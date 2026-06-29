Ferrari electrică de aproape 515.000 de euro s-a vândut instantaneu în China. Controversa nu i-a speriat pe clienți

Lansarea Luce a fost dificilă pentru Ferrari. Modelul a fost criticat pentru design considerat prea simplu, pentru caracter practic și pentru faptul că este electric. Reacția pieței a fost suficient de tensionată încât acțiunile companiei au scăzut cu peste 6% într-o singură zi, iar ulterior Ferrari a făcut schimbări importante în zona comercială și de marketing. Cu toate acestea, cererea din China arată că produsul are publicul lui.

China vede altfel luxul electric

Pentru mulți fani tradiționali Ferrari, ideea unui sedan electric pare o abatere de la ADN-ul mărcii. Ferrari a fost asociată decenii la rând cu motoare spectaculoase, sunet, motorsport, coupe-uri și modele cu două locuri sau 2+2. O berlină electrică pare, pentru puriști, prea practică și prea tăcută. Dar piața chineză de lux are alte criterii.

În China, electrificarea nu mai este privită ca un compromis, ci ca o formă de modernitate. Clienții de lux sunt obișnuiți cu mașini electrice sofisticate, interioare digitale, ecrane, tehnologie și confort. Un Ferrari electric nu este neapărat o trădare a tradiției, ci poate fi văzut ca un simbol al viitorului. Mai ales când produsul este limitat, scump și greu de obținut.

Cele 88 de unități alocate Chinei au și o valoare simbolică. Numărul 8 este asociat frecvent cu norocul și prosperitatea în cultura chineză, iar o serie de 88 de mașini devine automat mai atractivă pentru colecționari. În lumea luxului, astfel de detalii contează. O mașină rară, electrică, controversată și purtătoare de badge Ferrari poate deveni nu doar mijloc de transport, ci activ de imagine.

Mai există și ipoteza, discutată intens în presa internațională, că unii clienți ar cumpăra Luce pentru a avea acces mai ușor la viitoare modele Ferrari și mai exclusive. Ferrari a respins ideea că dealerii ar obliga clienții să cumpere anumite modele pentru a primi alocări speciale, dar discuția spune ceva despre puterea mărcii. În cazul Ferrari, simplul drept de a cumpăra o mașină poate deveni parte din experiența de lux.

Ce spune succesul Luce despre viitorul mașinilor de lux

Ferrari Luce arată că electrificarea nu lovește toate segmentele la fel. Pentru un cumpărător de mașină accesibilă, autonomia, prețul și costurile de încărcare sunt decisive. Pentru un client Ferrari, povestea este diferită. Contează exclusivitatea, statutul, designul, noutatea și accesul la brand. Dacă toate acestea sunt prezente, faptul că mașina este electrică poate deveni chiar un avantaj.

Pentru Europa, inclusiv România, un model ca Luce va rămâne o apariție extrem de rară. Chiar și printre colecționarii locali sau oamenii cu averi foarte mari, o astfel de mașină nu va fi cumpărată pentru utilitate. Va fi cumpărată pentru imagine, colecție și semnificație. Într-o parcare din București, Monaco sau Shanghai, un Ferrari electric va atrage atenția nu pentru zgomot, ci pentru faptul că marchează o schimbare istorică.