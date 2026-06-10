Cum vezi HBO Max pe Smart TV fără bătăi de cap: ghidul simplu pentru televizor, cont și erorile enervante

Instalează aplicația HBO Max pe televizor

Primul pas este să intri în magazinul de aplicații al televizorului tău. Pe Samsung îl găsești, de regulă, în zona Apps, pe televizoarele LG în LG Content Store, iar pe modelele cu Android TV sau Google TV în Google Play Store. Caută „HBO Max”, nu doar „Max”, pentru că denumirea aplicației poate varia în funcție de regiune, actualizare sau interfața televizorului.

După ce găsești aplicația, apasă Install sau Download și așteaptă instalarea. Dacă televizorul îți cere să te conectezi la contul Samsung, LG, Google sau la alt cont al producătorului, fă acest pas înainte. Fără contul asociat magazinului de aplicații, unele televizoare nu permit descărcarea aplicațiilor noi.

Dacă ai HBO Max printr-un operator, pașii sunt asemănători. De exemplu, Digi indică pentru accesul pe Smart TV descărcarea aplicației HBO Max din magazinul televizorului și autentificarea cu numele de utilizator și parola folosite pentru serviciu. Asta înseamnă că nu trebuie să cauți o aplicație separată a operatorului pentru vizionare, ci aplicația oficială HBO Max.

În cazul în care aplicația nu apare deloc, verifică dacă televizorul are sistemul de operare actualizat. Intră în setări, caută zona de update software și instalează cea mai nouă versiune disponibilă. Uneori, aplicațiile de streaming lipsesc nu pentru că abonamentul nu funcționează, ci pentru că televizorul rulează o versiune veche de software.

Cum te autentifici pe HBO Max

După ce deschizi aplicația, vei avea de obicei două variante: conectare directă cu adresa de e-mail și parola sau autentificare prin cod afișat pe televizor. Varianta cu cod este cea mai comodă, pentru că nu trebuie să tastezi parola din telecomandă, un proces care poate deveni destul de frustrant.

Dacă alegi conectarea prin cod, aplicația îți va afișa pe ecran un cod pe care îl introduci apoi de pe telefon, tabletă sau laptop. HBO Max are o pagină dedicată pentru autentificarea pe TV, unde introduci codul afișat pe televizor pentru a activa sesiunea. După confirmare, aplicația de pe televizor ar trebui să se conecteze automat la contul tău.

Dacă te conectezi cu e-mail și parolă, ai grijă să folosești adresa asociată abonamentului. În cazul în care ai HBO Max printr-un furnizor TV, mobil sau de internet, este posibil să fie nevoie să alegi opțiunea de conectare prin furnizor, nu autentificarea clasică directă. HBO Max menționează această variantă pentru utilizatorii care au abonamentul printr-un furnizor.