Falimentul firmei poate obliga salariatul să dea banii înapoi? Situația zilelor libere plătite în avans

Prin această măsură, salariații nu vin la serviciu în perioada respectivă, însă primesc salariul integral. Ulterior, orele nelucrate ar urma să fie recuperate prin prestarea de muncă suplimentară într-un interval de maximum 12 luni.

Această variantă este diferită de șomajul tehnic, reglementat de articolul 53 din Codul muncii. În cazul șomajului tehnic, angajatul primește o indemnizație de cel puțin 75% din salariul de bază și nu are obligația de a recupera ulterior perioada în care nu a lucrat.

În schimb, atunci când sunt acordate zile libere plătite în avans, salariul este achitat integral, însă apare obligația recuperării timpului liber prin ore suplimentare.

Acordul salariatului are un rol esențial

Deși cele două situații au la bază aceeași problemă, respectiv reducerea temporară a activității unei companii, legislația le tratează diferit.

Articolul 120 alineatul (2) din Codul muncii stabilește că prestarea muncii suplimentare presupune acordul salariatului. Excepțiile sunt limitate la cazuri de forță majoră sau la situații urgente care urmăresc prevenirea ori înlăturarea consecințelor unui accident.

Din acest motiv, angajatorul nu poate impune unilateral o procedură prin care salariatul să fie obligat să presteze ulterior ore suplimentare fără exprimarea acordului său.

Aplicarea prevederilor referitoare la zilele libere plătite în avans trebuie analizată nu doar prin prisma textului de lege, ci și prin respectarea principiilor care guvernează relațiile de muncă.