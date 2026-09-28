Cea mai ieftină electrică BYD crește cu peste 40 de centimetri și aproape își dublează puterea. Noul Seagull se pregătește de Europa

Motorul crește de la aproximativ 75 la 129 CP

Datele apărute în documentele de omologare din China indică un motor electric de 95 kW, echivalentul a aproximativ 129 CP. Actualul Seagull utilizează un motor de 55 kW, adică aproximativ 75 CP.

Saltul de putere este substanțial pentru o mașină concepută inițial drept electrică urbană. Dimensiunile mai mari și motorul mai puternic sugerează că BYD vrea să transforme Seagull într-o mașină mai potrivită pentru utilizarea ca singur automobil al unei familii.

Noul model are 1,81 metri lățime și 1,57 metri înălțime. Creșterea ampatamentului ar trebui să ofere mai mult spațiu pentru pasagerii din spate, una dintre zonele în care automobilele electrice mici sunt inevitabil compromise.

O altă schimbare importantă ar putea fi mutarea motorului electric pe puntea spate. Modelul actual are tracțiune față, iar noua arhitectură ar putea elibera spațiu în zona frontală pentru un mic portbagaj suplimentar.

Prototipurile observate în China au inclus și un modul LiDAR pe plafon, ceea ce indică posibilitatea introducerii unor sisteme de asistență mult mai sofisticate, probabil din familia God’s Eye dezvoltată de BYD.

Europa ar putea primi un Dolphin Surf mai mare și mai scump

În China, Seagull pornește în prezent de la aproximativ 69.900 yuani, echivalentul a aproape 8.800 de euro. Este un nivel de preț imposibil de replicat direct în Europa din cauza taxelor, transportului, cerințelor de omologare și strategiilor comerciale.

Actualul Dolphin Surf pornește pe anumite piețe europene de la aproximativ 22.900 de euro. Pentru generația următoare au apărut estimări care indică un prag în jurul valorii de 30.000 de euro, însă BYD nu a confirmat încă prețurile europene.