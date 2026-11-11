Getac lansează două laptopuri rezistente, cu procesoare Intel și performanță AI de până la 180 TOPS
Getac a prezentat noile laptopuri B360X și B360X Pro, două modele complet ranforsate, concepute pentru profesioniștii care lucrează în condiții dificile, inclusiv în zone fără acces constant la internet. Noile dispozitive folosesc procesoare Intel Core Ultra din seria 3 și pot rula local aplicații bazate pe AI, fără să depindă permanent de conexiunea la servicii cloud.
Cele două laptopuri fac parte din gama B360 și vin cu ecrane mai mari, de 14 inch, opțiuni extinse de conectivitate și funcții suplimentare de securitate. Getac le adresează în special celor care lucrează în domenii precum apărarea, intervențiile de urgență, utilitățile și producția industrială, unde echipamentele trebuie să funcționeze chiar și în medii în care dispozitivele obișnuite nu ar rezista.
Procesoare Intel Core Ultra și AI procesată direct pe dispozitiv
B360X și B360X Pro sunt echipate cu procesoare Intel Core Ultra 5, 7 sau X7 din seria 3, alături de grafică Intel și tehnologia Intel AI Boost. În configurația cu procesor Intel Core Ultra X7, performanța totală de calcul poate ajunge la 180 TOPS, potrivit producătorului. Această valoare se referă la capacitatea de procesare pentru sarcini AI și nu este disponibilă pe toate configurațiile.
Puterea de calcul permite rularea locală a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială, inclusiv în situațiile în care conexiunea la internet sau accesul la modele AI din cloud nu sunt disponibile. Datele pot fi procesate direct pe laptop, ceea ce le oferă echipelor din teren posibilitatea de a analiza informații și de a lua decizii fără să depindă de o infrastructură externă.
Ambele modele au un ecran WUXGA de 14 inch, cu tehnologie LumiBond și luminozitate de 1.400 de niți. Getac Sunlight Readable este concepută pentru a menține vizibilitatea în lumină puternică, inclusiv în exterior. Ecranul tactil capacitiv poate fi folosit și cu mănuși sau în condiții de ploaie, o caracteristică importantă pentru persoanele care lucrează pe teren.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și mai multe opțiuni de conectare
Noile laptopuri includ Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, iar configurațiile pot fi completate cu GPS dedicat, compatibil cu benzile L1 și L5, conectivitate 4G LTE sau 5G Sub-6 și SA. Getac oferă și posibilitatea personalizării porturilor, în funcție de cerințele fiecărui client. Printre opțiuni se numără până la două porturi Thunderbolt 4 Type-C, destinate transferurilor rapide de date.
Autonomia în teren este susținută de un sistem cu două baterii, care pot fi înlocuite fără oprirea dispozitivului. Această funcție permite continuarea activității în timpul schimbării bateriei, fără întreruperea sesiunilor de lucru.
La capitolul securitate, ambele modele includ o cameră frontală de 5 megapixeli compatibilă cu Windows Hello, TPM 2.0, cititor de carduri inteligente și SSD PCIe NVMe care poate fi înlocuit de utilizator. Este inclus și Getac Disk Wipe, instrumentul producătorului pentru ștergerea datelor de pe unitatea de stocare.
Printre dotările opționale se numără un al doilea SSD, pentru o capacitate totală de până la 4 TB prin două unități de câte 2 TB, un cititor HF RFID și un cititor de amprente.
Protecție pentru medii dificile și dotări suplimentare pentru B360X Pro
B360X și B360X Pro sunt construite pentru utilizare în condiții extreme. Ambele respectă standardele MIL-STD-810H și MIL-STD-461G și au certificare IP66. Producătorul menționează și rezistența la căderi de la o înălțime de până la 1,8 metri în timpul utilizării. Pentru anumite configurații este disponibilă și certificarea pentru expunerea la ceață salină.
Modelul B360X Pro include suplimentar două baterii de mare capacitate ca dotare standard. Clienții pot opta și pentru o placă video dedicată NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell, care oferă resurse grafice suplimentare fără să afecteze performanța de procesare. Un alt element opțional este compartimentul media, care poate găzdui o a treia baterie sau o unitate DVD.
Getac indică mai multe scenarii de utilizare pentru cele două dispozitive. În intervențiile de urgență, B360X poate funcționa ca un centru de comandă mobil în zone afectate de dezastre, unde comunicațiile au fost întrerupte. Laptopul poate integra sisteme de dispecerat asistat de computer (CAD), informații geografice (GIS) și localizarea automată a vehiculelor (AVL).
În domeniul militar, B360X Pro poate rula aplicații complexe de instruire și simulare, inclusiv modele AI care generează comportamentul unor adversari virtuali. În sectorul utilităților și în producția industrială, dispozitivele pot fi folosite pentru proiectare 3D, lucrări de mentenanță și instalarea echipamentelor în zone fără semnal sau în spații industriale dificil de accesat.
„Adevărata valoare a inteligenței artificiale nu se vede în camerele cu servere climatizate, ci chiar la marginea rețelei, acolo unde deciziile critice influențează siguranța, apărarea și infrastructura”, a declarat James Hwang, președintele Getac Technology Corporation.