Fisurile care pun presiune pe ISS: cât mai poate rămâne locuibilă Stația Spațială Internațională
Stația Spațială Internațională nu este în pragul unei evacuări definitive, dar cel mai recent incident de la bord arată cât de fragilă a devenit una dintre cele mai impresionante construcții ale omenirii. Pe 5 iunie, cinci membri ai echipajului au fost trimiși temporar în capsula SpaceX Crew Dragon, pregătiți pentru o posibilă plecare de urgență, în timp ce cosmonauții ruși analizau o problemă veche, dar tot mai serioasă: pierderi de aer prin fisuri apărute în segmentul rusesc al stației.
Alerta a fost ridicată după aproximativ o oră și jumătate, iar activitatea la bord a revenit la normal. Totuși, episodul nu trebuie privit ca o simplă sperietură. ISS este în spațiu de peste două decenii, iar modulele sale cele mai vechi au fost proiectate într-o perioadă în care nimeni nu se aștepta ca infrastructura să fie exploatată atât de mult timp. Fiecare fisură, fiecare piesă care trebuie izolată și fiecare reparație temporară devin acum parte dintr-o întrebare tot mai apăsătoare: cât mai poate fi menținută stația în condiții sigure?
Problema din modulul Zvezda nu este una nouă
Zona afectată este tunelul de transfer PrK, parte a modulului rusesc Zvezda. Este un spațiu îngust care face legătura cu un port de andocare și care a prezentat fisuri încă din 2019. De atunci, NASA și Roscosmos au încercat să identifice cauza exactă și să limiteze pierderile de atmosferă prin aplicarea unor materiale de etanșare, atât temporare, cât și permanente.
În prima săptămână din iunie, situația a devenit mai îngrijorătoare. În timpul unor operațiuni legate de nava cargo Progress 95, Roscosmos a observat că rata pierderii de aer crescuse la aproximativ două livre pe zi, aproape un kilogram. Au fost identificate și noi zone suspecte. În spațiu, o asemenea pierdere nu înseamnă automat un pericol imediat, însă orice problemă de presurizare este tratată cu maximă atenție, pentru că echipajul depinde complet de integritatea structurii și de sistemele de susținere a vieții.
Planul inițial al părții ruse a inclus o intervenție structurală pentru a permite accesul mai bun la una dintre posibilele surse ale scurgerii. NASA a considerat că metoda ar putea crește riscul asupra structurii din zonă. Ca măsură de precauție, cei patru membri ai echipajului Crew-12 și astronautul NASA Chris Williams au intrat în Dragon, care funcționează și ca navă de salvare în cazul unei urgențe la bordul stației.
Nu a fost o evacuare, ci o procedură de „safe haven”, adică o poziționare temporară într-un vehicul capabil să se desprindă rapid de stație dacă situația s-ar agrava. Lucrările au fost suspendate pentru analizarea datelor, iar astronauții au primit apoi permisiunea de a se întoarce la activitățile normale. Însă faptul că a fost necesară o asemenea măsură arată că problema nu mai poate fi tratată doar ca o defecțiune minoră.
Cât de aproape este ISS de final
Răspunsul scurt este că ISS rămâne locuibilă în prezent, iar NASA continuă să susțină că poate fi operată în siguranță până în 2030. Totuși, acesta nu este un cec în alb. Menținerea stației în funcțiune devine tot mai complicată, pentru că fiecare modul îmbătrânește într-un mediu extrem: vid, radiații, variații uriașe de temperatură, vibrații și impacturi microscopice repetate cu particule din orbită.
Fisurile din PrK nu înseamnă că întreaga stație este pe punctul de a se rupe. Ele sunt localizate într-o zonă cunoscută, care poate fi monitorizată și izolată. Problema reală este că nu există încă o explicație definitivă asupra motivului pentru care apar și reapar. Dacă fisurile sunt legate de oboseala structurală, riscul nu poate fi rezolvat simplu prin aplicarea repetată a unui material de etanșare.
ISS a fost construită în etape, prin colaborarea NASA, Roscosmos, Agenției Spațiale Europene, Japoniei și Canadei. Tocmai această arhitectură internațională face și întreținerea mai complexă. Orice modificare a unui modul poate avea impact asupra întregii stații, iar deciziile tehnice trebuie coordonate între parteneri care au priorități diferite și care nu sunt întotdeauna de acord asupra nivelului de risc acceptabil.
Incidentul recent amintește de ce Stația Spațială Internațională are nevoie de supraveghere constantă. Într-un laborator orbital, nu există posibilitatea de a trimite rapid o echipă de intervenție sau de a înlocui o secțiune deteriorată ca pe Pământ. Fiecare reparație trebuie calculată în detaliu, iar orice intervenție structurală poate crea riscuri noi.
Viitorul depinde de stațiile comerciale care încă nu sunt gata
NASA nu intenționează să păstreze ISS pe orbită la nesfârșit. Planul oficial este ca stația să fie retrasă după 2030 și ghidată într-o reintrare controlată în atmosferă, cu ajutorul unui vehicul special dezvoltat de SpaceX. Resturile care nu ard în atmosferă ar urma să ajungă în regiunea izolată din Pacific cunoscută sub numele de Point Nemo.
Deja există discuții în SUA despre extinderea operațiunilor până în 2032, în principal pentru a evita o perioadă în care Statele Unite să nu mai aibă o prezență umană permanentă pe orbita joasă. O asemenea prelungire nu este însă o certitudine și va depinde atât de starea tehnică a ISS, cât și de ritmul în care apar stațiile comerciale promise de companii precum Vast, Axiom sau Starlab.
Marea problemă este că aceste proiecte nu sunt încă în punctul în care pot înlocui complet stația actuală. Unele sunt concepute pentru misiuni scurte, altele sunt încă la nivel de dezvoltare, iar finanțarea lor depinde în bună măsură chiar de contractele cu agențiile spațiale. Cu alte cuvinte, ISS nu poate fi retrasă prea devreme fără riscul unui gol uriaș în activitatea științifică de pe orbită.
Așa cum arată și planul NASA pentru sfârșitul controlat al ISS, stația nu este o construcție eternă. Fisurile din Zvezda nu o fac nelocuibilă astăzi, dar sunt un avertisment concret că timpul nu mai este de partea ei. Până când o nouă generație de laboratoare orbitale va fi pregătită, fiecare reparație de la bord va conta mai mult decât înainte.