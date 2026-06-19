Fallout sezonul 3 își mărește distribuția: Manny Jacinto, Emily Mortimer și Thomasin McKenzie ajung în Wasteland
Universul Fallout se pregătește să devină și mai aglomerat în sezonul al treilea. Prime Video a confirmat că Manny Jacinto, Emily Mortimer și Thomasin McKenzie se alătură distribuției serialului inspirat de celebra franciză de jocuri video Bethesda, fiecare într-un rol recurent. Anunțul vine după ce Aaron Paul, cunoscut publicului mai ales pentru Breaking Bad, fusese deja confirmat pentru noul sezon.
Numele personajelor pe care le vor interpreta cei trei actori nu au fost dezvăluite, iar echipa de producție păstrează deocamdată secret și direcția narativă a următoarei etape. Este însă clar că lumea post-apocaliptică din Fallout va primi o nouă serie de figuri importante, într-un moment în care serialul a început să își extindă tot mai mult poveștile dincolo de traseul inițial al lui Lucy MacLean.
Okie dokie, please welcome Emily Mortimer, Manny Jacinto and Thomasin McKenzie to Season Three!!! pic.twitter.com/YyKefdhRfn
— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) June 18, 2026
Trei actori care pot schimba dinamica serialului
Manny Jacinto este una dintre cele mai interesante alegeri pentru universul Fallout. Actorul canadian a devenit cunoscut datorită rolului Jason Mendoza din comedia The Good Place, dar și-a schimbat semnificativ imaginea prin apariția din The Acolyte. Carisma, umorul și capacitatea sa de a trece ușor de la comedie la personaje cu o latură mai ambiguă îl fac potrivit pentru un serial în care nimeni nu este doar erou sau doar antagonist.
Emily Mortimer vine cu o experiență solidă atât în televiziune, cât și în cinema. Publicul o știe din The Newsroom, dar și din numeroase producții dramatice britanice și americane. Într-un univers ca Fallout, unde comedia neagră se amestecă permanent cu violența, satira și dramele personale, prezența ei ar putea introduce un personaj cu o greutate aparte, poate chiar una dintre figurile influente ale lumii reconstruite după catastrofă.
Thomasin McKenzie este, la rândul ei, o alegere care atrage atenția. Actrița neozeelandeză a avut apariții apreciate în Jojo Rabbit, Last Night in Soho și Leave No Trace, construindu-și reputația prin personaje vulnerabile, inteligente și greu de încadrat într-un tipar clasic. În Fallout, un astfel de profil ar putea funcționa excelent, mai ales într-o poveste care se joacă frecvent cu aparențele și cu diferența dintre oamenii crescuți în Vault-uri și supraviețuitorii de la suprafață.
Faptul că toți trei au primit roluri recurente sugerează că nu vor apărea doar episodic. Chiar dacă nu există încă detalii despre personaje, decizia indică intenția producătorilor de a extinde distribuția principală și de a construi fire narative care se pot întinde pe mai multe episoade.
Personajele cunoscute revin, dar miza devine mai mare
Sezonul al treilea îi va readuce în distribuție pe Ella Purnell, Aaron Moten și Walton Goggins, trio-ul care a dus povestea serialului în primele două sezoane. Ella Purnell o interpretează pe Lucy, locuitoarea optimistă a unui Vault care ajunge să descopere rapid că lumea de la suprafață este mult mai brutală și mai imprevizibilă decât fusese învățată.
Aaron Moten revine în rolul lui Maximus, personaj prins între ambițiile personale și regulile dure ale Brotherhood of Steel. Walton Goggins continuă povestea lui Cooper Howard, fost actor de la Hollywood transformat în Ghoul, unul dintre cele mai fascinante personaje ale serialului datorită felului în care leagă trecutul de dinaintea bombardamentelor de prezentul devastat al Americii.
Până acum, Fallout a reușit să evite una dintre cele mai mari capcane ale adaptărilor de jocuri video: să încerce să copieze literal o poveste deja cunoscută. Serialul folosește decorurile, umorul, violența stilizată, facțiunile și regulile universului Bethesda, dar spune o poveste nouă, cu personaje originale. Această strategie le permite creatorilor să aducă în scenă nume noi fără să fie obligați să urmeze strict traseul unui joc anume.
Filmările pentru sezonul al treilea urmează să înceapă în Los Angeles, însă Prime Video nu a anunțat deocamdată data premierei. Având în vedere amploarea producției, efectele speciale și numărul tot mai mare de personaje, este posibil ca fanii să mai aibă de așteptat până să afle unde îi va duce următoarea etapă a poveștii.
Fallout devine una dintre cele mai importante adaptări de jocuri video
Succesul Fallout a confirmat că Prime Video are în mâini una dintre cele mai puternice francize de televiziune inspirate din jocuri video. Serialul a reușit să atragă atât publicul care cunoștea universul Fallout de ani buni, cât și spectatori care nu jucaseră niciodată titlurile Bethesda.
Pentru platformă, această reușită este importantă și în contextul în care Prime Video pregătește alte adaptări mari din gaming. Printre ele se numără God of War, cu Ryan Hurst în rolul lui Kratos, și Tomb Raider, unde Sophie Turner o va interpreta pe Lara Croft. Aceste proiecte arată cât de mult a crescut interesul Hollywoodului pentru universurile construite inițial în jocuri.
Deocamdată, misterul rămâne total în privința rolurilor lui Manny Jacinto, Emily Mortimer, Thomasin McKenzie și Aaron Paul. Dar distribuția tot mai puternică sugerează că sezonul al treilea nu va fi o simplă continuare, ci o etapă mai amplă, cu personaje noi, conflicte mai mari și o lume post-apocaliptică mai periculoasă ca oricând.