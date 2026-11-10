Samsung pregătește o aplicație AI care îți va schimba modul în care folosești telefonul Galaxy. Memory ar putea transforma capturile de ecran în informații inteligente

Potrivit Android Authority, care citează informațiile și imaginile obținute de publicația SammyGuru, Samsung dezvoltă o alternativă la Pixel Screenshots, aplicația Google disponibilă pe anumite telefoane Pixel. Noua funcționalitate ar putea debuta odată cu One UI 9.5, însă compania sud-coreeană nu a confirmat oficial existența aplicației sau data lansării.

Cum funcționează Samsung Memory și ce poți salva în aplicație

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale aplicației Memory este simplitatea cu care utilizatorii ar putea salva informații din aproape orice aplicație instalată pe telefon.

Potrivit informațiilor apărute online, Samsung pregătește mai multe metode rapide de capturare a conținutului. De exemplu, o glisare în jos cu trei degete pe ecran ar putea salva automat o captură în Memory, în timp ce apăsarea simultană a butoanelor de volum și pornire ar putea activa înregistrarea unei notițe vocale.

De asemenea, utilizatorii ar putea adăuga imagini, texte sau alte informații direct din meniul de partajare Android, fără să fie nevoie să deschidă separat aplicația.

Diferența față de o galerie obișnuită de capturi de ecran apare însă după salvarea conținutului.

Inteligența artificială ar analiza fiecare element, i-ar atribui automat un nume relevant, ar genera o scurtă descriere și ar adăuga etichete care să faciliteze identificarea ulterioară.

În plus, aplicația ar putea organiza informațiile în funcție de sursa lor. Astfel, capturile salvate din Reddit, Google Messages sau alte aplicații ar putea fi grupate automat.

Memory ar permite și crearea unor colecții personalizate, iar AI-ul ar putea genera rezumate ale informațiilor incluse în fiecare colecție.

Funcția s-ar integra în strategia Samsung de dezvoltare a ecosistemului Galaxy AI, despre care Playtech a relatat anterior odată cu lansarea One UI 9 și introducerea noilor funcții inteligente.

Cauți o informație salvată acum câteva luni? AI-ul ar putea să o găsească instantaneu

Una dintre cele mai promițătoare funcționalități ale Samsung Memory ar fi căutarea semantică, o tehnologie care permite identificarea informațiilor după semnificație, nu doar după cuvinte exacte.

De exemplu, dacă ai salvat în urmă cu câteva luni o captură de ecran cu recomandarea unui restaurant, ai putea căuta folosind o formulare precum „restaurantul italian pe care voiam să-l încerc”, fără să îți amintești numele localului sau aplicația din care ai salvat informația.

Inteligența artificială ar interpreta solicitarea și ar încerca să identifice conținutul relevant din arhiva personală.

Aplicația ar putea păstra inclusiv informații despre contextul în care a fost realizată captura. În cazul conținutului salvat din Samsung Internet, de exemplu, Memory ar putea include adresa paginii web originale.

Această abordare seamănă cu Pixel Screenshots de la Google, dar și cu soluțiile dezvoltate de alți producători Android, precum Essential Space de la Nothing și Mind Space de la OPPO.

Samsung oferă deja în China o aplicație numită Collection, cu funcționalități asemănătoare. Memory ar putea reprezenta încercarea companiei de a aduce o experiență similară utilizatorilor Galaxy din restul lumii.

Noua aplicație ar completa și numeroasele funcții de productivitate introduse în One UI 9, prin care Samsung încearcă să reducă timpul necesar pentru realizarea activităților obișnuite.

Samsung Memory ar putea veni cu One UI 9.5. Ce se știe despre compatibilitate

Conform informațiilor publicate de SammyGuru, Samsung Memory ar necesita One UI 9.5, următoarea actualizare importantă a interfeței companiei.

Deocamdată, nu există indicii clare că aplicația ar fi rezervată exclusiv telefoanelor Galaxy de ultimă generație. Acest lucru lasă deschisă posibilitatea ca Memory să ajungă pe numeroase dispozitive compatibile cu viitoarea versiune software.

O altă informație interesantă privește modul în care sunt procesate datele.

Potrivit scurgerii de informații, aplicația ar utiliza modele AI găzduite în cloud, inclusiv Gemma 4 31B, cu Gemini 3.1 Flash Lite ca soluție alternativă.

Această abordare ar putea permite procesarea unor informații complexe fără să solicite excesiv componentele telefonului, dar ridică și întrebări privind confidențialitatea datelor.

Întrucât Memory ar putea stoca informații personale, conversații, imagini și notițe vocale, modul în care Samsung va gestiona transmiterea și procesarea acestora pe servere externe va fi important.

Nu este clar dacă aplicația va oferi și procesare locală, direct pe dispozitiv, așa cum se întâmplă cu anumite funcții Pixel Screenshots.

În plus, nu există deocamdată dovezi că Memory ar necesita un abonament Galaxy AI plătit.

Samsung continuă astfel direcția începută prin actualizările One UI și extinderea funcțiilor Galaxy AI, încercând să transforme inteligența artificială dintr-un instrument utilizat ocazional într-o componentă integrată în activitățile zilnice.

Dacă informațiile se confirmă, Memory ar putea deveni una dintre cele mai utile funcții ale telefoanelor Galaxy, mai ales pentru utilizatorii care salvează frecvent capturi de ecran, linkuri și notițe pe care ulterior le găsesc cu dificultate.

Pentru moment, însă, aplicația rămâne un proiect dezvăluit neoficial, iar disponibilitatea, compatibilitatea și funcționalitățile finale vor trebui confirmate de Samsung.