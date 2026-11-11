Getac lansează două laptopuri rezistente, cu procesoare Intel și performanță AI de până la 180 TOPS

Procesoare Intel Core Ultra și AI procesată direct pe dispozitiv

B360X și B360X Pro sunt echipate cu procesoare Intel Core Ultra 5, 7 sau X7 din seria 3, alături de grafică Intel și tehnologia Intel AI Boost. În configurația cu procesor Intel Core Ultra X7, performanța totală de calcul poate ajunge la 180 TOPS, potrivit producătorului. Această valoare se referă la capacitatea de procesare pentru sarcini AI și nu este disponibilă pe toate configurațiile.

Puterea de calcul permite rularea locală a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială, inclusiv în situațiile în care conexiunea la internet sau accesul la modele AI din cloud nu sunt disponibile. Datele pot fi procesate direct pe laptop, ceea ce le oferă echipelor din teren posibilitatea de a analiza informații și de a lua decizii fără să depindă de o infrastructură externă.

Ambele modele au un ecran WUXGA de 14 inch, cu tehnologie LumiBond și luminozitate de 1.400 de niți. Getac Sunlight Readable este concepută pentru a menține vizibilitatea în lumină puternică, inclusiv în exterior. Ecranul tactil capacitiv poate fi folosit și cu mănuși sau în condiții de ploaie, o caracteristică importantă pentru persoanele care lucrează pe teren.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și mai multe opțiuni de conectare

Noile laptopuri includ Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, iar configurațiile pot fi completate cu GPS dedicat, compatibil cu benzile L1 și L5, conectivitate 4G LTE sau 5G Sub-6 și SA. Getac oferă și posibilitatea personalizării porturilor, în funcție de cerințele fiecărui client. Printre opțiuni se numără până la două porturi Thunderbolt 4 Type-C, destinate transferurilor rapide de date.

Autonomia în teren este susținută de un sistem cu două baterii, care pot fi înlocuite fără oprirea dispozitivului. Această funcție permite continuarea activității în timpul schimbării bateriei, fără întreruperea sesiunilor de lucru.

La capitolul securitate, ambele modele includ o cameră frontală de 5 megapixeli compatibilă cu Windows Hello, TPM 2.0, cititor de carduri inteligente și SSD PCIe NVMe care poate fi înlocuit de utilizator. Este inclus și Getac Disk Wipe, instrumentul producătorului pentru ștergerea datelor de pe unitatea de stocare.

Printre dotările opționale se numără un al doilea SSD, pentru o capacitate totală de până la 4 TB prin două unități de câte 2 TB, un cititor HF RFID și un cititor de amprente.