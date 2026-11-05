Cum poți plăti mai puțină dobândă la bancă. Ce trebuie să alegi când rambursezi anticipat un credi
Românii care au un credit ipotecar și reușesc să economisească o sumă de bani pot reduce costul împrumutului prin rambursare anticipată. Însă plata unei sume suplimentare către bancă presupune și o alegere importantă: reducerea ratei lunare sau scurtarea perioadei de creditare. Deși ambele variante diminuează datoria, efectele asupra bugetului familiei și asupra dobânzii totale pot fi foarte diferite.
Ce se întâmplă când rambursezi anticipat un credit
Rambursarea anticipată înseamnă că plătești o parte din suma împrumutată înainte de termenul stabilit în contract. De exemplu, dacă mai ai de restituit băncii 200.000 de lei și rambursezi anticipat 20.000 de lei, soldul creditului scade la 180.000 de lei.
Din acel moment, dobânda se calculează la suma rămasă de rambursat, nu la cei 200.000 de lei inițiali.
Important este ca plata să fie înregistrată ca rambursare anticipată din principal, nu doar ca bani depuși în contul din care banca încasează ratele.
Scăderea ratei sau scăderea perioadei? Care este diferența
Dacă alegi reducerea ratei lunare, banca recalculează suma pe care trebuie să o plătești în fiecare lună, păstrând termenul final al creditului. Avantajul este că îți rămân mai mulți bani pentru cheltuielile curente.
În schimb, dacă alegi reducerea perioadei, rata lunară rămâne aproximativ aceeași, dar termini de plătit creditul mai devreme. În condiții identice de dobândă, această variantă generează, de regulă, economii mai mari.
Ce se întâmplă dacă rambursezi anticipat 20.000 de lei
Să presupunem că ai un credit ipotecar cu un sold de 200.000 de lei, o dobândă anuală de 7% și încă 20 de ani de rambursat. Rata lunară este de aproximativ 1.551 de lei. Decizi să rambursezi anticipat 20.000 de lei, astfel că datoria scade la 180.000 de lei.
Iată cum ar arăta cele două variante, presupunând o dobândă fixă de 7% pe toată perioada, rate egale și fără alte costuri.
|Indicator
|Scăderea ratei
|Scăderea perioadei
|Sold după rambursare
|180.000 lei
|180.000 lei
|Rată lunară
|1.396 lei
|1.551 lei
|Perioadă rămasă
|20 de ani
|Aproximativ 16 ani și 3 luni
|Dobândă viitoare estimată
|154.929 lei
|121.406 lei
|Dobândă economisită față de lipsa rambursării
|17.214 lei
|50.737 lei
În acest exemplu, reducerea perioadei permite economisirea a aproximativ 33.500 de lei în plus la dobândă față de varianta reducerii ratei. În plus, creditul se încheie cu aproape patru ani mai devreme.
Când este mai avantajoasă reducerea ratei lunare
Deși reducerea perioadei aduce economii mai mari, aceasta nu este neapărat cea mai potrivită alegere pentru fiecare familie. Dacă ai cheltuieli lunare ridicate, venituri variabile sau vrei să îți creezi o rezervă financiară, reducerea ratei poate fi mai utilă. În exemplul prezentat, rata scade cu aproximativ 155 de lei lunar. Acești bani pot fi folosiți pentru facturi, economii sau alte cheltuieli.
În schimb, persoanele care își permit să mențină rata actuală și urmăresc să achite cât mai repede creditul pot beneficia mai mult de reducerea perioadei.
Ce drepturi ai când rambursezi anticipat un credit ipotecar
Pentru creditele imobiliare ale consumatorilor reglementate de OUG nr. 52/2016, rambursarea anticipată poate fi efectuată integral sau parțial, iar creditorul nu poate percepe penalizări, compensații ori alte costuri pentru aceasta.
În cazul rambursării parțiale, consumatorul poate alege între reducerea perioadei, reducerea ratei sau reducerea ambelor, potrivit prevederilor legale.
Banca trebuie să ofere informațiile necesare pentru evaluarea efectelor rambursării anticipate. Desigur, pentru alte categorii de credite, inclusiv unele credite de consum, regulile privind eventualele compensații pot fi diferite.
Ce trebuie să verifici înainte să alegi
Înainte de rambursare, este util să soliciți băncii simulări pentru ambele variante și să compari nu doar rata lunară, ci și dobânda totală rămasă de achitat.
De asemenea, trebuie să ții cont de tipul dobânzii. Dacă ai un credit cu dobândă variabilă, modificarea indicelui de referință poate schimba ratele și economiile estimate.