Când primești bani pentru concediul de odihnă neefectuat. Regula pe care mulți angajați nu o cunosc

Există însă o excepție expres prevăzută de lege. Compensarea în bani este permisă exclusiv în momentul încetării contractului individual de muncă, indiferent de motivul încetării acestuia.

Astfel, dacă raporturile de muncă se încheie prin demisie, concediere, pensionare sau prin acordul părților, angajatorul este obligat să plătească toate zilele de concediu de odihnă cuvenite și neefectuate până la data încetării contractului.

În cazul în care concediul nu a fost efectuat într-un anumit an, acesta nu se pierde automat. Angajatorul are obligația de a acorda zilele de concediu rămase într-un termen de maximum 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu.

Cum se stabilește suma primită pentru concediul neefectuat

Calculul indemnizației pentru concediul de odihnă neefectuat se face în funcție de două elemente: numărul zilelor rămase și indemnizația zilnică.

Mai întâi sunt stabilite zilele de concediu care nu au fost utilizate. În acest calcul intră zilele cuvenite până la data încetării contractului, eventualele zile reportate din anii anteriori și se scad zilele deja efectuate.

Concediul se calculează în zile lucrătoare, iar sărbătorile legale nu sunt incluse.

Ulterior se stabilește indemnizația zilnică. Aceasta reprezintă media veniturilor salariale din ultimele trei luni, împărțită la numărul zilelor lucrătoare din aceeași perioadă.