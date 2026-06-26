Europa fierbe, la propriu: valul de căldură, cu până la 4 grade mai brutal din cauza încălzirii globale

De ce nu este un simplu episod de vară

La baza fenomenului stă o configurație atmosferică numită „omega block”, un blocaj de presiune care ține aerul fierbinte captiv deasupra unei regiuni pentru mai multe zile. În loc ca masele de aer mai rece să vină dinspre Atlantic, circulația atmosferică aduce aer cald dinspre sud-est. Presiunea ridicată împiedică formarea norilor și reduce șansele apariției ploilor, iar soarele încălzește solul și orașele fără prea multe obstacole.

Un astfel de mecanism meteo nu este nou. Blocajele atmosferice au mai existat și în trecut, iar Europa a trecut prin valuri severe de căldură și înainte de criza climatică actuală. Diferența este că același tip de fenomen se formează acum într-o atmosferă deja mai caldă. Practic, vremea nu trebuie să fie complet ieșită din comun pentru ca efectele ei să devină periculoase. Temperatura de plecare este mai mare, iar fiecare zi cu cer senin și presiune ridicată poate împinge mercurul spre valori care, cu câteva decenii în urmă, păreau greu de imaginat.

În Franța și Spania, temperaturile ridicate au provocat probleme inclusiv pentru infrastructură, iar în unele zone ale Europei autoritățile au fost obligate să limiteze activitățile în aer liber. Actuala caniculă arată încă o dată că schimbările climatice nu mai sunt doar o temă de raport sau un scenariu pentru viitor. Ele modifică deja modul în care funcționează orașele, transportul, agricultura, școlile și sistemele medicale.

Europa se încălzește mai repede decât restul lumii

Deși discuțiile despre încălzirea globală se concentrează adesea pe țările sărace sau pe regiunile tropicale, Europa are propriul motiv serios de îngrijorare. Continentul se încălzește mai rapid decât orice alt continent locuit. Datele Copernicus arată că temperatura Europei a crescut cu aproximativ 0,56 grade Celsius pe deceniu din anii ’90, de peste două ori mai mult decât media globală.

Explicația ține de geografie, de apropierea unei părți a continentului de Arctica și de felul în care se schimbă suprafața planetei. Pe măsură ce zăpada și gheața dispar, este reflectată mai puțină lumină solară înapoi în spațiu, iar suprafețele mai închise la culoare absorb mai multă căldură. Europa are și un aer mai curat decât în urmă cu câteva decenii, lucru excelent pentru sănătate, dar care înseamnă și mai puțini aerosoli care blocau parțial radiația solară.

Regiunile centrale, estice și sud-estice ale Europei se încălzesc într-un ritm aparte, iar România nu este ferită de acest fenomen. Valurile de căldură care păreau excepționale pot deveni mai dese, mai lungi și mai greu de suportat. În orașe, betonul, asfaltul și lipsa vegetației amplifică efectul, păstrând căldura inclusiv după lăsarea serii. Fenomenul de insulă termică urbană poate transforma o diferență de câteva grade într-o problemă reală pentru milioane de oameni.

Pericolul real începe după apus

Cele mai îngrijorătoare nu sunt întotdeauna maximele de la prânz, ci nopțile tropicale, atunci când temperaturile nu mai scad sub 20 de grade Celsius. Corpul are nevoie de orele de noapte pentru a se recupera după stresul termic acumulat peste zi. Când această răcire nu mai apare, riscurile cresc pentru vârstnici, copii, persoane cu boli cronice și oameni care lucrează în exterior, dar nici adulții sănătoși nu sunt complet protejați.