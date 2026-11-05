Cum poți plăti mai puțină dobândă la bancă. Ce trebuie să alegi când rambursezi anticipat un credi

Din acel moment, dobânda se calculează la suma rămasă de rambursat, nu la cei 200.000 de lei inițiali.

Important este ca plata să fie înregistrată ca rambursare anticipată din principal, nu doar ca bani depuși în contul din care banca încasează ratele.

Scăderea ratei sau scăderea perioadei? Care este diferența

Dacă alegi reducerea ratei lunare, banca recalculează suma pe care trebuie să o plătești în fiecare lună, păstrând termenul final al creditului. Avantajul este că îți rămân mai mulți bani pentru cheltuielile curente.

În schimb, dacă alegi reducerea perioadei, rata lunară rămâne aproximativ aceeași, dar termini de plătit creditul mai devreme. În condiții identice de dobândă, această variantă generează, de regulă, economii mai mari.

Ce se întâmplă dacă rambursezi anticipat 20.000 de lei

Să presupunem că ai un credit ipotecar cu un sold de 200.000 de lei, o dobândă anuală de 7% și încă 20 de ani de rambursat. Rata lunară este de aproximativ 1.551 de lei. Decizi să rambursezi anticipat 20.000 de lei, astfel că datoria scade la 180.000 de lei.

Iată cum ar arăta cele două variante, presupunând o dobândă fixă de 7% pe toată perioada, rate egale și fără alte costuri.

Indicator Scăderea ratei Scăderea perioadei Sold după rambursare 180.000 lei 180.000 lei Rată lunară 1.396 lei 1.551 lei Perioadă rămasă 20 de ani Aproximativ 16 ani și 3 luni Dobândă viitoare estimată 154.929 lei 121.406 lei Dobândă economisită față de lipsa rambursării 17.214 lei 50.737 lei

În acest exemplu, reducerea perioadei permite economisirea a aproximativ 33.500 de lei în plus la dobândă față de varianta reducerii ratei. În plus, creditul se încheie cu aproape patru ani mai devreme.