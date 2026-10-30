O centrală solară care își poate produce singură energia de rezervă. Cum funcționează tehnologia dezvoltată de 247Solar

De ce energia solară concentrată a pierdut teren în fața panourilor fotovoltaice

Spre deosebire de panourile fotovoltaice, care transformă direct lumina în electricitate, sistemele solare cu concentrare folosesc oglinzi orientabile pentru a direcționa razele Soarelui către un receptor. Acesta încălzește un fluid sau un alt material, iar energia termică obținută poate fi folosită pentru a pune în mișcare turbine generatoare de electricitate. O parte din căldură poate fi stocată și utilizată după apus, ceea ce permite producerea energiei și în timpul nopții.

Tehnologia a fost considerată o alternativă promițătoare în urmă cu aproximativ un deceniu, mai ales datorită progreselor înregistrate în stocarea căldurii. Între timp, însă, costurile panourilor fotovoltaice au scăzut puternic, iar acestea au devenit o soluție mai ieftină în numeroase regiuni. Centralele solare cu concentrare au rămas mai costisitoare și mai complicate, din cauza componentelor mobile, a fluidelor care pot provoca probleme de coroziune și a diferențelor dintre tehnologiile folosite.

O altă dificultate este asigurarea producției constante. O instalație fotovoltaică poate avea nevoie de baterii sau de centrale pe gaz pentru a acoperi perioadele fără soare și zilele cu vreme nefavorabilă. În schimb, 247Solar încearcă să integreze rezerva de energie în aceeași instalație, fără să fie necesară construirea unei centrale separate.

Cum funcționează sistemul care stochează căldura în bile ceramice

Instalația dezvoltată de companie folosește un câmp de oglinzi numite heliostate. Acestea urmăresc mișcarea Soarelui și concentrează lumina asupra unui receptor amplasat într-un turn. Particularitatea tehnologiei 247Solar este că receptorul încălzește aerul la presiune atmosferică, în loc să folosească fluide precum sărurile topite, întâlnite în alte centrale solare de acest tip.

Aerul poate ajunge la aproximativ 970 de grade Celsius. O parte din această căldură ar putea fi folosită direct în procese industriale, însă, în configurația obișnuită, va fi direcționată către un sistem de stocare. Acesta conține granule ceramice de dimensiunea unor mingi de golf, care acumulează energia termică și o păstrează pentru utilizare ulterioară.

Potrivit reprezentanților companiei, căldura stocată ar putea asigura producerea electricității timp de nouă până la 20 de ore după apus, în funcție de configurația instalației și de cantitatea de energie consumată în timpul zilei. Pentru producția diurnă, 247Solar intenționează să combine sistemul cu panouri fotovoltaice.

Aerul fierbinte ajunge apoi la un schimbător de căldură, proiectat să înlocuiască arzătorul unei turbine cu gaz. Acesta încălzește aerul comprimat înainte ca acesta să ajungă la partea turbinei care produce energia mecanică necesară generatorului. Restul echipamentelor pot proveni din sisteme comerciale deja existente, ceea ce ar putea simplifica instalarea.