Nicușor Dan, cu ochelari VR în Cambodgia. Momentul inedit în care președintele României a descoperit realitatea virtuală. Video
Nicușor Dan a purtat ochelari de realitate virtuală în timpul vizitei la pavilionul României din cadrul Satului Francofoniei, organizat la Phnom Penh, în Cambodgia. Președintele a fost invitat să urmărească instalațiile imersive ale coregrafului franco-român Gigi Căciuleanu. Momentul a avut loc în cadrul participării șefului statului la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei.
Nicușor Dan a încercat instalațiile de realitate virtuală
Președintele a discutat cu participanții la pavilionul României, inclusiv cu Gigi Căciuleanu. La finalul vizitei, a acceptat invitația de a pune ochelarii VR pentru a urmări creațiile prezentate prin această tehnologie.
Momentul a fost filmat, iar în apropierea șefului statului se aflau consilierul prezidențial Marius Lazurcă și Dacian Cioloș. Nicușor Dan s-a rotit în timp ce purta dispozitivul, urmărind conținutul din experiența virtuală.
Gigi Căciuleanu participă la eveniment cu trei creații accesibile prin intermediul ochelarilor VR, „WOLFGANG”, „LUV’s LUV” și „TrioMix”. Nu a fost precizat care dintre acestea a fost vizionată de președintele României.
Proiectele fac parte din programul cultural pregătit pentru vizitatorii pavilionului. Acestea aduc împreună dansul și tehnologia, oferind publicului o experiență imersivă a universului coregrafic al artistului.
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Ce prezintă România la Satul Francofoniei
România participă la eveniment în perioada 13–17 noiembrie 2026, în Parcul Wat Botum din capitala Cambodgiei. Pavilionul național este organizat sub conceptul „JEU INFINI – Créer le possible” și reunește patrimoniul cultural, muzica, dansul, literatura, arta contemporană și tehnologia.
Programul include experiențe interactive, expoziții și prezentări dedicate patrimoniului UNESCO, turismului cultural și marilor evenimente culturale românești. Printre acestea sunt promovate Festivalul și Concursul Internațional George Enescu.
Pe lângă instalațiile VR, participarea lui Gigi Căciuleanu a inclus spectacolul „DaPadam”, programat pe 15 noiembrie, alături de actorul Lari Giorgescu. Producția propune o întâlnire între șansoneta franceză și muzica românească.
Artistul Dan Perjovschi este prezent cu proiectul participativ „Dessine-toi!”, prin care publicul contribuie la o lucrare colectivă. Programul anunțat de organizatorul ARTEXIM prevede prezentarea formei finale a acesteia pe 17 noiembrie.
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Președintele susține candidatura lui Dacian Cioloș
Vizita lui Nicușor Dan în Cambodgia are și o componentă diplomatică. Șeful statului participă la summit pentru a susține candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, pentru mandatul 2027–2030.
Duminică, 15 noiembrie, președintele României a fost întâmpinat de regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni. Nicușor Dan a anunțat întâlnirea printr-un mesaj publicat pe Facebook.
„Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susține și promova candidatura lui Dacian Cioloș în funcția de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027–2030”, a scris președintele.
Acesta a afirmat: „candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale”. Candidatura fostului comisar european fusese anunțată în luna martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei.
„Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, iar proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon, să-și consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în mai multe domenii de interes”, a precizat Nicușor Dan.