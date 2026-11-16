EXPERIENȚĂ Intel Core Ultra 5 250K Plus și Intel Core Ultra 7 270K Plus – când creierul unui PC este un partener de încredere, nu doar o componentă esențială
În 2026, când mulți dintre noi își concentrează atenția pe laptopuri de top, iar o mare parte din activitatea pe care o întreprindem, inclusiv de business, se desfășoară de pe smartphone sau tabletă, investiția într-un PC de tip desktop nu mai pare să fie la fel de prioritară precum în urmă cu un deceniu. În realitatea însă, avantajele unui calculator tradițional nu au fost niciodată mai evidente, atât din prisma costurilor, cât și a performanței livrate. În secolul AI în care modelele locale au progresat enorm, iar prețul memoriilor RAM și al soluțiilor de stocare a explodat, un procesor de încredere este esențial, nu doar important. O placă video solidă cu o memorie generoasă este și ea relevantă, dar în timp ce GPU-ul poate beneficia în orice moment de un upgrade, la fel ca și RAM-ul sau SSD-ul, procesorul s-ar putea să fie creierul pe care te bazezi chiar și un deceniu după achiziția inițială. În contextul în care Intel a strălucit și continuă să o facă cu mixul său echilibrat de consum energetic și randament termic, pe lângă viteza de top, investițiile într-o soluție precum noile Core Ultra 7 270K Plus și Core Ultra 5 250K Plus sunt surprinzător de ușor de recomandat.
În rândurile de mai jos voi încerca să trec în revistă nu doar beneficiile acestor procesoare de ultimă generație de la Intel, dar și modul în care în mod autentic îți fac viața mai ușoară. Avansul tehnologic din spatele noilor procesoare este unul imposibil de ignorat și, mai ales, de util. În plus, exact detaliile tehnice din spatele acestor CPU-uri sintetizează perfect rolul fundamental pe care Intel Core Ultra 5 250K Plus și Intel Core Ultra 7 270K Plus îl joacă în configurații hardware de actualitate, ca să nu spun de viitor. Indiferent dacă ești amator de inteligență artificială transpusă pe PC-ul personal, de productivitate superlativă în proiectare sau editare video și, nu în ultimul rând, de gaming, echilibrul găsit de Intel între fiabilitate pe termen lung și utilitate reală. Tocmai în acest context complex, cu ce m-aș bucura să rămâi este că un procesor bun și modern nu este sub nicio formă doar despre cifre din benchmark-uri, frecvențe, nuclee sau TOPS, ci despre un întreg ansamblu care perfect optimizat pentru ceea ce ai nevoie, când ai nevoie. Un export video care folosește grafica integrată, o simulare care ocupă toate nucleele procesorului și un model de limbaj care rulează pe placa video dedicată pot solicita trei părți diferite ale aceluiași PC. Tocmai de aceea, înainte să alegi procesorul după cea mai mare valoare din fișa tehnică, merită să te întrebi unde pierzi timp astăzi și ce componentă te-ar ajuta să-l recuperezi.
Intel Core Ultra 5 250K Plus – procesorul cu care aș începe un PC echilibrat
Dacă mi-aș construi un PC pe care să lucrez ziua, să editez din când în când un clip și să mă joc seara, aș porni de la Core Ultra 5 250K Plus. Are șase nuclee de performanță, 12 nuclee de eficiență și urcă până la 5,3 GHz. Dintre toate aceste cifre, cele patru nuclee de eficiență în plus față de 245K mi se par mai interesante decât frecvența maximă. Îți dau mai multă rezervă atunci când ai mai multe sarcini în desfășurare, cum ar fi să arhivezi un director mare de proiect în timp ce lucrezi în altă aplicație. Într-o zi în care oricum ai prea multe de făcut, îți folosește mai mult să poți lăsa o operațiune în fundal decât să stai cu ochii pe bara de progres.
Aș mai pune pe listă puterea maximă în turbo, de 159 W, care îți lasă mai multă libertate la alegerea răcirii decât în cazul modelului Ultra 7. Grafica integrată merită și ea atenție. Te ajută să folosești PC-ul cât timp aștepți o placă video dedicată și are o utilitate concretă chiar dacă ai deja una: în aplicații compatibile, precum Premiere, Intel Quick Sync poate accelera redarea sau exportul anumitor materiale H.264 și H.265. Dacă lucrezi frecvent cu fișierele pe care le scoți direct din telefon sau din cameră, e genul de detaliu care poate conta mai mult decât ai crede când te uiți prima oară peste specificații.
Intel Core Ultra 7 270K Plus – unde se simt cele șase nuclee în plus
Core Ultra 7 270K Plus are opt nuclee de performanță și 16 nuclee de eficiență, în total 24, iar frecvența maximă urcă la 5,5 GHz. Aș alege acest model dacă aș ști că îl pun regulat la randări pe CPU, compilări mari sau exporturi care folosesc intens procesorul. Dacă faci o randare o dată pe lună, probabil că îți poți bea cafeaua până se termină. Dacă o refaci de câteva ori în aceeași zi, pentru că ai schimbat un material, ai corectat o piesă sau clientul vrea să vadă și a treia variantă, scurtarea așteptării începe să-ți schimbe ritmul de lucru. Mai ai timp să încerci o idee înainte să trimiți proiectul, în loc să rămâi la prima variantă care a ieșit suficient de bine.
În proiectare, aș face totuși diferența între ce vezi și ce calculează PC-ul. Când rotești un ansamblu complex în fereastra de lucru, placa video poate avea un rol important. Când pornești o simulare, cele șase nuclee suplimentare își pot arăta utilitatea dacă programul știe să împartă calculele între ele. De aceea, înainte să plătești pentru Ultra 7, uită-te la operațiunea care te ține cel mai des pe loc în programul tău.
Mai rămâne răcirea. Cei 250 W din fișa Intel reprezintă puterea maximă în turbo, nu cât consumă procesorul în permanență. Totuși, dacă îl cumperi tocmai ca să-l ții ocupat cu sarcini lungi, aș bugeta de la început un cooler pe măsură și o carcasă cu circulație bună a aerului. Una este să obții un rezultat bun într-un test de câteva minute și alta este să lucrezi lângă calculator o după-amiază întreagă, fără ca ventilatoarele să-ți amintească de fiecare export.
Cum alegi între ele pentru AI local, productivitate și gaming
În AI local, Intel declară un maxim total de 30 TOPS pentru Core Ultra 5 250K Plus și 36 TOPS pentru Core Ultra 7 270K Plus, în ambele cazuri la precizie INT8. Vorbim despre o cifră care ia în calcul CPU-ul, grafica integrată și NPU-ul. Dacă le privești separat, acceleratorul dedicat pentru AI, adică NPU-ul, oferă 13 TOPS pe ambele modele, iar grafica integrată este cotată la 8 TOPS în ambele cazuri. Diferența din total vine de la CPU. Distincția contează pentru că o aplicație care rulează doar pe NPU nu primește un accelerator mai rapid dacă treci la Ultra 7, iar un model de limbaj care rulează pe placa video dedicată nu va răspunde automat mai repede pentru că pe pagina Intel scrie 36 în loc de 30. Pentru acel model, aș verifica mai întâi dacă încape în memoria plăcii video și dacă aplicația poate folosi placa așa cum trebuie.
În gaming, aș pune întrebarea puțin diferit: la ce rezoluție joci și ce te împiedică să obții experiența pe care o vrei? Dacă joci la 4K cu detaliile ridicate, iar placa video lucrează deja la limită, e posibil să vezi mai mult din diferența de buget într-un GPU mai rapid. La 1080p, dacă urmărești cât mai multe cadre pentru un monitor cu rată mare de refresh, procesorul poate cântări mai mult, în funcție de joc. Același exercițiu e util și când lucrezi. Dacă aștepți după o compilare sau după o randare pe CPU, Ultra 7 poate avea sens. Dacă proiectul nu mai încape în RAM, acolo aș pune banii întâi.
Pentru un calculator de pe care treci în aceeași zi de la lucru la editare video și apoi la un joc, aș începe cu Core Ultra 5 250K Plus. Aș trece la Core Ultra 7 270K Plus dacă știu deja că am o sarcină care revine suficient de des și care chiar poate folosi cele 24 de nuclee. Pentru mine, ăsta este criteriul care rămâne după ce închid fișele tehnice: dacă procesorul mai rapid îmi lasă timp să încerc încă o variantă, să termin proiectul la timp sau pur și simplu să-mi continui treaba cât rulează ceva în fundal, atunci știu pentru ce plătesc.
Ca o notă foarte importantă de subsol „Plus” și „Unlocked”, cele două mențiuni de pe cutie, îți spun lucruri diferite. „Plus” desemnează o revizie a generației Core Ultra 200S: atât 250K Plus, cât și 270K Plus primesc câte patru nuclee de eficiență în plus față de modelele pe care le urmează, 245K și, respectiv, 265K, iar Intel a accelerat și comunicația dintre cipurile din interiorul procesorului. De aceste schimbări beneficiezi din prima zi, fără să umbli în BIOS. „Unlocked”, în schimb, se referă la multiplicatorul deblocat, semnalat și de litera K din nume. Dacă ai o placă de bază care permite overclockingul procesorului, cum este una cu chipset Z890, și o răcire pe măsură, poți încerca să urci manual frecvențele peste setările din fabrică. Cât câștigi depinde de exemplar, de temperaturi și de cât de stabil rămâne sistemul. Eu aș cumpăra oricare dintre cele două pentru ce poate să facă din fabrică, iar libertatea de a-l regla aș păstra-o pentru ziua în care chiar am un motiv să o folosesc.
Procesoarele Intel Core Ultra pot fi achiziționate în diverse configurații de performanță prin partenerii ASBIS Romania. Mai multe informații despre produsele Intel Core Ultra aici.