Fericirea i-a slăbit inima după nunta fiicei. Sindromul rar care seamănă cu un infarct, conform cercetătorilor

Durerea în piept a început după nunta fiicei

Femeia suferea de hipertensiune, diabet de tip 2 și dislipidemie. Ea mai avusese dureri atipice în piept în lunile anterioare. Investigațiile realizate atunci nu identificaseră însă o problemă cardiacă evidentă.

La scurt timp după nunta fiicei sale, femeia a început să simtă o durere asemănătoare anginei. Simptomul a continuat timp de trei zile. A apărut și senzația de lipsă de aer, mai ales în timpul efortului.

Prima electrocardiogramă a arătat modificări care puteau indica un infarct. Medicii au trimis-o de urgență la spital. Analizele au arătat și o creștere a troponinei, un marker folosit pentru identificarea leziunilor cardiace.

Ecografia a indicat că fracția de ejecție scăzuse de la 58% la 35%. Această valoare arată cât sânge pompează ventriculul stâng la fiecare contracție. O parte a inimii era slăbită și prezenta aspectul de „balonare” caracteristic sindromului Takotsubo.

Cazul arată cât de puternică poate fi legătura dintre inimă și creier. Emoțiile intense pot activa sistemul nervos și pot determina eliberarea bruscă a unor cantități mari de hormoni de stres.

Medicii au crezut inițial că este vorba despre un infarct

Simptomele cardiomiopatiei Takotsubo pot fi aproape identice cu cele ale unui atac de cord. Pacientul poate avea durere sau presiune în piept. Pot apărea transpirații, amețeală, palpitații și dificultăți de respirație.

Diferența importantă apare la examinarea arterelor coronare. În cazul unui infarct, una dintre artere este de obicei blocată. La pacienta de 65 de ani, angiografia a arătat că arterele erau normale. Nici investigația RMN nu a identificat infarct, inflamație sau fibroză.