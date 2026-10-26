Cât te costă să produci singur curent cu o turbină eoliană și cât poți scădea din factura lunară
O turbină eoliană instalată lângă casă poate produce suficient curent pentru a reduce cheltuielile unei gospodării, dar rezultatul depinde în primul rând de cât de mult bate vântul în zona respectivă. Un model cu puterea nominală de 1 kW poate ajunge la o producție de aproximativ 200 kWh pe lună în condiții favorabile, cantitate care ar valora 240 de lei la un tarif de 1,20 lei/kWh.
Suma poate părea atractivă, însă nu orice locuință poate obține acest randament. Turbina trebuie amplasată într-un loc potrivit, iar costurile de cumpărare, montaj și întreținere pot schimba considerabil calculul. Pentru proprietarii care se gândesc să-și producă singuri o parte din energia electrică, diferența dintre producția estimată și cea reală contează la fel de mult ca prețul echipamentului, scrie Engadget.
Câți kilowați-oră poate produce o turbină mică
O turbină eoliană de 1 kW nu livrează permanent un kilowatt de putere. Această valoare indică puterea nominală a echipamentului, în timp ce producția efectivă depinde de condițiile în care funcționează.
Într-o zonă cu vânt favorabil, producția poate ajunge la aproximativ 2.400 kWh pe an, adică o medie de 200 kWh pe lună. În alte locuri, rezultatul poate fi mult mai mic. Vântul nu bate cu aceeași intensitate în fiecare zi, iar obstacolele din apropiere pot afecta circulația aerului.
Viteza vântului influențează puternic energia disponibilă. Departamentul american al Energiei explică faptul că aceasta crește proporțional cu cubul vitezei vântului. Din acest motiv, o turbină montată într-un câmp deschis poate produce semnificativ mai mult decât una amplasată printre clădiri sau copaci.
Cât valorează energia produsă în România
La un tarif de 1,20 lei/kWh, fiecare 100 kWh de electricitate produsă și folosită în locuință ar însemna o economie de aproximativ 120 de lei. Pentru o producție de 200 kWh, valoarea ar ajunge la 240 de lei într-o lună.
Pe parcursul unui an, o producție totală de 2.400 kWh ar echivala cu 2.880 de lei, dacă întreaga cantitate ar înlocui energia cumpărată de la furnizor. Este un calcul orientativ, bazat pe un tarif constant, nu o garanție că factura va scădea cu această sumă.
Contează și când produce turbina electricitate. Energia folosită imediat în gospodărie poate reduce direct cantitatea cumpărată din rețea. Dacă producția depășește consumul din anumite intervale, valorificarea surplusului depinde de configurația instalației și de condițiile aplicabile. Un sistem cu baterii poate stoca o parte din energie pentru utilizare ulterioară, dar presupune cheltuieli suplimentare.
Calculul economiei trebuie să includă și prețul echipamentului, montajul, lucrările necesare instalării și întreținerea. Fără aceste costuri, suma economisită pe factură nu arată cât de repede poate fi recuperată investiția.
De ce acoperișul casei nu este întotdeauna locul potrivit
Instalarea turbinei pe acoperiș nu garantează o producție bună. Clădirile și copacii din apropiere pot perturba vântul, iar turbulențele afectează randamentul și pot solicita componentele mecanice. Zgomotul și vibrațiile sunt alte aspecte care trebuie evaluate înainte de montaj.
Departamentul american al Energiei indică, drept reper, o poziționare a părții inferioare a rotorului cu aproximativ nouă metri deasupra obstacolelor aflate pe o rază de circa 90 de metri. Recomandarea arată de ce o zonă deschisă și un turn suficient de înalt pot conta mai mult decât simpla montare a turbinei pe casă.
Într-un cartier aglomerat, obținerea unei asemenea poziționări poate fi dificilă. Pe o proprietate rurală, unde există spațiu pentru instalarea unui turn și vântul este constant, condițiile pot fi mai favorabile. În ambele cazuri, producția trebuie estimată pentru amplasamentul concret, nu preluată automat din specificațiile produsului.
Pentru cine poate fi rentabilă o turbină eoliană
O astfel de instalație poate completa panourile fotovoltaice în gospodăriile aflate în zone cu vânt constant. Poate fi luată în calcul și pentru proprietăți izolate, unde accesul la rețeaua electrică este dificil sau costisitor. În schimb, pentru multe case din mediul urban, panourile solare pot reprezenta o variantă mai practică, în funcție de suprafața disponibilă și de expunerea la soare.
Înainte de achiziție, trebuie verificate viteza medie a vântului, estimarea producției anuale, costul complet al instalației și eventualele autorizații necesare. O ofertă care promite o anumită producție nu înseamnă că aceeași cantitate va fi obținută în orice curte.
Cei 240 de lei pe lună reprezintă, așadar, un scenariu posibil pentru 200 kWh produși și consumați la un tarif de 1,20 lei/kWh. Pentru a afla dacă investiția merită, proprietarul trebuie să compare economia realistă cu toate cheltuielile sistemului și cu durata de funcționare estimată.