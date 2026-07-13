Netflix știe tot ce ai urmărit: cum vezi istoricul de vizionare și cum îl ștergi în câteva minute
Ai început un film din curiozitate și acum Netflix îți recomandă numai producții similare? Sau poate ai observat în cont episoade pe care nu îți amintești să le fi urmărit. Istoricul de vizionare îți permite să verifici exact ce filme și seriale au fost redate pe fiecare profil, dar și să elimini titlurile care îți afectează recomandările.
Opțiunea nu este foarte vizibilă în aplicația instalată pe televizor sau telefon. Pentru a vedea lista completă trebuie să intri, de regulă, în contul Netflix dintr-un browser. De acolo poți verifica titlurile urmărite, poți descărca întregul istoric și poți ascunde un singur episod, un serial complet sau toate producțiile din listă. Netflix precizează că activitatea de vizionare este separată pentru fiecare profil al contului.
Cum vezi istoricul de vizionare pe Netflix
Deschide Netflix într-un browser de pe computer sau telefon și autentifică-te. Apasă pe pictograma profilului, intră în secțiunea Account sau Cont, apoi caută zona Profiles. Selectează profilul pe care vrei să îl verifici și deschide opțiunea Viewing activity, tradusă în unele versiuni ale platformei drept Activitate de vizionare.
Netflix va afișa o listă cronologică a filmelor și episoadelor urmărite pe profilul respectiv. Dacă lista este mai lungă, apasă Show More sau Afișează mai multe pentru a încărca titlurile mai vechi. Data afișată lângă fiecare producție te poate ajuta să îți amintești când ai început un serial sau să identifici o activitate pe care nu o recunoști.
Trebuie să repeți pașii pentru fiecare profil pe care vrei să îl verifici. Istoricul profilului principal nu include automat ceea ce s-a urmărit pe celelalte profiluri. Această separare este utilă atunci când mai multe persoane folosesc același abonament, deoarece recomandările și lista „Continuă vizionarea” sunt personalizate individual.
În partea de jos a paginii există și opțiunea Download all. Aceasta descarcă istoricul complet într-un fișier CSV, care poate fi deschis cu Excel, Google Sheets sau cu o altă aplicație pentru foi de calcul. Funcția este utilă dacă vrei să păstrezi o evidență a filmelor văzute sau să cauți mai rapid un titlu mai vechi.
Cum ștergi un film sau un serial din istoricul Netflix
Netflix folosește termenul „Hide”, adică „Ascunde”, în loc de ștergere. Din pagina Viewing activity, caută filmul sau episodul pe care vrei să îl elimini și apasă pe pictograma de ascundere din partea dreaptă. Titlul nu va mai apărea ca fiind urmărit și nu va mai fi utilizat pentru recomandările profilului, cu excepția situației în care îl redai din nou.
Dacă ascunzi un episod, Netflix îți va afișa și opțiunea de a ascunde întregul serial. Astfel, nu trebuie să elimini manual fiecare episod dintr-un sezon. Această variantă este utilă când altcineva a folosit profilul tău pentru a urmări un serial complet sau când ai dat play din greșeală mai multor episoade.
Pentru a elimina întreaga activitate, derulează până în partea de jos a paginii și selectează Hide all. Confirmă operațiunea, iar toate titlurile înregistrate pe profilul respectiv vor fi ascunse. Netflix avertizează că modificările pot avea nevoie de până la 24 de ore pentru a se aplica pe toate dispozitivele conectate. De asemenea, titlurile nu pot fi ascunse atunci când pagina Viewing activity este accesată dintr-un profil Netflix Kids.
Operațiunea nu șterge contul, profilul sau abonamentul și nici nu elimină filmele din catalog. Ea curăță doar activitatea profilului selectat. În cazul în care urmărești din nou o producție ascunsă, aceasta va reveni în istoric și va putea influența iar recomandările.
Ce se întâmplă cu recomandările după ștergere
Istoricul este unul dintre semnalele folosite de Netflix pentru personalizarea paginii principale. Platforma ia în calcul titlurile începute, timpul petrecut urmărindu-le, producțiile finalizate și evaluările oferite. Mai sunt analizate limba preferată, dispozitivul folosit și asemănările dintre gusturile tale și ale altor abonați.
Prin urmare, ascunderea filmelor care nu te interesează poate îmbunătăți treptat recomandările. Nu te aștepta însă ca întreaga pagină principală să se schimbe instantaneu. Poți grăbi procesul evaluând producțiile cu opțiunile disponibile și urmărind conținut relevant pentru preferințele tale.
Poți folosi și aceste coduri secrete Netflix pentru a explora categorii care nu apar întotdeauna pe pagina principală. În plus, există câteva metode prin care poți găsi ceva bun de văzut pe Netflix fără să depinzi exclusiv de selecțiile generate de algoritm.
Dacă vrei doar să elimini un film din rândul „Continuă vizionarea”, nu este obligatoriu să intri în istoricul complet. Pe computer, poziționează cursorul peste titlu și selectează Remove From Row. Pe televizor, deschide pagina producției și alege Remove from Continue Watching. Pe telefon sau tabletă, apasă meniul titlului și selectează opțiunea de eliminare. Funcția este disponibilă pe versiunile recente ale aplicației.
Eliminarea din „Continuă vizionarea” și ascunderea din istoric nu sunt identice. Prima variantă curăță rândul de pe pagina principală, în timp ce a doua face ca titlul să nu mai fie tratat de Netflix ca o producție urmărită. Ascunderea din Viewing activity elimină automat titlul și din „Continuă vizionarea”.
Ce faci dacă apar filme pe care nu le-ai urmărit
Un titlu necunoscut nu înseamnă automat că ți-a fost compromis contul. Verifică mai întâi celelalte persoane care folosesc abonamentul și asigură-te că nu au selectat profilul tău din greșeală. Poți crea profiluri separate, astfel încât fiecare utilizator să aibă propriul istoric și propriile recomandări.
Dacă nimeni nu recunoaște activitatea, verifică lista dispozitivelor care au folosit recent contul. Netflix oferă acces la această informație din pagina Account, alături de detalii despre activitatea de vizionare.
Schimbă parola dacă observi televizoare, telefoane sau locații necunoscute. Alege o combinație pe care nu o folosești pe alte site-uri și deconectează dispozitivele suspecte. Nu este suficient să ștergi istoricul de vizionare, deoarece această operațiune nu blochează accesul unei persoane care îți cunoaște datele de autentificare.