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TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Trump amenință Europa cu tarife uriașe. Taxarea Big Tech-ului american poate declanșa un nou război comercial

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Trump amenință Europa cu tarife uriașe. Taxarea Big Tech-ului american poate declanșa un nou război comercial
Donald Trump amenință Europa cu tarife de 100% dacă statele europene taxează serviciile digitale ale companiilor americane. Disputa poate deschide un nou front comercial între SUA și UE. (Foto: Playtech)

Donald Trump amenință din nou Europa cu un război comercial, după ce mai multe țări europene au discutat despre introducerea sau extinderea unei taxe pe serviciile digitale aplicate companiilor americane. Președintele SUA a avertizat că orice stat care va impune o astfel de taxă ar putea fi lovit imediat cu tarife de 100% pentru bunurile exportate către Statele Unite.

Potrivit Reuters, mesajul lui Trump vizează direct taxarea giganților americani din tehnologie, într-un moment în care Europa încearcă să-și reducă dependența de companiile din SUA. Liderul american susține că o taxă digitală aplicată firmelor americane ar reprezenta o măsură incorectă și a avertizat că tarifele ar putea depăși chiar și acordurile comerciale existente.

Taxa digitală reaprinde tensiunile dintre SUA și Europa

Miza disputei este taxa pe serviciile digitale, o măsură prin care unele state europene vor să impoziteze mai clar veniturile obținute de marile platforme tehnologice pe piețele locale. În vizor sunt companii precum Google, Apple, Amazon, Meta sau Microsoft, adică exact nucleul Big Tech-ului american.

Pentru Europa, discuția nu este doar fiscală, ci și strategică. În ultimii ani, Bruxellesul a vorbit tot mai des despre alternative europene la giganții Big Tech din SUA, pe fondul unei dependențe tot mai vizibile de infrastructura digitală americană. Aceeași vulnerabilitate a fost discutată și în contextul în care dependența de cloud-ul american a devenit o problemă politică, nu doar tehnologică.

Un nou front în războiul tarifelor

Amenințarea lui Trump vine după luni de tensiuni comerciale între Washington și Bruxelles. Administrația americană a folosit deja tarifele ca instrument de presiune, inclusiv în relația cu Uniunea Europeană, iar un nou episod ar putea afecta exporturile europene către piața americană.

Pe Playtech.ro am mai scris despre cum tarifele impuse Europei de Donald Trump au reaprins tensiunile cu Bruxellesul. De această dată, conflictul se mută în zona digitală, acolo unde Europa încearcă să taxeze mai ferm companiile care fac profituri uriașe pe piața sa.

Comisia Europeană a transmis că UE și statele membre au dreptul suveran de a-și reglementa economia și că taxele digitale nu discriminează companiile americane. Dacă Washingtonul va merge mai departe cu măsuri unilaterale, Bruxellesul avertizează că este pregătit să răspundă rapid.

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