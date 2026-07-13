Netflix știe tot ce ai urmărit: cum vezi istoricul de vizionare și cum îl ștergi în câteva minute

Cum vezi istoricul de vizionare pe Netflix

Deschide Netflix într-un browser de pe computer sau telefon și autentifică-te. Apasă pe pictograma profilului, intră în secțiunea Account sau Cont, apoi caută zona Profiles. Selectează profilul pe care vrei să îl verifici și deschide opțiunea Viewing activity, tradusă în unele versiuni ale platformei drept Activitate de vizionare.

Netflix va afișa o listă cronologică a filmelor și episoadelor urmărite pe profilul respectiv. Dacă lista este mai lungă, apasă Show More sau Afișează mai multe pentru a încărca titlurile mai vechi. Data afișată lângă fiecare producție te poate ajuta să îți amintești când ai început un serial sau să identifici o activitate pe care nu o recunoști.

Trebuie să repeți pașii pentru fiecare profil pe care vrei să îl verifici. Istoricul profilului principal nu include automat ceea ce s-a urmărit pe celelalte profiluri. Această separare este utilă atunci când mai multe persoane folosesc același abonament, deoarece recomandările și lista „Continuă vizionarea” sunt personalizate individual.

În partea de jos a paginii există și opțiunea Download all. Aceasta descarcă istoricul complet într-un fișier CSV, care poate fi deschis cu Excel, Google Sheets sau cu o altă aplicație pentru foi de calcul. Funcția este utilă dacă vrei să păstrezi o evidență a filmelor văzute sau să cauți mai rapid un titlu mai vechi.

Cum ștergi un film sau un serial din istoricul Netflix

Netflix folosește termenul „Hide”, adică „Ascunde”, în loc de ștergere. Din pagina Viewing activity, caută filmul sau episodul pe care vrei să îl elimini și apasă pe pictograma de ascundere din partea dreaptă. Titlul nu va mai apărea ca fiind urmărit și nu va mai fi utilizat pentru recomandările profilului, cu excepția situației în care îl redai din nou.

Dacă ascunzi un episod, Netflix îți va afișa și opțiunea de a ascunde întregul serial. Astfel, nu trebuie să elimini manual fiecare episod dintr-un sezon. Această variantă este utilă când altcineva a folosit profilul tău pentru a urmări un serial complet sau când ai dat play din greșeală mai multor episoade.

Pentru a elimina întreaga activitate, derulează până în partea de jos a paginii și selectează Hide all. Confirmă operațiunea, iar toate titlurile înregistrate pe profilul respectiv vor fi ascunse. Netflix avertizează că modificările pot avea nevoie de până la 24 de ore pentru a se aplica pe toate dispozitivele conectate. De asemenea, titlurile nu pot fi ascunse atunci când pagina Viewing activity este accesată dintr-un profil Netflix Kids.