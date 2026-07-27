Cine îți face treaba cât ești în concediu. Ce nu poate cere legal angajatorul, regula pe care mulți angajați nu o cunosc

Mai mult decât atât, această obligație nu poate fi impusă nici măcar prin regulamentul intern al companiei.

Specialiștii atrag atenția că dreptul la concediu de odihnă nu reprezintă o facilitate acordată de angajator în funcție de necesitățile firmei, ci o garanție prevăzută atât de legislația națională, cât și de documente internaționale privind drepturile omului.

Analiza pornește de la cazul unui angajator care, după reducerea personalului din motive economice, a rămas cu un singur salariat într-un departament. În momentul în care acesta dorește să intre în concediu, apare întrebarea privind persoana care îi va prelua activitatea.

Potrivit sursei citate, problema nu este existența acestei întrebări, ci ideea care începe să fie răspândită în unele medii de lucru, potrivit căreia salariatul ar avea această obligație dacă ea este prevăzută într-un regulament intern.

Analiza califică această interpretare drept „o capcană juridică, o deviere majoră de la spiritul legii și de la principiul bunei-credințe care ar trebui să guverneze relațiile de muncă.”

Organizarea activității este obligația angajatorului

Codul muncii stabilește că organizarea și funcționarea unității reprezintă prerogative exclusive ale angajatorului.

Prin contractul individual de muncă, salariatul se obligă să presteze activitatea pentru și sub autoritatea angajatorului. În schimb, dimensionarea personalului, distribuirea atribuțiilor și asigurarea continuității activității sunt responsabilități manageriale.