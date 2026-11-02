Energia solară și eoliană pregătesc o depășire istorică a gazelor naturale. America se apropie de pragul de 40%
Transformarea sectorului energetic american continuă într-un ritm care ar fi părut greu de imaginat în urmă cu două decenii. Statele Unite, una dintre cele mai mari piețe pentru combustibili fosili, înregistrează o creștere accelerată a capacităților de producție a electricității din surse regenerabile. Noile estimări arată că energia verde ar putea depăși în 2027 gazele naturale în ceea ce privește puterea totală instalată.
Potrivit unei analize realizate de organizația SUN DAY Campaign pe baza celor mai recente date ale Energy Information Administration, sursele regenerabile ar putea ajunge la aproximativ 40,4% din capacitatea totală de producție electrică a Statelor Unite până în toamna anului 2027, comparativ cu aproximativ 37,7% în prezent. Este o schimbare importantă, care reflectă investițiile masive în panouri fotovoltaice, turbine eoliene și sisteme de stocare a energiei.
Energia regenerabilă crește mult mai repede decât centralele tradiționale
Datele oficiale publicate pentru primele opt luni din 2026 arată că producția de electricitate din surse regenerabile a crescut cu 10,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai rapidă evoluție a fost înregistrată de centralele fotovoltaice mari, cu un avans de aproximativ 20%, urmate de panourile instalate la scară mică, turbinele eoliene și hidrocentrale.
Între ianuarie și august, energia eoliană a reprezentat 10,6% din producția totală de electricitate a Statelor Unite, iar energia solară aproximativ 10,5%. Împreună, cele două surse au furnizat peste o cincime din energia electrică produsă în țară, depășind contribuția centralelor pe cărbune.
Dacă sunt incluse și hidrocentralele, biomasa și energia geotermală, sursele regenerabile au asigurat 28,1% din producția națională de electricitate în perioada analizată. Procentul este superior celui de 26,2% înregistrat cu un an înainte.
Trebuie făcută însă o distincție esențială. Pragul de 40% anunțat pentru 2027 privește capacitatea instalată, adică puterea maximă teoretică a centralelor, nu procentul de electricitate produs efectiv. O centrală solară nu funcționează la putere maximă pe timpul nopții, în timp ce centralele pe gaz pot fi programate să producă în funcție de necesitățile sistemului.
Această diferență explică de ce expansiunea surselor regenerabile trebuie însoțită de investiții în rețele, flexibilitate și stocare. Un sistem cu multe panouri fotovoltaice are nevoie de soluții capabile să echilibreze producția în perioadele fără soare.
Bateriile devin noua piesă esențială a sistemului energetic
În perioada septembrie 2025–august 2026, capacitatea fotovoltaică a centralelor mari din Statele Unite a crescut cu peste 27.000 MW. La aceasta s-au adăugat aproximativ 10.000 MW de capacitate eoliană și peste 6.500 MW din instalații solare de mici dimensiuni.
Sistemele mari de stocare cu baterii au cunoscut, la rândul lor, o expansiune rapidă. În intervalul analizat, capacitatea lor a crescut cu aproximativ 17.600 MW. Pentru următoarele 12 luni, EIA estimează adăugarea a încă 23.600 MW, ceea ce ar reprezenta un avans de aproape 44%.
Aceste baterii nu generează energie suplimentară, dar pot stoca electricitatea produsă atunci când oferta este abundentă și o pot livra ulterior, în perioadele de consum ridicat. Rolul lor devine tot mai important pe măsură ce centralele solare și eoliene câștigă teren.
Pentru România, evoluția americană reprezintă un exemplu relevant. Dezvoltarea accelerată a prosumatorilor și investițiile în parcuri fotovoltaice ridică probleme similare privind capacitatea rețelelor, echilibrarea sistemului și necesitatea instalării unor baterii de stocare.
În țara noastră, hidrocentralele reprezintă deja o componentă importantă a producției de energie electrică, iar proiectele solare și eoliene pot diversifica suplimentar sursele disponibile. Totuși, capacitatea instalată nu poate fi confundată cu energia livrată efectiv consumatorilor sau cu garanția unor facturi mai mici.
Estimarea de 40,4% pentru Statele Unite include și o ipoteză privind continuarea instalării panourilor fotovoltaice de mici dimensiuni. Nu este, așadar, o certitudine, ci un scenariu fundamentat pe tendințele actuale.
Direcția generală rămâne însă clară: energia solară, cea eoliană și bateriile de stocare primesc o pondere tot mai mare în investițiile energetice. Pentru consumatori, următoarea provocare este ca această transformare a infrastructurii să se reflecte și în stabilitatea alimentării și în costuri competitive pe termen lung.