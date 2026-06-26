Fisurile care pun presiune pe ISS: cât mai poate rămâne locuibilă Stația Spațială Internațională

Problema din modulul Zvezda nu este una nouă

Zona afectată este tunelul de transfer PrK, parte a modulului rusesc Zvezda. Este un spațiu îngust care face legătura cu un port de andocare și care a prezentat fisuri încă din 2019. De atunci, NASA și Roscosmos au încercat să identifice cauza exactă și să limiteze pierderile de atmosferă prin aplicarea unor materiale de etanșare, atât temporare, cât și permanente.

În prima săptămână din iunie, situația a devenit mai îngrijorătoare. În timpul unor operațiuni legate de nava cargo Progress 95, Roscosmos a observat că rata pierderii de aer crescuse la aproximativ două livre pe zi, aproape un kilogram. Au fost identificate și noi zone suspecte. În spațiu, o asemenea pierdere nu înseamnă automat un pericol imediat, însă orice problemă de presurizare este tratată cu maximă atenție, pentru că echipajul depinde complet de integritatea structurii și de sistemele de susținere a vieții.

Planul inițial al părții ruse a inclus o intervenție structurală pentru a permite accesul mai bun la una dintre posibilele surse ale scurgerii. NASA a considerat că metoda ar putea crește riscul asupra structurii din zonă. Ca măsură de precauție, cei patru membri ai echipajului Crew-12 și astronautul NASA Chris Williams au intrat în Dragon, care funcționează și ca navă de salvare în cazul unei urgențe la bordul stației.

Nu a fost o evacuare, ci o procedură de „safe haven”, adică o poziționare temporară într-un vehicul capabil să se desprindă rapid de stație dacă situația s-ar agrava. Lucrările au fost suspendate pentru analizarea datelor, iar astronauții au primit apoi permisiunea de a se întoarce la activitățile normale. Însă faptul că a fost necesară o asemenea măsură arată că problema nu mai poate fi tratată doar ca o defecțiune minoră.

Cât de aproape este ISS de final

Răspunsul scurt este că ISS rămâne locuibilă în prezent, iar NASA continuă să susțină că poate fi operată în siguranță până în 2030. Totuși, acesta nu este un cec în alb. Menținerea stației în funcțiune devine tot mai complicată, pentru că fiecare modul îmbătrânește într-un mediu extrem: vid, radiații, variații uriașe de temperatură, vibrații și impacturi microscopice repetate cu particule din orbită.

Fisurile din PrK nu înseamnă că întreaga stație este pe punctul de a se rupe. Ele sunt localizate într-o zonă cunoscută, care poate fi monitorizată și izolată. Problema reală este că nu există încă o explicație definitivă asupra motivului pentru care apar și reapar. Dacă fisurile sunt legate de oboseala structurală, riscul nu poate fi rezolvat simplu prin aplicarea repetată a unui material de etanșare.

ISS a fost construită în etape, prin colaborarea NASA, Roscosmos, Agenției Spațiale Europene, Japoniei și Canadei. Tocmai această arhitectură internațională face și întreținerea mai complexă. Orice modificare a unui modul poate avea impact asupra întregii stații, iar deciziile tehnice trebuie coordonate între parteneri care au priorități diferite și care nu sunt întotdeauna de acord asupra nivelului de risc acceptabil.