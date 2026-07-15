AI-ul nu încape în vechile servere. De ce infrastructura clasică a companiilor nu mai este suficientă

GPU-urile schimbă regulile

Serverele clasice sunt construite în jurul procesoarelor CPU. Acestea sunt foarte bune pentru activități secvențiale, bazate pe reguli clare. Un sistem financiar, un magazin online sau o platformă de comunicare execută de obicei fluxuri stabile, care pot fi anticipate și distribuite relativ simplu.

Antrenarea unui model AI funcționează diferit. Sistemul trebuie să realizeze simultan un număr enorm de calcule matematice. Din acest motiv, infrastructura modernă folosește GPU-uri și acceleratoare specializate, capabile să proceseze în paralel mii de operațiuni.

Puterea suplimentară vine însă cu cerințe noi. GPU-urile consumă multă energie și produc cantități importante de căldură. Un centru de date pentru AI are nevoie de alimentare electrică mai puternică, răcire eficientă și sisteme capabile să funcționeze constant fără reducerea performanței.

Acesta este și motivul pentru care Nvidia a devenit esențială pentru infrastructura mondială de inteligență artificială. Cipurile sale nu sunt folosite doar individual, ci în clustere în care sute de unități trebuie să lucreze ca un singur sistem.

Datele circulă altfel

Într-o infrastructură tradițională, o parte importantă a traficului circulă între utilizatori și serviciile companiei. O persoană trimite o solicitare către un site, serverul o procesează, iar rezultatul este transmis înapoi. Acest tip de comunicare este cunoscut drept trafic nord-sud.

Într-un centru de date AI, cea mai mare parte a traficului poate circula în interiorul infrastructurii. GPU-urile, serverele și sistemele de stocare schimbă permanent informații între ele. Modelele mari sunt împărțite între mai multe echipamente, iar orice întârziere în transfer poate lăsa acceleratoarele costisitoare fără date de procesat.

Din acest motiv, rețelele clasice cu mai multe niveluri pot deveni un blocaj. Infrastructura AI folosește arhitecturi precum Spine-Leaf sau Fat-Tree, construite pentru a permite transferuri rapide și simultane. Tehnologii precum NVLink și InfiniBand conectează acceleratoarele la viteze mult mai mari decât cele întâlnite într-o rețea obișnuită de birou.