Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 16:51
de Ozana Mazilu

Uniunea Europeană ia în calcul fixarea vârstei minime pentru rețele sociale

TEHNOLOGIE
Uniunea Europeană ia în calcul fixarea vârstei minime pentru rețele sociale
Implicații, riscuri și scenarii posibile

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reaprins dezbaterea cu o propunere cu impact major: stabilirea unei „majorități digitale” care să impună o vârstă minimă la care tinerii să poată accesa rețele sociale. Deși intenția este clară — protejarea copiilor și adolescenților de efectele nocive ale rețelelor — rămân numeroase întrebări legale, tehnice și etice. Propunerea, prezentată public de două ori de von der Leyen, a stârnit atât susținere la unele state membre, cât și critici privind legalitatea intervenției la nivel european.

Mai jos, vei descoperi contextul deciziei, obstacolele juridice și implicațiile posibile asupra drepturilor celor tineri.

Motivația și sprijinul pentru o vârstă digitală

Von der Leyen a argumentat, conform Politico, că, așa cum restricțiile de vârstă există pentru consumul de alcool, tutun sau acces la conținut adult, tot astfel trebuie pusă o limită și pentru rețelele sociale — „copiii trebuie să își atingă o vârstă înainte să intre în această lume”. În exprimarea ei se reflectă nu doar rolul instituțional, ci și cel matern și familial.

Vezi și:
Cum vezi doar postările de la prieteni pe Facebook, scapi de ”sponsorizate” și revii la fluxul de conținut care te interesează
Algoritmul TikTok sugerează conținut explicit minorilor, arată un nou raport

Unele state membre se aliniază deja la această viziune. Franța, Spania și Grecia susțin introducerea unei limite minime pentru accesul la social media. În Franța, de pildă, este în vigoare o lege care cere consimțământ parental pentru sub 15 ani, deși aplicarea completă este încă în proces. Alte state, precum Danemarca, Cipru sau Slovenia, și-au exprimat sprijinul recent pentru adoptarea unei abordări comune la nivelul Uniunii Europene.

Această inițiativă are pe agendă și dezvoltarea unui sistem european de verificare a vârstei — o aplicație pilot care să permită platformelor să confirme că utilizatorul îndeplinește o limită de vârstă, fără a dezvălui alte date personale. Planurile includ integrarea acestei funcționalități în viitorul portofel digital european, așteptat până la sfârșitul lui 2026.

Dileme juridice și provocări de implementare

Chiar dacă ideea pare seducătoare, cadrul juridic al Uniunii ridică serioase întrebări: are UE competența de a stabili o astfel de vârstă uniformă pentru întregul bloc comunitar? În tratatele Uniunii, reglementarea tutunului sau a alcoolului revine statelor membre, nu Comisiei. Von der Leyen intenționează să numească un panel de experți care să studieze cum ar putea funcționa un eventual ban sau o restricție digitală, dar nu a definit dacă aceasta ar avea caracter obligatoriu sau doar recomandativ.

Experții legali atrag atenția că nu există, deocamdată, un temei clar care să permită armonizarea unei astfel de restricții la nivel european. Fabiola Bas Palomares, reprezentantă a organizației de protecție a copiilor Eurochild, a afirmat că „în prezent nu se vede nicio bază legală pentru un ban armonizat la nivelul UE”.

Uniunea are, totuși, instrumente care pot fi adaptate: Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) permite stabilirea unei vârste minime de 13 ani pentru consimțământul minorilor, cu posibilitatea ca statele să ridice acest prag. Dar GDPR nu este conceput pentru a impune restricții de acces la platforme, ci pentru protecția datelor personale. Astfel, s-ar putea ca normele de prelucrare a datelor să fie mai stricte decât regulile de acces la rețele sociale — ceea ce creează un dezechilibru dificil de justificat legal.

O altă cale este revizuirea Directivei privind serviciile media audiovizuale, care reglementează platformele de partajare video, adesea implicate în conținut social media. Însă modul de aplicare este variabil (fiind o directivă, nu un regulament), iar scopul său este protecția împotriva conținutului pentru adulți, nu interzicerea social media în sine. De asemenea, ghidurile din cadrul Digital Services Act sunt neobligatorii și nu stabilesc restricții implicite de vârstă — ele lasă flexibilitatea statelor membre.

Mai mult, companii din domeniul tehnologiei avertizează asupra compromisurilor dintre verificarea vârstei și drepturile la confidențialitate și libertatea de exprimare. Metodele de verificare implică, adesea, documente de identitate, iar unii utilizatori — precum migranții sau studenții internaționali — nu au acces facil la astfel de documente. Organizații pentru drepturile digitale atrag atenția asupra acestui „conflict între siguranță și confidențialitate”, subliniind că legislația actuală interzice colectarea excesivă a datelor suplimentare pentru verificarea vârstei, ceea ce complică stabilirea unei reguli rigide.

Dacă o regulă de vârstă digitală ar fi adoptată la nivel european, impactul ar fi semnificativ. Adolescenții sub pragul stabilit nu ar putea accesa platforme precum Instagram, TikTok sau X fără consimțământ parental ori alte măsuri suplimentare. Statele membre ar putea decide dacă impun total sau parțial restricții — de exemplu, doar pentru anumite funcționalități sau tipuri de interacțiune.

Dar există riscuri reale: o interdicție totală ar putea fi considerată disproporționată în raport cu drepturile copilului la informare, exprimare, joc și participare. Fabiola Bas Palomares avertizează că un ban ar putea împinge adolescenții spre spații mai puțin sigure, unde controlul parental sau protecția sunt reduse.

În plus, aplicarea efectivă este plină de provocări practice: cum se face verificarea vârstei la scară largă, cum se gestionează utilizatorii care falsifică data nașterii și ce se întâmplă în statele care nu doresc să respecte o politică armonizată? Criticii subliniază că este prea devreme pentru adoptarea unor reguli stricte — întâi trebuie aplicate și evaluate instrumentele existente.

Un scenariu mai realist pe termen scurt este utilizarea instrumentelor deja existente. Digital Services Act impune platformelor obligații de protecție a minorilor, cum ar fi conturile private implicite, limitarea publicității personalizate și raportarea rapidă a conținutului dăunător. De asemenea, Comisia a lansat un plan tehnologic pentru verificarea vârstei, care ar putea fi extins și ajustat pentru a sprijini măsuri viitoare.

Discuția despre o „vârstă digitală” comună în Uniunea Europeană nu este doar una despre reguli, ci despre valori: cât de departe poate merge protecția fără a limita libertatea. Într-o lume în care rețelele sociale au devenit spațiu de socializare, învățare și exprimare, provocarea reală nu este doar stabilirea unei vârste, ci definirea unei culturi digitale sigure, educative și incluzive pentru toate generațiile.

Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Recomandări
Trei monede noi, lansate de BNR pentru Centenarul Patriarhiei Române. Cât vor costa
Trei monede noi, lansate de BNR pentru Centenarul Patriarhiei Române. Cât vor costa
Germania vrea să reintroducă armata obligatorie. Anunțul făcut de cancelarul Friedrich Merz
Germania vrea să reintroducă armata obligatorie. Anunțul făcut de cancelarul Friedrich Merz
Cât costă să ridici o casă din cărămidă în 2025. Prețurile la materiale și manoperă au crescut semnificativ
Cât costă să ridici o casă din cărămidă în 2025. Prețurile la materiale și manoperă au crescut semnificativ
DSU, recomandări pentru populație după noile avertizări meteo de Cod roșu: va ploua cât pentru două luni în doar câteva ore.
DSU, recomandări pentru populație după noile avertizări meteo de Cod roșu: va ploua cât pentru două luni în doar câteva ore.
Apare un indicator rutier inedit în București. De ce va fi amplasat lângă școli și grădinițe
Apare un indicator rutier inedit în București. De ce va fi amplasat lângă școli și grădinițe
Cod roșu de furtuni în Bulgaria. Trei oameni au murit în urma inundațiilor, MAE avertizează românii aflați în vacanță
Cod roșu de furtuni în Bulgaria. Trei oameni au murit în urma inundațiilor, MAE avertizează românii aflați în vacanță
Un nou magazin cu haine ieftine se deschide în București. Rivalul direct al lui H&M și Pepco promite articole vestimentare de la 19 lei
Un nou magazin cu haine ieftine se deschide în București. Rivalul direct al lui H&M și Pepco promite articole vestimentare de la 19 lei
Bob Rădulescu, omul din spatele personajului „Haurențiu”. Crede cu tărie în puterea cuvintelor și dezvăluie că cele mai mari lecții le-a învățat de la copii: „Dacă-ți merge bine în viață, să nu-ți faci gardul mai înalt”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Bob Rădulescu, omul din spatele personajului „Haurențiu”. Crede cu tărie în puterea cuvintelor și dezvăluie că cele mai mari lecții le-a învățat de la copii: „Dacă-ți merge bine în viață, să nu-ți faci gardul mai înalt”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Țara europeană care face angajări în condiții avantajoase: aproape 300 de locuri de muncă disponibile, salarii medii de 8.000 de euro și cazare gratuită
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...