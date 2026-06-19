Criză pe Stația Spațială Internațională: astronauții NASA s-au adăpostit în capsula Dragon după un plan riscant al rușilor

Planul care a alarmat NASA

Potrivit unor oficiali citați sub protecția anonimatului, Roscosmos ar fi vrut să recurgă la măsuri radicale pentru repararea fisurilor din modulul afectat. Una dintre variantele discutate ar fi implicat folosirea unui fierăstrău, iar alta folosirea unei bormașini cu un dispozitiv special, conceput pentru a face o gaură controlată prin peretele modulului.

Pentru NASA, aceste opțiuni au ridicat imediat semne de alarmă. Problema nu era doar intervenția în sine, ci riscul ca o zonă deja vulnerabilă a stației să fie afectată și mai grav. Conform relatărilor, tensiunile au crescut când cosmonauții ruși s-ar fi apropiat de modulul PrK cu un fierăstrău, intenționând să îndepărteze un suport structural.

Un oficial NASA ar fi declarat că exista o probabilitate foarte mare ca situația să se încheie prost dacă acel suport ar fi fost tăiat. În acest context, agenția americană ar fi decis să acționeze rapid și să își protejeze astronauții, chiar dacă măsura putea fi interpretată ca un semnal public de neîncredere față de planul rusesc.

Cei patru membri ai misiunii Crew-12, alături de astronautul NASA Chris Williams, sosit anterior la bordul unei capsule Soyuz, au fost direcționați către capsula Dragon. Oficial, decizia a fost prezentată ca o măsură luată „din abundență de precauție”, în contextul unor lucrări de reducere a riscurilor asociate fisurilor.

O fisură veche care complică viitorul ISS

Problema scurgerilor de aer din zona rusească a ISS nu este nouă. Modulul PrK a fost monitorizat de ani întregi, iar NASA și Roscosmos au discutat în repetate rânduri despre cel mai bun mod de a reduce riscul. Cu toate acestea, incidentul din iunie arată că cele două agenții nu sunt întotdeauna de acord asupra metodelor folosite.

Stația Spațială Internațională a fost mult timp prezentată ca un simbol al cooperării globale, inclusiv în perioade tensionate pe Pământ. Totuși, realitatea operațională este mai complicată. ISS este un laborator orbital îmbătrânit, construit din module aparținând mai multor parteneri internaționali, iar orice decizie tehnică poate avea consecințe pentru întregul echipaj.

Dacă informațiile apărute sunt corecte, NASA ar fi folosit adăpostirea astronauților în Dragon și ca mesaj ferm către Roscosmos. Practic, americanii ar fi vrut să arate că nu sunt de acord cu intervenția propusă și că o consideră suficient de riscantă încât să pregătească echipajul pentru un posibil scenariu de urgență.