Fallout sezonul 3 își mărește distribuția: Manny Jacinto, Emily Mortimer și Thomasin McKenzie ajung în Wasteland

Okie dokie, please welcome Emily Mortimer, Manny Jacinto and Thomasin McKenzie to Season Three!!! pic.twitter.com/YyKefdhRfn — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) June 18, 2026

Trei actori care pot schimba dinamica serialului

Manny Jacinto este una dintre cele mai interesante alegeri pentru universul Fallout. Actorul canadian a devenit cunoscut datorită rolului Jason Mendoza din comedia The Good Place, dar și-a schimbat semnificativ imaginea prin apariția din The Acolyte. Carisma, umorul și capacitatea sa de a trece ușor de la comedie la personaje cu o latură mai ambiguă îl fac potrivit pentru un serial în care nimeni nu este doar erou sau doar antagonist.

Emily Mortimer vine cu o experiență solidă atât în televiziune, cât și în cinema. Publicul o știe din The Newsroom, dar și din numeroase producții dramatice britanice și americane. Într-un univers ca Fallout, unde comedia neagră se amestecă permanent cu violența, satira și dramele personale, prezența ei ar putea introduce un personaj cu o greutate aparte, poate chiar una dintre figurile influente ale lumii reconstruite după catastrofă.

Thomasin McKenzie este, la rândul ei, o alegere care atrage atenția. Actrița neozeelandeză a avut apariții apreciate în Jojo Rabbit, Last Night in Soho și Leave No Trace, construindu-și reputația prin personaje vulnerabile, inteligente și greu de încadrat într-un tipar clasic. În Fallout, un astfel de profil ar putea funcționa excelent, mai ales într-o poveste care se joacă frecvent cu aparențele și cu diferența dintre oamenii crescuți în Vault-uri și supraviețuitorii de la suprafață.

Faptul că toți trei au primit roluri recurente sugerează că nu vor apărea doar episodic. Chiar dacă nu există încă detalii despre personaje, decizia indică intenția producătorilor de a extinde distribuția principală și de a construi fire narative care se pot întinde pe mai multe episoade.

Personajele cunoscute revin, dar miza devine mai mare

Sezonul al treilea îi va readuce în distribuție pe Ella Purnell, Aaron Moten și Walton Goggins, trio-ul care a dus povestea serialului în primele două sezoane. Ella Purnell o interpretează pe Lucy, locuitoarea optimistă a unui Vault care ajunge să descopere rapid că lumea de la suprafață este mult mai brutală și mai imprevizibilă decât fusese învățată.

Aaron Moten revine în rolul lui Maximus, personaj prins între ambițiile personale și regulile dure ale Brotherhood of Steel. Walton Goggins continuă povestea lui Cooper Howard, fost actor de la Hollywood transformat în Ghoul, unul dintre cele mai fascinante personaje ale serialului datorită felului în care leagă trecutul de dinaintea bombardamentelor de prezentul devastat al Americii.