștergi memoria cache și resetezi conexiunea Android Auto

Dacă repornirea telefonului și actualizarea aplicațiilor nu au rezolvat problema, următorul pas este ștergerea memoriei cache. Aceasta conține fișiere temporare utilizate de aplicație, iar eliminarea lor poate ajuta în cazul unor erori de funcționare.

Pe telefonul Android, urmează acești pași: