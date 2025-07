Bethesda pregătește jocuri noi și conținut special pentru fanii serialului Fallout. Noutățile care vor bucura gamerii

Succesul serialului Fallout de pe Prime Video determină Bethesda să lanseze jocuri noi, actualizări pentru Fallout 76 și, posibil, un mult-așteptat remaster al Fallout 3.

După ce serialul Fallout de pe Prime Video a devenit un succes global, Bethesda pare hotărâtă să valorifice momentul pentru a revitaliza întreaga franciză.

Într-un interviu acordat publicației Variety, Jon Rush, director creativ al jocului Fallout 76, a sugerat că echipa de dezvoltare lucrează la o sincronizare între episoadele serialului și conținutul din joc.

Parteneriat între jocuri și serial: Fallout 76 primește conținut inspirat din show

Deși nu au fost oferite detalii clare, planul ar putea include apariția unor skin-uri dedicate personajelor din serial sau evenimente în joc inspirate din episoade, într-un stil apropiat de strategiile de marketing utilizate frecvent de jocuri precum Fortnite.

Rush a menționat că, deși acțiunea din Fallout 76 se petrece cu 200 de ani înainte de cea din serial, cele două lumi „se completează foarte bine” și că suprapunerile vor fi menținute „destul de simple”.

Colaborarea transmedia între serial și joc ar putea asigura o continuitate narativă atractivă pentru fanii universului Fallout, oferind ocazia de a experimenta mai profund atmosfera post-apocaliptică în ambele medii.

Remaster pentru Fallout 3 și mai multe proiecte în pregătire

Pentru jucătorii care preferă experiențele single-player clasice, există semnale încurajatoare. În cadrul podcastului Friends Per Second, jurnalistul VGC Jordan Middler a dezvăluit că Bethesda are în lucru „mai multe proiecte” legate de franciză, inclusiv „acel joc pe care îl așteptați cu toții”.

Această declarație alimentează speculațiile privind un posibil remaster al legendarului Fallout 3, lansat în 2008. Titlul a fost menționat în documentele interne Microsoft scurse în 2023, alături de un remaster pentru The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Nu este clar ce alte proiecte sunt în dezvoltare, dar cel puțin unul dintre ele ar putea fi Fallout 5, o continuare principală mult așteptată.

Totuși, Middler a subliniat că acel proiect dorit de fani este încă la câțiva ani distanță de lansare, așa că așteptările trebuie temperate.

Până atunci, sezonul doi al serialului Fallout va fi disponibil în decembrie 2025 pe Prime Video, menținând viu interesul pentru universul seriei.

Bethesda pare hotărâtă să reconstruiască brandul Fallout într-un mod coordonat, cu actualizări de joc, proiecte noi și o prezență tot mai puternică pe partea de divertisment video. Fanii au, în sfârșit, motive să spere într-o revenire în forță a francizei.