Cât te costă să produci singur curent cu o turbină eoliană și cât poți scădea din factura lunară

Câți kilowați-oră poate produce o turbină mică

O turbină eoliană de 1 kW nu livrează permanent un kilowatt de putere. Această valoare indică puterea nominală a echipamentului, în timp ce producția efectivă depinde de condițiile în care funcționează.

Într-o zonă cu vânt favorabil, producția poate ajunge la aproximativ 2.400 kWh pe an, adică o medie de 200 kWh pe lună. În alte locuri, rezultatul poate fi mult mai mic. Vântul nu bate cu aceeași intensitate în fiecare zi, iar obstacolele din apropiere pot afecta circulația aerului.

Viteza vântului influențează puternic energia disponibilă. Departamentul american al Energiei explică faptul că aceasta crește proporțional cu cubul vitezei vântului. Din acest motiv, o turbină montată într-un câmp deschis poate produce semnificativ mai mult decât una amplasată printre clădiri sau copaci.

Cât valorează energia produsă în România

La un tarif de 1,20 lei/kWh, fiecare 100 kWh de electricitate produsă și folosită în locuință ar însemna o economie de aproximativ 120 de lei. Pentru o producție de 200 kWh, valoarea ar ajunge la 240 de lei într-o lună.

Pe parcursul unui an, o producție totală de 2.400 kWh ar echivala cu 2.880 de lei, dacă întreaga cantitate ar înlocui energia cumpărată de la furnizor. Este un calcul orientativ, bazat pe un tarif constant, nu o garanție că factura va scădea cu această sumă.

Contează și când produce turbina electricitate. Energia folosită imediat în gospodărie poate reduce direct cantitatea cumpărată din rețea. Dacă producția depășește consumul din anumite intervale, valorificarea surplusului depinde de configurația instalației și de condițiile aplicabile. Un sistem cu baterii poate stoca o parte din energie pentru utilizare ulterioară, dar presupune cheltuieli suplimentare.

Calculul economiei trebuie să includă și prețul echipamentului, montajul, lucrările necesare instalării și întreținerea. Fără aceste costuri, suma economisită pe factură nu arată cât de repede poate fi recuperată investiția.