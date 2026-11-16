EXPERIENȚĂ Intel Core Ultra 5 250K Plus și Intel Core Ultra 7 270K Plus – când creierul unui PC este un partener de încredere, nu doar o componentă esențială

Intel Core Ultra 5 250K Plus – procesorul cu care aș începe un PC echilibrat

Dacă mi-aș construi un PC pe care să lucrez ziua, să editez din când în când un clip și să mă joc seara, aș porni de la Core Ultra 5 250K Plus. Are șase nuclee de performanță, 12 nuclee de eficiență și urcă până la 5,3 GHz. Dintre toate aceste cifre, cele patru nuclee de eficiență în plus față de 245K mi se par mai interesante decât frecvența maximă. Îți dau mai multă rezervă atunci când ai mai multe sarcini în desfășurare, cum ar fi să arhivezi un director mare de proiect în timp ce lucrezi în altă aplicație. Într-o zi în care oricum ai prea multe de făcut, îți folosește mai mult să poți lăsa o operațiune în fundal decât să stai cu ochii pe bara de progres.

Aș mai pune pe listă puterea maximă în turbo, de 159 W, care îți lasă mai multă libertate la alegerea răcirii decât în cazul modelului Ultra 7. Grafica integrată merită și ea atenție. Te ajută să folosești PC-ul cât timp aștepți o placă video dedicată și are o utilitate concretă chiar dacă ai deja una: în aplicații compatibile, precum Premiere, Intel Quick Sync poate accelera redarea sau exportul anumitor materiale H.264 și H.265. Dacă lucrezi frecvent cu fișierele pe care le scoți direct din telefon sau din cameră, e genul de detaliu care poate conta mai mult decât ai crede când te uiți prima oară peste specificații.

Intel Core Ultra 7 270K Plus – unde se simt cele șase nuclee în plus

Core Ultra 7 270K Plus are opt nuclee de performanță și 16 nuclee de eficiență, în total 24, iar frecvența maximă urcă la 5,5 GHz. Aș alege acest model dacă aș ști că îl pun regulat la randări pe CPU, compilări mari sau exporturi care folosesc intens procesorul. Dacă faci o randare o dată pe lună, probabil că îți poți bea cafeaua până se termină. Dacă o refaci de câteva ori în aceeași zi, pentru că ai schimbat un material, ai corectat o piesă sau clientul vrea să vadă și a treia variantă, scurtarea așteptării începe să-ți schimbe ritmul de lucru. Mai ai timp să încerci o idee înainte să trimiți proiectul, în loc să rămâi la prima variantă care a ieșit suficient de bine.

În proiectare, aș face totuși diferența între ce vezi și ce calculează PC-ul. Când rotești un ansamblu complex în fereastra de lucru, placa video poate avea un rol important. Când pornești o simulare, cele șase nuclee suplimentare își pot arăta utilitatea dacă programul știe să împartă calculele între ele. De aceea, înainte să plătești pentru Ultra 7, uită-te la operațiunea care te ține cel mai des pe loc în programul tău.

Mai rămâne răcirea. Cei 250 W din fișa Intel reprezintă puterea maximă în turbo, nu cât consumă procesorul în permanență. Totuși, dacă îl cumperi tocmai ca să-l ții ocupat cu sarcini lungi, aș bugeta de la început un cooler pe măsură și o carcasă cu circulație bună a aerului. Una este să obții un rezultat bun într-un test de câteva minute și alta este să lucrezi lângă calculator o după-amiază întreagă, fără ca ventilatoarele să-ți amintească de fiecare export.

Cum alegi între ele pentru AI local, productivitate și gaming

În AI local, Intel declară un maxim total de 30 TOPS pentru Core Ultra 5 250K Plus și 36 TOPS pentru Core Ultra 7 270K Plus, în ambele cazuri la precizie INT8. Vorbim despre o cifră care ia în calcul CPU-ul, grafica integrată și NPU-ul. Dacă le privești separat, acceleratorul dedicat pentru AI, adică NPU-ul, oferă 13 TOPS pe ambele modele, iar grafica integrată este cotată la 8 TOPS în ambele cazuri. Diferența din total vine de la CPU. Distincția contează pentru că o aplicație care rulează doar pe NPU nu primește un accelerator mai rapid dacă treci la Ultra 7, iar un model de limbaj care rulează pe placa video dedicată nu va răspunde automat mai repede pentru că pe pagina Intel scrie 36 în loc de 30. Pentru acel model, aș verifica mai întâi dacă încape în memoria plăcii video și dacă aplicația poate folosi placa așa cum trebuie.

În gaming, aș pune întrebarea puțin diferit: la ce rezoluție joci și ce te împiedică să obții experiența pe care o vrei? Dacă joci la 4K cu detaliile ridicate, iar placa video lucrează deja la limită, e posibil să vezi mai mult din diferența de buget într-un GPU mai rapid. La 1080p, dacă urmărești cât mai multe cadre pentru un monitor cu rată mare de refresh, procesorul poate cântări mai mult, în funcție de joc. Același exercițiu e util și când lucrezi. Dacă aștepți după o compilare sau după o randare pe CPU, Ultra 7 poate avea sens. Dacă proiectul nu mai încape în RAM, acolo aș pune banii întâi.