Europa pariază pe bateria care poate ține curentul patru zile. Tehnologia cu fier, apă și aer schimbă jocul energiei verzi

Tehnologia nu este gândită să concureze direct cu bateriile litiu-ion din mașini electrice sau din sistemele de stocare pe termen scurt. Rolul ei este altul: să păstreze energia până la 100 de ore, adică puțin peste patru zile, pentru momentele în care producția regenerabilă scade. Într-o Europă care vrea să reducă dependența de combustibili fosili, o astfel de soluție poate deveni esențială.

De ce nu ajung bateriile clasice pentru energia regenerabilă

Bateriile litiu-ion sunt excelente pentru multe aplicații. Sunt compacte, eficiente și pot livra energie rapid. De aceea sunt folosite în telefoane, laptopuri, mașini electrice și în multe proiecte de stocare conectate la rețea. Problema este durata. Majoritatea sistemelor litiu-ion sunt gândite să mute energia dintr-un moment al zilei în altul, de exemplu din orele cu soare spre seară.

Europa are însă o provocare diferită. Rețelele cu multă energie eoliană au nevoie de stocare pe mai multe zile. Pot exista perioade în care producția regenerabilă este foarte mare, iar energia ajunge să fie irosită pentru că rețeaua nu o poate prelua. Pot exista și perioade fără vânt și cu soare slab, când sistemul trebuie susținut din alte surse. În prezent, aceste goluri sunt acoperite adesea cu gaze naturale sau alte forme de producție convențională.

Bateriile fier-aer sunt mai voluminoase și mai puțin eficiente decât cele litiu-ion, adică pierd mai multă energie în proces. Dar pentru stocarea la scară mare, pe terenuri industriale, dimensiunea nu este la fel de importantă ca prețul și disponibilitatea materialelor. Fierul, apa și aerul sunt resurse ieftine și mult mai accesibile decât mineralele critice folosite în bateriile moderne.

Sistemele Ore Energy sunt modulare și folosesc containere de 40 de picioare, care pot fi conectate între ele pentru a crește capacitatea. Această abordare este importantă pentru furnizorii de energie, deoarece permite extinderea proiectelor în etape. Prima fază de 400 MWh este deja mare, dar acordul total de 1 GWh arată că tehnologia începe să iasă din zona experimentelor.

Ce ar putea însemna pentru România și facturile la energie

Pentru România, discuția este extrem de relevantă. Țara are producție hidro importantă, proiecte solare în creștere și potențial eolian, inclusiv în Dobrogea. Problema nu este doar să produci energie verde, ci să o poți folosi atunci când ai nevoie de ea. Fără stocare, rețeaua devine mai greu de echilibrat, iar investițiile în regenerabile pot fi limitate de infrastructura existentă.

O baterie care poate livra energie timp de patru zile nu este destinată unei case individuale, ci sistemului energetic. Ea ar putea ajuta la stabilizarea rețelei în perioadele în care producția solară sau eoliană scade. În teorie, astfel de soluții pot reduce nevoia de centrale pe gaz pornite pentru acoperirea vârfurilor și pot face energia regenerabilă mai predictibilă.