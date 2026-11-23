Cum poate grila acoperită să schimbe măsurătoarea

Pe unele modele, senzorul de temperatură din habitaclu se află în spatele unei grile discrete, iar aerul este tras către el printr-un mic aspirator sau printr-un sistem de prelevare prevăzut de constructor. Când fluxul se reduce, senzorul poate reacționa lent ori poate măsura mai mult temperatura din apropierea panoului decât pe cea a aerului care circulă în cabină. O citire mai ridicată poate prelungi răcirea, în vreme ce una mai mică poate face sistemul să încălzească în exces. Direcția depinde de condițiile concrete.

Dacă ai climatizare cu două zone, egalizează comenzile înainte să faci comparația. O diferență setată intenționat între stânga și dreapta poate masca efectul grilei blocate sau te poate trimite din greșeală către o clapetă.

Climatizarea poate ține cont și de temperatura exterioară, de soare ori de alți senzori, în funcție de echipare. Dacă observația apare numai când lumina bate direct prin parbriz sau dacă suflă diferit pe cele două părți, pot exista alte explicații. Senzorul de soare, adesea montat sus pe planșa de bord, are un rol propriu și nu trebuie confundat cu senzorul care preia temperatura interioară.

De unde începi când temperatura pare greșită

Consultă schema sau manualul modelului, eliberează zona grilei și observă comportamentul cu aceleași setări, după ce habitaclul a avut timp să se stabilizeze. Un termometru așezat departe de jetul gurii de ventilație și de soarele direct te poate ajuta să urmărești tendința. Nu încerca să cureți orificiul cu lichid sau cu obiecte împinse prin grilă. Dacă zona e murdară în interior, metoda depinde de construcția panoului.

În atelier, temperatura raportată de senzor poate fi comparată cu cea măsurată lângă intrarea lui. Dacă valoarea e neverosimilă sau își revine abia după mult timp, se pot verifica grila, aspiratorul și circuitul electric. Dacă senzorul raportează normal, atenția se mută către clapetele de amestec și către celelalte intrări ale climatizării. O abatere care dispare când îndepărtezi obiectul de pe grilă e o informație utilă tocmai fiindcă schimbă un singur lucru și nu presupune nicio intervenție în circuitul frigorific.