Cea mai ieftină electrică BYD crește cu peste 40 de centimetri și aproape își dublează puterea. Noul Seagull se pregătește de Europa
BYD pregătește a doua generație a unuia dintre cele mai importante automobile electrice accesibile din lume. Seagull, vândut în Europa sub numele Dolphin Surf, va deveni considerabil mai mare și mai puternic, schimbând practic categoria în care concurează.
Actualul model are 3,78 metri lungime și este apreciat tocmai pentru dimensiunile urbane. Noua generație, denumită în China Great Seagull, ajunge la 4,205 metri. Diferența este de 425 mm, adică peste 42 de centimetri, iar ampatamentul crește cu 150 mm până la 2,65 metri.
Motorul crește de la aproximativ 75 la 129 CP
Datele apărute în documentele de omologare din China indică un motor electric de 95 kW, echivalentul a aproximativ 129 CP. Actualul Seagull utilizează un motor de 55 kW, adică aproximativ 75 CP.
Saltul de putere este substanțial pentru o mașină concepută inițial drept electrică urbană. Dimensiunile mai mari și motorul mai puternic sugerează că BYD vrea să transforme Seagull într-o mașină mai potrivită pentru utilizarea ca singur automobil al unei familii.
Noul model are 1,81 metri lățime și 1,57 metri înălțime. Creșterea ampatamentului ar trebui să ofere mai mult spațiu pentru pasagerii din spate, una dintre zonele în care automobilele electrice mici sunt inevitabil compromise.
O altă schimbare importantă ar putea fi mutarea motorului electric pe puntea spate. Modelul actual are tracțiune față, iar noua arhitectură ar putea elibera spațiu în zona frontală pentru un mic portbagaj suplimentar.
Prototipurile observate în China au inclus și un modul LiDAR pe plafon, ceea ce indică posibilitatea introducerii unor sisteme de asistență mult mai sofisticate, probabil din familia God’s Eye dezvoltată de BYD.
Europa ar putea primi un Dolphin Surf mai mare și mai scump
În China, Seagull pornește în prezent de la aproximativ 69.900 yuani, echivalentul a aproape 8.800 de euro. Este un nivel de preț imposibil de replicat direct în Europa din cauza taxelor, transportului, cerințelor de omologare și strategiilor comerciale.
Actualul Dolphin Surf pornește pe anumite piețe europene de la aproximativ 22.900 de euro. Pentru generația următoare au apărut estimări care indică un prag în jurul valorii de 30.000 de euro, însă BYD nu a confirmat încă prețurile europene.
Dacă această valoare se confirmă, Great Seagull nu va mai fi o electrică ultraieftină, ci un competitor pentru modele precum Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 în variantele superioare și alte compacte electrice.
Există însă posibilitatea ca versiunile mai scumpe să primească tehnologiile Blade Battery 2.0 și Flash Charging. În acest caz, creșterea prețului ar veni împreună cu o schimbare semnificativă de performanță și timp de încărcare.
Interiorul va fi și el complet redesenat. Schițele publicate de BYD arată un ecran central mai mare, un volan cu două spițe și o consolă centrală simplificată. Interesant este că producătorul păstrează un rând de butoane fizice sub display, într-o perioadă în care mulți constructori revin la comenzile clasice după ani de experimente cu interfețe exclusiv tactile.
Pentru România, un Dolphin Surf mai mare poate fi mult mai interesant decât actualul model pentru familiile care vor un singur automobil electric. Cei 42,5 centimetri suplimentari schimbă radical spațiul disponibil și îl apropie de dimensiunile unor hatchback-uri compacte tradiționale.
Noul Seagull este programat să debuteze în China până la finalul lui 2026. Dacă va urma strategia actualei generații, versiunea europeană ar putea veni ulterior sub numele Dolphin Surf.