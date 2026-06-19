Criză pe Stația Spațială Internațională: astronauții NASA s-au adăpostit în capsula Dragon după un plan riscant al rușilor
Tensiunile dintre NASA și Roscosmos ar fi atins un nivel rar întâlnit pe Stația Spațială Internațională, după ce partea rusă ar fi luat în calcul o intervenție riscantă asupra unei zone afectate de scurgeri de aer. Incidentul ar fi avut loc pe 5 iunie, când mai mulți astronauți americani au fost trimiși să se adăpostească într-o capsulă Dragon andocată la stație, ca măsură de precauție.
Stația Spațială Internațională este locuită continuu de peste două decenii, iar semnele de uzură devin tot mai greu de ignorat. Una dintre cele mai sensibile probleme este legată de o secțiune scurtă de tunel, numită PrK, care conectează modulul rusesc Zvezda de portul de andocare din partea din spate a stației, scrie Futurism. Această zonă ar fi avut scurgeri de aer intermitente încă din 2019, provocând îngrijorare în rândul oficialilor spațiali.
Planul care a alarmat NASA
Potrivit unor oficiali citați sub protecția anonimatului, Roscosmos ar fi vrut să recurgă la măsuri radicale pentru repararea fisurilor din modulul afectat. Una dintre variantele discutate ar fi implicat folosirea unui fierăstrău, iar alta folosirea unei bormașini cu un dispozitiv special, conceput pentru a face o gaură controlată prin peretele modulului.
Pentru NASA, aceste opțiuni au ridicat imediat semne de alarmă. Problema nu era doar intervenția în sine, ci riscul ca o zonă deja vulnerabilă a stației să fie afectată și mai grav. Conform relatărilor, tensiunile au crescut când cosmonauții ruși s-ar fi apropiat de modulul PrK cu un fierăstrău, intenționând să îndepărteze un suport structural.
Un oficial NASA ar fi declarat că exista o probabilitate foarte mare ca situația să se încheie prost dacă acel suport ar fi fost tăiat. În acest context, agenția americană ar fi decis să acționeze rapid și să își protejeze astronauții, chiar dacă măsura putea fi interpretată ca un semnal public de neîncredere față de planul rusesc.
Cei patru membri ai misiunii Crew-12, alături de astronautul NASA Chris Williams, sosit anterior la bordul unei capsule Soyuz, au fost direcționați către capsula Dragon. Oficial, decizia a fost prezentată ca o măsură luată „din abundență de precauție”, în contextul unor lucrări de reducere a riscurilor asociate fisurilor.
O fisură veche care complică viitorul ISS
Problema scurgerilor de aer din zona rusească a ISS nu este nouă. Modulul PrK a fost monitorizat de ani întregi, iar NASA și Roscosmos au discutat în repetate rânduri despre cel mai bun mod de a reduce riscul. Cu toate acestea, incidentul din iunie arată că cele două agenții nu sunt întotdeauna de acord asupra metodelor folosite.
Stația Spațială Internațională a fost mult timp prezentată ca un simbol al cooperării globale, inclusiv în perioade tensionate pe Pământ. Totuși, realitatea operațională este mai complicată. ISS este un laborator orbital îmbătrânit, construit din module aparținând mai multor parteneri internaționali, iar orice decizie tehnică poate avea consecințe pentru întregul echipaj.
Dacă informațiile apărute sunt corecte, NASA ar fi folosit adăpostirea astronauților în Dragon și ca mesaj ferm către Roscosmos. Practic, americanii ar fi vrut să arate că nu sunt de acord cu intervenția propusă și că o consideră suficient de riscantă încât să pregătească echipajul pentru un posibil scenariu de urgență.
În cele din urmă, măsura ar fi fost suficientă pentru ca Roscosmos să renunțe la planul imediat. Totuși, problema de fond nu a dispărut. Secțiunea PrK ar urma să fie dezafectată și să nu mai fie presurizată, ceea ce ar putea limita folosirea portului de andocare conectat la acel modul.
Ce înseamnă incidentul pentru siguranța echipajului
Un scenariu grav, precum depresurizarea bruscă a unei secțiuni a stației, este exact tipul de risc pentru care echipajele ISS sunt antrenate constant. Capsulele andocate, precum Dragon sau Soyuz, pot funcționa ca vehicule de evacuare, iar mutarea astronauților într-o astfel de capsulă indică faptul că NASA a tratat situația cu maximă seriozitate.
Chiar dacă stația ar putea continua să funcționeze cu modulul afectat izolat, incidentul ridică o întrebare mai mare: cât timp mai poate fi operată ISS în siguranță, în condițiile în care infrastructura sa îmbătrânește? Problemele tehnice, fisurile și reparațiile tot mai complicate arată că laboratorul orbital se apropie de finalul ciclului său de viață.
Pentru moment, stația rămâne operațională, iar NASA și partenerii internaționali continuă misiunile științifice pe orbită. Totuși, episodul arată cât de fragilă poate deveni cooperarea spațială atunci când o decizie tehnică este percepută ca un risc direct pentru viața astronauților.
Într-un loc unde fiecare perete, fiecare trapă și fiecare modul pot face diferența dintre siguranță și dezastru, o intervenție cu fierăstrăul sau bormașina nu mai este doar o reparație. Este o decizie cu potențial critic, iar reacția NASA sugerează că de data aceasta limita a fost foarte aproape.