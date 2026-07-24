Europa găsește o nouă problemă la TikTok, legată tot de siguranța copiilor

De ce consideră Comisia Europeană că minorii au fost expuși

Problema analizată nu este simpla prezență a copiilor pe TikTok, ci modul în care platforma a configurat și administrat vizibilitatea conturilor lor. Atunci când profilul unui minor poate fi consultat de adulți din afara cercului său apropiat, devin vizibile postările, activitatea și alte informații care pot facilita contactarea acestuia.

Comisia verifică TikTok în baza Digital Services Act, legea europeană care obligă platformele foarte mari să evalueze și să reducă riscurile la care sunt expuși minorii. Ancheta formală a început în februarie 2024 și vizează inclusiv protecția copiilor, verificarea vârstei, transparența reclamelor și efectele algoritmilor.

Discuția despre limite mai stricte pentru copii nu se oprește la TikTok. Europa analizează inclusiv introducerea unei vârste minime comune pentru accesul la rețelele sociale, pe fondul temerilor privind sănătatea mintală, hărțuirea și colectarea datelor minorilor.

TikTok riscă o amendă de până la 6% din veniturile globale

Concluziile anunțate de Comisie sunt preliminare, ceea ce înseamnă că TikTok nu a fost încă declarat definitiv vinovat. Compania poate prezenta explicații, dovezi și măsuri de remediere. Dacă răspunsul nu va convinge autoritățile, Bruxelles-ul poate adopta o decizie de neconformitate și poate impune o amendă de până la 6% din veniturile globale anuale ale companiei.

Nu este prima problemă europeană a TikTok legată de copii. În 2023, autoritatea irlandeză pentru protecția datelor a amendat compania cu 345 de milioane de euro pentru felul în care gestionase conturile și datele utilizatorilor minori. Printre probleme se afla configurarea publică implicită a unor conturi aparținând adolescenților.

În februarie 2026, Comisia a ajuns și la concluzia preliminară că mecanisme precum derularea infinită, redarea automată, notificările și recomandările foarte personalizate pot crea un design care încurajează folosirea compulsivă a aplicației, cu riscuri mai mari pentru utilizatorii tineri.

Noul caz arată că disputa dintre TikTok și Europa nu mai privește o singură funcție. Bruxelles-ul analizează întregul mod în care platforma tratează copiii: cine le poate vedea conturile, cum îi ține aplicația conectați și cât de eficient îi protejează de adulții necunoscuți.