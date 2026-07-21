Fericirea i-a slăbit inima după nunta fiicei. Sindromul rar care seamănă cu un infarct, conform cercetătorilor
O femeie de 65 de ani a ajuns la spital după ce bucuria trăită la nunta fiicei sale i-a afectat temporar funcționarea inimii. Pacienta a fost diagnosticată cu „sindromul inimii fericite”, o formă rară de cardiomiopatie Takotsubo. Cazul a fost prezentat în revista medicală Oxford Medical Case Reports.
Denumirea poate suna inofensiv. Afecțiunea poate fi însă greu de diferențiat de un infarct. Pacientul poate avea dureri în piept, dificultăți de respirație și modificări îngrijorătoare la electrocardiogramă. În cazuri rare, pot apărea insuficiență cardiacă severă, aritmii sau stop cardiac.
Durerea în piept a început după nunta fiicei
Femeia suferea de hipertensiune, diabet de tip 2 și dislipidemie. Ea mai avusese dureri atipice în piept în lunile anterioare. Investigațiile realizate atunci nu identificaseră însă o problemă cardiacă evidentă.
La scurt timp după nunta fiicei sale, femeia a început să simtă o durere asemănătoare anginei. Simptomul a continuat timp de trei zile. A apărut și senzația de lipsă de aer, mai ales în timpul efortului.
Prima electrocardiogramă a arătat modificări care puteau indica un infarct. Medicii au trimis-o de urgență la spital. Analizele au arătat și o creștere a troponinei, un marker folosit pentru identificarea leziunilor cardiace.
Ecografia a indicat că fracția de ejecție scăzuse de la 58% la 35%. Această valoare arată cât sânge pompează ventriculul stâng la fiecare contracție. O parte a inimii era slăbită și prezenta aspectul de „balonare” caracteristic sindromului Takotsubo.
Cazul arată cât de puternică poate fi legătura dintre inimă și creier. Emoțiile intense pot activa sistemul nervos și pot determina eliberarea bruscă a unor cantități mari de hormoni de stres.
Medicii au crezut inițial că este vorba despre un infarct
Simptomele cardiomiopatiei Takotsubo pot fi aproape identice cu cele ale unui atac de cord. Pacientul poate avea durere sau presiune în piept. Pot apărea transpirații, amețeală, palpitații și dificultăți de respirație.
Diferența importantă apare la examinarea arterelor coronare. În cazul unui infarct, una dintre artere este de obicei blocată. La pacienta de 65 de ani, angiografia a arătat că arterele erau normale. Nici investigația RMN nu a identificat infarct, inflamație sau fibroză.
Medicii au exclus și alte cauze. Diagnosticul final a fost cardiomiopatie Takotsubo declanșată de o emoție pozitivă intensă. Sindromul este numit „inima fericită” atunci când apare după nunți, reuniuni, aniversări, victorii sau alte evenimente extrem de plăcute.
Varianta clasică este cunoscută drept sindromul inimii frânte. Aceasta apare mai ales după pierderea unei persoane apropiate, o despărțire, un conflict sau un șoc puternic.
Ambele forme afectează temporar ventriculul stâng. Cercetătorii cred că adrenalina și alți hormoni eliberați în cantități mari pot „ameți” mușchiul cardiac. Mecanismul exact nu este însă complet înțeles. Sindromul inimii fericite ar reprezenta aproximativ 4,1% dintre cazurile Takotsubo.
Numele vesel ascunde o urgență medicală reală
Femeia a primit tratament pentru susținerea inimii. Evoluția a fost bună. La control, fracția de ejecție revenise la 56%, aproape de valoarea anterioară. Pacienta și-a reluat viața normală.
Majoritatea persoanelor se recuperează în câteva zile sau săptămâni. Afecțiunea nu trebuie însă tratată superficial. Pot apărea acumularea de lichid în plămâni, cheaguri de sânge, tulburări de ritm și șoc cardiogen. În situații rare, complicațiile pot fi fatale.
Nu poți afla acasă dacă durerea este provocată de Takotsubo, infarct, atac de panică sau o altă problemă. Niciun simptom important nu trebuie diagnosticat doar cu ajutorul internetului sau al unui chatbot. Un material despre motivul pentru care inteligența artificială nu poate înlocui medicul explică riscurile amânării evaluării medicale.
Dacă simți o durere puternică sau o presiune în piept, sună imediat la 112. Procedează la fel dacă durerea se extinde spre braț, spate, gât sau maxilar. Dificultățile de respirație, transpirațiile reci și amețeala sunt alte semnale de alarmă.
Cazul arată că nu doar tristețea poate pune presiune pe inimă. Chiar și bucuria extremă poate declanșa o reacție fizică severă. „Sindromul inimii fericite” sună aproape poetic. În realitate, este o problemă medicală ce trebuie evaluată la fel de rapid ca un posibil infarct.