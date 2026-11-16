Cristina Bâtlan, de la o investiție de 700 de dolari, la afaceri de milioane de euro. Ce se știe despre averea antreprenoarei
Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului românesc de încălțăminte și accesorii Musette, a revenit în atenția publicului după căsătoria cu partenerul său, Traian, eveniment sărbătorit la începutul lunii noiembrie, la Palatul Snagov. Dincolo de rochia de mireasă și petrecerea organizată alături de familie și prieteni, antreprenoarea are în spate o carieră construită în industria modei, pornind de la o investiție inițială de numai 700 de dolari și ajungând să dezvolte un brand cu o cifră de afaceri de ordinul milioanelor de euro.
De la 700 de dolari, la un brand de milioane de euro
Povestea antreprenorială a Cristinei Bâtlan a început la o vârstă la care majoritatea tinerilor se concentrează asupra studiilor, aceasta fiind studentă la Facultatea de Drept când a decis că își dorește să își construiască propria afacere. Astfel, la numai 19 ani, a început să importe țesături, iar în anul al doilea de facultate a renunțat la studii pentru a se dedica dezvoltării businessului.
Cu o investiție inițială de aproximativ 700 de dolari, Cristina Bâtlan a pus bazele unei fabrici de marochinărie, specializată în producția de genți, iar ulterior și-a extins activitatea prin deschiderea unei fabrici de pantofi.
Această dezvoltare a dus practic la apariția și consolidarea brandului Musette, care a devenit cunoscut pe piața românească și a intrat ulterior și pe piețe internaționale.
Câți bani generează afacerea Cristinei Bâtlan
Potrivit informațiilor prezentate despre evoluția companiei, afacerea Musette a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 16 milioane de euro, având la un moment dat o echipă de peste 500 de angajați. Raportată la 12 luni, o asemenea cifră de afaceri ar însemna venituri medii de aproximativ 1,33 milioane de euro lunar, însă această sumă reprezintă încasările companiei, nu câștigul personal al antreprenoarei.
Din veniturile unei firme trebuie acoperite costurile de producție, salariile, materiile prime, chiriile, transportul, taxele și celelalte cheltuieli necesare funcționării, astfel că profitul poate fi considerabil mai mic decât cifra de afaceri.
De asemenea, suma de 16 milioane de euro este o valoare prezentată în materialele despre companie, nu o cifră verificată pentru exercițiul financiar 2025 sau 2026.
Ce avere deține, de fapt, Cristina Bâtlan
Deși este prezentată frecvent drept una dintre cele mai bogate antreprenoare din România, valoarea exactă a averii personale a Cristinei Bâtlan nu este cunoscută public, iar aceasta nu trebuie confundată cu cifra de afaceri sau cu profitul companiei.
Datele financiare pentru 2025 arată că Musette Exim SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 138,53 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 27,7 milioane de euro la un curs orientativ de 5 lei/euro, și un profit net de 6,77 milioane de lei.
În medie, cifra de afaceri anuală reprezintă aproximativ 11,54 milioane de lei pe lună, însă aceasta este o medie contabilă, nu suma pe care Cristina Bâtlan o încasează personal. Potrivit Forbes, antreprenoarea deține 45% din acțiunile Musette Exim, în timp ce restul participațiilor aparțin altor membri ai familiei Bâtlan. Valoarea pachetului său de acțiuni depinde de evaluarea companiei, iar aceasta nu poate fi determinată doar din cifra de afaceri.
Cum a transformat Musette într-o afacere internațională
Fondat în 1992, brandul Musette a crescut treptat, prin investiții în producția de încălțăminte și accesorii, iar prima fabrică a companiei a fost deschisă în 1995. În prezent, compania este cunoscută pentru produsele realizate în România și comercializate atât pe piața internă, cât și în străinătate, Cristina Bâtlan ocupând și funcția de director de creație al brandului.
În 2024, Musette Exim a raportat peste 132 de milioane de lei cifră de afaceri, un profit net de 5,1 milioane de lei și un număr mediu de 636 de angajați, ceea ce arată dimensiunea la care a ajuns afacerea începută cu o investiție modestă.
Nunta de la Palatul Snagov, un nou capitol în viața antreprenoarei
După mai bine de trei decenii dedicate afacerilor, Cristina Bâtlan a marcat și un moment important în viața personală, căsătorindu-se civil cu Traian pe 5 noiembrie 2026, urmată de cununia religioasă și petrecerea organizată pe 7 noiembrie, la Palatul Snagov.
La cununia civilă, antreprenoarea a purtat pantofi din propria colecție de mireasă, un model stiletto din piele lăcuită, cu un ornament discret pe toc, comercializat la prețul de 999 de lei. După eveniment, Cristina Bâtlan a transmis un mesaj emoționant despre noua etapă a vieții sale:
„Viața este magică, este plină de surprize, iar atunci când îți deschizi inima, vei fi uimit de câtă frumusețe și iubire poți trăi.”
Astfel, dincolo de succesul financiar și de dezvoltarea unui brand românesc cu prezență internațională, antreprenoarea traversează o nouă etapă personală, în timp ce Musette continuă să genereze afaceri de zeci de milioane de euro anual.