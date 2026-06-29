Ferrari electrică de aproape 515.000 de euro s-a vândut instantaneu în China. Controversa nu i-a speriat pe clienți
Prima berlină electrică Ferrari, numită Luce, a fost unul dintre cele mai controversate modele lansate de marca italiană în ultimii ani. Nu doar pentru că este electrică, ci și pentru că rupe mai multe tradiții simultan: este primul sedan de producție obișnuită din istoria companiei, primul Ferrari electric și un model desenat sub influența lui Jony Ive, fostul designer Apple. Pe internet, reacțiile au fost dure. În China, însă, clienții au avut altă opinie: toate cele 88 de exemplare alocate pieței locale s-au vândut imediat.
Prețul este pe măsura emblemei de pe capotă. Ferrari Luce costă în China 3.988.000 de yuani, adică aproximativ 513.000 – 515.000 de euro. Este o sumă uriașă, chiar și pentru lumea mașinilor de lux, dar exact acest nivel face ca reacțiile online să fie mai puțin relevante decât comportamentul cumpărătorilor reali. Cei care pot plăti o asemenea sumă nu cumpără doar cai putere sau autonomie, ci acces la un univers exclusivist.
Lansarea Luce a fost dificilă pentru Ferrari. Modelul a fost criticat pentru design considerat prea simplu, pentru caracter practic și pentru faptul că este electric. Reacția pieței a fost suficient de tensionată încât acțiunile companiei au scăzut cu peste 6% într-o singură zi, iar ulterior Ferrari a făcut schimbări importante în zona comercială și de marketing. Cu toate acestea, cererea din China arată că produsul are publicul lui.
China vede altfel luxul electric
Pentru mulți fani tradiționali Ferrari, ideea unui sedan electric pare o abatere de la ADN-ul mărcii. Ferrari a fost asociată decenii la rând cu motoare spectaculoase, sunet, motorsport, coupe-uri și modele cu două locuri sau 2+2. O berlină electrică pare, pentru puriști, prea practică și prea tăcută. Dar piața chineză de lux are alte criterii.
În China, electrificarea nu mai este privită ca un compromis, ci ca o formă de modernitate. Clienții de lux sunt obișnuiți cu mașini electrice sofisticate, interioare digitale, ecrane, tehnologie și confort. Un Ferrari electric nu este neapărat o trădare a tradiției, ci poate fi văzut ca un simbol al viitorului. Mai ales când produsul este limitat, scump și greu de obținut.
Cele 88 de unități alocate Chinei au și o valoare simbolică. Numărul 8 este asociat frecvent cu norocul și prosperitatea în cultura chineză, iar o serie de 88 de mașini devine automat mai atractivă pentru colecționari. În lumea luxului, astfel de detalii contează. O mașină rară, electrică, controversată și purtătoare de badge Ferrari poate deveni nu doar mijloc de transport, ci activ de imagine.
Mai există și ipoteza, discutată intens în presa internațională, că unii clienți ar cumpăra Luce pentru a avea acces mai ușor la viitoare modele Ferrari și mai exclusive. Ferrari a respins ideea că dealerii ar obliga clienții să cumpere anumite modele pentru a primi alocări speciale, dar discuția spune ceva despre puterea mărcii. În cazul Ferrari, simplul drept de a cumpăra o mașină poate deveni parte din experiența de lux.
Ce spune succesul Luce despre viitorul mașinilor de lux
Ferrari Luce arată că electrificarea nu lovește toate segmentele la fel. Pentru un cumpărător de mașină accesibilă, autonomia, prețul și costurile de încărcare sunt decisive. Pentru un client Ferrari, povestea este diferită. Contează exclusivitatea, statutul, designul, noutatea și accesul la brand. Dacă toate acestea sunt prezente, faptul că mașina este electrică poate deveni chiar un avantaj.
Pentru Europa, inclusiv România, un model ca Luce va rămâne o apariție extrem de rară. Chiar și printre colecționarii locali sau oamenii cu averi foarte mari, o astfel de mașină nu va fi cumpărată pentru utilitate. Va fi cumpărată pentru imagine, colecție și semnificație. Într-o parcare din București, Monaco sau Shanghai, un Ferrari electric va atrage atenția nu pentru zgomot, ci pentru faptul că marchează o schimbare istorică.
În același timp, succesul din China poate liniști parțial temerile Ferrari. Internetul poate critica masiv un produs, dar piața reală este formată din oameni care scot banii din cont. Dacă acești oameni cumpără imediat toate exemplarele disponibile, înseamnă că scandalul online nu este același lucru cu respingerea comercială. Pentru Ferrari, aceasta este o lecție importantă.
Totuși, provocarea rămâne. Ferrari trebuie să demonstreze că poate face o electrică demnă de numele său nu doar prin raritate, ci și prin experiență. Un Ferrari nu este doar rapid. Trebuie să se simtă special, să comunice emoție și să ofere o legătură cu șoferul. Într-o mașină electrică, aceste lucruri trebuie recreate altfel, fără motorul termic care a definit marca.
Faptul că Luce s-a vândut instantaneu în China nu închide discuția, dar o schimbă. Nu mai vorbim despre întrebarea „va cumpăra cineva un Ferrari electric?”, ci despre „cât de mare poate deveni acest public?”. Iar dacă răspunsul vine din China, Ferrari va trebui să asculte foarte atent.