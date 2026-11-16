Cristina Bâtlan, de la o investiție de 700 de dolari, la afaceri de milioane de euro. Ce se știe despre averea antreprenoarei

Cu o investiție inițială de aproximativ 700 de dolari, Cristina Bâtlan a pus bazele unei fabrici de marochinărie, specializată în producția de genți, iar ulterior și-a extins activitatea prin deschiderea unei fabrici de pantofi.

Această dezvoltare a dus practic la apariția și consolidarea brandului Musette, care a devenit cunoscut pe piața românească și a intrat ulterior și pe piețe internaționale.

Câți bani generează afacerea Cristinei Bâtlan

Potrivit informațiilor prezentate despre evoluția companiei, afacerea Musette a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 16 milioane de euro, având la un moment dat o echipă de peste 500 de angajați. Raportată la 12 luni, o asemenea cifră de afaceri ar însemna venituri medii de aproximativ 1,33 milioane de euro lunar, însă această sumă reprezintă încasările companiei, nu câștigul personal al antreprenoarei.

Din veniturile unei firme trebuie acoperite costurile de producție, salariile, materiile prime, chiriile, transportul, taxele și celelalte cheltuieli necesare funcționării, astfel că profitul poate fi considerabil mai mic decât cifra de afaceri.

De asemenea, suma de 16 milioane de euro este o valoare prezentată în materialele despre companie, nu o cifră verificată pentru exercițiul financiar 2025 sau 2026.

Ce avere deține, de fapt, Cristina Bâtlan

Deși este prezentată frecvent drept una dintre cele mai bogate antreprenoare din România, valoarea exactă a averii personale a Cristinei Bâtlan nu este cunoscută public, iar aceasta nu trebuie confundată cu cifra de afaceri sau cu profitul companiei.

Datele financiare pentru 2025 arată că Musette Exim SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 138,53 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 27,7 milioane de euro la un curs orientativ de 5 lei/euro, și un profit net de 6,77 milioane de lei.