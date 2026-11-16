Nicușor Dan, cu ochelari VR în Cambodgia. Momentul inedit în care președintele României a descoperit realitatea virtuală. Video

Momentul a fost filmat, iar în apropierea șefului statului se aflau consilierul prezidențial Marius Lazurcă și Dacian Cioloș. Nicușor Dan s-a rotit în timp ce purta dispozitivul, urmărind conținutul din experiența virtuală.

Gigi Căciuleanu participă la eveniment cu trei creații accesibile prin intermediul ochelarilor VR, „WOLFGANG”, „LUV’s LUV” și „TrioMix”. Nu a fost precizat care dintre acestea a fost vizionată de președintele României.

Proiectele fac parte din programul cultural pregătit pentru vizitatorii pavilionului. Acestea aduc împreună dansul și tehnologia, oferind publicului o experiență imersivă a universului coregrafic al artistului.

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Ce prezintă România la Satul Francofoniei

România participă la eveniment în perioada 13–17 noiembrie 2026, în Parcul Wat Botum din capitala Cambodgiei. Pavilionul național este organizat sub conceptul „JEU INFINI – Créer le possible” și reunește patrimoniul cultural, muzica, dansul, literatura, arta contemporană și tehnologia.

Programul include experiențe interactive, expoziții și prezentări dedicate patrimoniului UNESCO, turismului cultural și marilor evenimente culturale românești. Printre acestea sunt promovate Festivalul și Concursul Internațional George Enescu.