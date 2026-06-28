Europa pariază pe bateria care poate ține curentul patru zile. Tehnologia cu fier, apă și aer schimbă jocul energiei verzi
Europa încearcă să rezolve una dintre cele mai mari probleme ale energiei regenerabile: ce faci când nu bate vântul și nu este suficient soare. Panourile solare și turbinele eoliene pot produce cantități uriașe de energie, dar rețeaua are nevoie de soluții care să stocheze electricitatea nu doar câteva ore, ci zile întregi. Aici intră în scenă bateriile fier-aer.
Startup-ul olandez Ore Energy a anunțat un acord cu furnizorul de energie Budget Thuis pentru instalarea unui sistem de stocare de 1 GWh. Prima fază, deja angajată, are 400 MWh și ar urma să fie livrată în 2028. Compania spune că este cel mai mare acord de acest tip din Europa continentală pentru baterii fier-aer și primul semnat cu un furnizor european de energie.
Tehnologia nu este gândită să concureze direct cu bateriile litiu-ion din mașini electrice sau din sistemele de stocare pe termen scurt. Rolul ei este altul: să păstreze energia până la 100 de ore, adică puțin peste patru zile, pentru momentele în care producția regenerabilă scade. Într-o Europă care vrea să reducă dependența de combustibili fosili, o astfel de soluție poate deveni esențială.
De ce nu ajung bateriile clasice pentru energia regenerabilă
Bateriile litiu-ion sunt excelente pentru multe aplicații. Sunt compacte, eficiente și pot livra energie rapid. De aceea sunt folosite în telefoane, laptopuri, mașini electrice și în multe proiecte de stocare conectate la rețea. Problema este durata. Majoritatea sistemelor litiu-ion sunt gândite să mute energia dintr-un moment al zilei în altul, de exemplu din orele cu soare spre seară.
Europa are însă o provocare diferită. Rețelele cu multă energie eoliană au nevoie de stocare pe mai multe zile. Pot exista perioade în care producția regenerabilă este foarte mare, iar energia ajunge să fie irosită pentru că rețeaua nu o poate prelua. Pot exista și perioade fără vânt și cu soare slab, când sistemul trebuie susținut din alte surse. În prezent, aceste goluri sunt acoperite adesea cu gaze naturale sau alte forme de producție convențională.
Bateriile fier-aer sunt mai voluminoase și mai puțin eficiente decât cele litiu-ion, adică pierd mai multă energie în proces. Dar pentru stocarea la scară mare, pe terenuri industriale, dimensiunea nu este la fel de importantă ca prețul și disponibilitatea materialelor. Fierul, apa și aerul sunt resurse ieftine și mult mai accesibile decât mineralele critice folosite în bateriile moderne.
Sistemele Ore Energy sunt modulare și folosesc containere de 40 de picioare, care pot fi conectate între ele pentru a crește capacitatea. Această abordare este importantă pentru furnizorii de energie, deoarece permite extinderea proiectelor în etape. Prima fază de 400 MWh este deja mare, dar acordul total de 1 GWh arată că tehnologia începe să iasă din zona experimentelor.
Ce ar putea însemna pentru România și facturile la energie
Pentru România, discuția este extrem de relevantă. Țara are producție hidro importantă, proiecte solare în creștere și potențial eolian, inclusiv în Dobrogea. Problema nu este doar să produci energie verde, ci să o poți folosi atunci când ai nevoie de ea. Fără stocare, rețeaua devine mai greu de echilibrat, iar investițiile în regenerabile pot fi limitate de infrastructura existentă.
O baterie care poate livra energie timp de patru zile nu este destinată unei case individuale, ci sistemului energetic. Ea ar putea ajuta la stabilizarea rețelei în perioadele în care producția solară sau eoliană scade. În teorie, astfel de soluții pot reduce nevoia de centrale pe gaz pornite pentru acoperirea vârfurilor și pot face energia regenerabilă mai predictibilă.
Asta nu înseamnă automat facturi mai mici peste noapte. Costul energiei depinde de multe elemente: producție, transport, distribuție, taxe, piață angro, contracte și reglementări. Dar pe termen lung, stocarea ieftină și durabilă poate reduce volatilitatea. Pentru consumatori, asta ar putea însemna prețuri mai stabile, mai ales într-un sistem în care energia regenerabilă devine tot mai importantă.
Ore Energy a testat anterior tehnologia în proiecte conectate la rețea, inclusiv în Franța, alături de EDF, unde a demonstrat stocare de până la patru zile în condiții reale. Acum, acordul cu Budget Thuis marchează trecerea spre o scară comercială mai serioasă. Dacă proiectul va funcționa conform planului, alte companii europene ar putea urma același drum.
Bateriile fier-aer nu vor înlocui toate celelalte tehnologii. Sistemul energetic al viitorului va folosi probabil un amestec de soluții: litiu-ion pentru răspuns rapid, hidrocentrale cu acumulare prin pompaj acolo unde geografia permite, hidrogen în anumite aplicații și baterii de lungă durată pentru perioadele de câteva zile. Important este că Europa începe să investească în tehnologii care răspund unei probleme reale, nu doar în capacitate de producție.
Dacă energia verde trebuie să devină baza sistemului, nu doar o completare, atunci stocarea pe termen lung este obligatorie. Iar o baterie făcută din fier, apă și aer poate suna mai puțin spectaculos decât una cu litiu și nichel, dar tocmai simplitatea ei ar putea deveni avantajul decisiv.