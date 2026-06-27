Trump amenință Europa cu tarife uriașe. Taxarea Big Tech-ului american poate declanșa un nou război comercial

Taxa digitală reaprinde tensiunile dintre SUA și Europa

Miza disputei este taxa pe serviciile digitale, o măsură prin care unele state europene vor să impoziteze mai clar veniturile obținute de marile platforme tehnologice pe piețele locale. În vizor sunt companii precum Google, Apple, Amazon, Meta sau Microsoft, adică exact nucleul Big Tech-ului american.

Pentru Europa, discuția nu este doar fiscală, ci și strategică. În ultimii ani, Bruxellesul a vorbit tot mai des despre alternative europene la giganții Big Tech din SUA, pe fondul unei dependențe tot mai vizibile de infrastructura digitală americană. Aceeași vulnerabilitate a fost discutată și în contextul în care dependența de cloud-ul american a devenit o problemă politică, nu doar tehnologică.

Un nou front în războiul tarifelor

Amenințarea lui Trump vine după luni de tensiuni comerciale între Washington și Bruxelles. Administrația americană a folosit deja tarifele ca instrument de presiune, inclusiv în relația cu Uniunea Europeană, iar un nou episod ar putea afecta exporturile europene către piața americană.

Pe Playtech.ro am mai scris despre cum tarifele impuse Europei de Donald Trump au reaprins tensiunile cu Bruxellesul. De această dată, conflictul se mută în zona digitală, acolo unde Europa încearcă să taxeze mai ferm companiile care fac profituri uriașe pe piața sa.

Comisia Europeană a transmis că UE și statele membre au dreptul suveran de a-și reglementa economia și că taxele digitale nu discriminează companiile americane. Dacă Washingtonul va merge mai departe cu măsuri unilaterale, Bruxellesul avertizează că este pregătit să răspundă rapid.