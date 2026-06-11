Filmul de pe Netflix pe care trebuie să-l vezi: Sebastian Stan face un rol uriaș în A Different Man

Sebastian Stan, într-unul dintre cele mai bune roluri ale carierei

Sebastian Stan face aici un rol absolut superb. Este o interpretare construită nu pe gesturi mari, ci pe disconfort, ezitare, frustrare, rușine și o formă foarte dureroasă de invidie. Edward nu este un personaj scris ca să fie pur și simplu plăcut sau compătimit, iar Stan înțelege perfect această ambiguitate. Îl joacă fără să îl cosmetizeze, fără să ceară milă pentru el, dar și fără să îl transforme într-un monstru.

După transformare, personajul devine Guy, un bărbat care pare, din exterior, să aibă acces la o viață mai simplă. Dar ceea ce ar fi putut deveni un film banal despre frumusețe și acceptare se transformă într-o analiză mult mai acidă despre identitate. Schimberg nu spune că lumea nu judecă după aparențe. O spune clar. Dar merge mai departe și întreabă ceva mai dur: ce se întâmplă când problema nu este doar felul în care te vede lumea, ci felul în care ai învățat tu să te vezi?

Renate Reinsve, cunoscută pentru „The Worst Person in the World”, joacă rolul lui Ingrid, vecina și dramaturga care devine o prezență importantă în viața lui Edward. Ea aduce filmului un amestec de farmec, curiozitate și ego artistic care complică frumos dinamica dintre personaje. Ingrid nu este doar un interes romantic sau un pretext narativ, ci o figură care transformă viața altcuiva în material de scenă, cu toate problemele morale care vin la pachet.

Adam Pearson schimbă complet temperatura filmului

Adevărata lovitură de scenariu vine odată cu apariția lui Oswald, interpretat de Adam Pearson. Pearson, care are neurofibromatoză în viața reală, aduce în film o energie complet diferită de cea a lui Edward. Oswald este carismatic, relaxat, sociabil, sigur pe sine și aproape imposibil de ignorat. Este tot ceea ce Edward nu reușește să fie, chiar și după ce își schimbă fața.

Din acest moment, „A Different Man” devine și mai interesant. Filmul nu mai este doar despre un om care vrea să arate altfel, ci despre un om care descoperă că transformarea exterioară nu îi rezolvă golurile interioare. Oswald funcționează ca o oglindă nemiloasă pentru Edward/Guy. Nu pentru că îl judecă direct, ci pentru că existența lui demontează întreaga fantezie a personajului principal.

Aaron Schimberg regizează totul cu un umor sec, uneori aproape absurd, și cu o cruzime calculată. Filmul are momente în care râzi, dar râsul rămâne blocat undeva pe drum, pentru că îți dai seama cât de inconfortabilă este situația. Este o peliculă despre aparență, dizabilitate, teatru, dorința de a fi văzut și, mai ales, despre felul în care oamenii își pot distruge viața alergând după o versiune imaginară a lor.

De ce trebuie văzut acum pe Netflix

Am văzut „A Different Man” online anul trecut, pentru că așa se întâmplă, din păcate, cu filmele străine extraordinare, mai ales în care joacă actori români: ajung târziu pe streaming în România sau, uneori, nu mai ajung deloc. Între timp, publicul larg află despre ele abia după premii, recomandări internaționale sau după ce filmul apare, în sfârșit, într-un loc accesibil. Până acum, „A Different Man” era disponibil mai ales pe Amazon Prime Video cu cumpărare, ceea ce, realist vorbind, îl ținea departe de mulți spectatori.