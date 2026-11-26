„Din primele verificări a reieșit că faptele ar fi fost comise în intervalul cuprins între sfârșitul anului 2025 și data sesizării poliției. În urma sesizării, la nivelul unității de poliție a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor implicate, stabilirii situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Galați.

Plângerea a fost depusă de constructor. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a precizat că pe șantier exista o firmă de pază și că împrejurările dispariției pieselor trebuie lămurite împreună cu Poliția.

Reprezentantul companiei a spus că au fost semnalate și alte dispariții după furtul inițial. Valoarea prejudiciului nu a fost comunicată.

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De ce lipsa pieselor împiedică finalizarea podului

Hobanele susțin elementele structurale ale podului, iar montarea lor permite continuarea construcției. Fără componentele necesare, constructorul nu poate încheia lucrările care depind de acest sistem de susținere.

„Am vorbit și cu constructorul. Din ce ne-a spus acesta, nu vor reuși să aducă anul acesta hobanele și elementele de prindere a hobanelor care au fost furate. Ca atare, lucrările nu vor putea continua până la sosirea acestor elemente”, a declarat Alin Șerbănescu pentru Adevărul.

Anumite operațiuni pot continua și iarna. Montarea dalelor și betonarea acestora rămân însă condiționate de instalarea hobanelor.

„Constructorii pot lucra la confecțiile metalice și iarna. Dar mai au de montat dalele și de betonat aceste dale. Și nu le pot monta pe calea podului și nu le pot betona pentru că nu au hobanele care să susțină elementele podului pe care vor fi așezate dalele. Și atunci este un cerc vicios”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

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Ce legătură rutieră va asigura noul drum expres

În august, autoritățile anunțau că șoseaua ar urma să fie deschisă până la finalul anului. După o vizită pe șantier, pe 28 august, Irinel Ionel Scrioșteanu vorbea despre pregătirile pentru montarea ultimei piese a podului peste Siret, iar constructorul UMB își menținea angajamentul privind inaugurarea în 2026.