Energia solară și eoliană pregătesc o depășire istorică a gazelor naturale. America se apropie de pragul de 40%

Energia regenerabilă crește mult mai repede decât centralele tradiționale

Datele oficiale publicate pentru primele opt luni din 2026 arată că producția de electricitate din surse regenerabile a crescut cu 10,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai rapidă evoluție a fost înregistrată de centralele fotovoltaice mari, cu un avans de aproximativ 20%, urmate de panourile instalate la scară mică, turbinele eoliene și hidrocentrale.

Între ianuarie și august, energia eoliană a reprezentat 10,6% din producția totală de electricitate a Statelor Unite, iar energia solară aproximativ 10,5%. Împreună, cele două surse au furnizat peste o cincime din energia electrică produsă în țară, depășind contribuția centralelor pe cărbune.

Dacă sunt incluse și hidrocentralele, biomasa și energia geotermală, sursele regenerabile au asigurat 28,1% din producția națională de electricitate în perioada analizată. Procentul este superior celui de 26,2% înregistrat cu un an înainte.

Trebuie făcută însă o distincție esențială. Pragul de 40% anunțat pentru 2027 privește capacitatea instalată, adică puterea maximă teoretică a centralelor, nu procentul de electricitate produs efectiv. O centrală solară nu funcționează la putere maximă pe timpul nopții, în timp ce centralele pe gaz pot fi programate să producă în funcție de necesitățile sistemului.

Această diferență explică de ce expansiunea surselor regenerabile trebuie însoțită de investiții în rețele, flexibilitate și stocare. Un sistem cu multe panouri fotovoltaice are nevoie de soluții capabile să echilibreze producția în perioadele fără soare.

Bateriile devin noua piesă esențială a sistemului energetic

În perioada septembrie 2025–august 2026, capacitatea fotovoltaică a centralelor mari din Statele Unite a crescut cu peste 27.000 MW. La aceasta s-au adăugat aproximativ 10.000 MW de capacitate eoliană și peste 6.500 MW din instalații solare de mici dimensiuni.

Sistemele mari de stocare cu baterii au cunoscut, la rândul lor, o expansiune rapidă. În intervalul analizat, capacitatea lor a crescut cu aproximativ 17.600 MW. Pentru următoarele 12 luni, EIA estimează adăugarea a încă 23.600 MW, ceea ce ar reprezenta un avans de aproape 44%.