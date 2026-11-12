Energia solară și bateriile ar putea reduce costurile cu electricitatea cu 40%. Ce arată un nou studiu Schneider Electric

Concluzia aparține unui nou studiu realizat de Schneider Electric Research Institute (SERI), publicat de Schneider Electric. Cercetarea analizează nu mai puțin de 40.500 de scenarii și arată că tranziția către energia regenerabilă poate aduce economii substanțiale, dar numai dacă dezvoltarea capacităților de producție și stocare este corelată cu creșterea consumului de electricitate.

Panourile solare și bateriile ar putea schimba economia energiei electrice

Raportul, intitulat „System Costs of Electricity: A New Baseline for the 21st Century Economy”, analizează impactul extinderii resurselor energetice distribuite, cunoscute sub denumirea de DER. Acestea includ în special panourile fotovoltaice instalate pe clădiri și bateriile care permit stocarea energiei produse.

Potrivit cercetării, costurile totale de funcționare a sistemului electric ar putea scădea cu până la 40% la nivelurile de preț estimate pentru tehnologiile solare și baterii în anii 2030. În condițiile costurilor medii globale actuale, reducerea optimă estimată este de aproximativ 10%.

Impactul economic ar putea fi semnificativ. Economiile rezultate ar putea genera un beneficiu suplimentar echivalent cu 0,8% din PIB-ul global în următorul deceniu, conform modelului analizat.

Un rol esențial îl joacă bateriile, care permit utilizarea energiei solare inclusiv în perioadele fără soare. Totuși, dimensionarea necorespunzătoare a sistemelor de stocare poate avea efectul opus celui dorit. Studiul arată că anumite combinații ineficiente pot împinge costurile totale cu până la 35% peste nivelul actual de referință.

Importanța acestor tehnologii este deja vizibilă și în România, unde prosumatorii sunt încurajați să utilizeze baterii de stocare pentru a consuma seara energia produsă în timpul zilei.

De ce mașinile electrice și pompele de căldură sunt importante pentru reducerea costurilor

Una dintre concluziile interesante ale cercetării este că instalarea unui număr mai mare de panouri fotovoltaice nu garantează automat energie mai ieftină. Contează inclusiv ordinea în care sunt dezvoltate infrastructura de producție, capacitățile de stocare și consumul.

Atunci când aceste componente evoluează în ritmuri diferite, costurile sistemului pot crește temporar. De exemplu, dezvoltarea rapidă a producției solare, fără o cerere suficientă sau fără baterii, poate conduce la utilizarea ineficientă a infrastructurii existente.

Din acest motiv, Schneider Electric consideră esențială accelerarea electrificării transporturilor, încălzirii și industriei. Vehiculele electrice, pompele de căldură și centrele de date pot contribui la utilizarea mai eficientă a capacității rețelelor.

Explicația este economică: infrastructura electrică presupune costuri fixe importante, indiferent de cantitatea de energie distribuită. Atunci când consumul crește într-un mod flexibil și coordonat, aceste costuri pot fi distribuite asupra unui volum mai mare de electricitate, reducând prețul mediu pe megawatt-oră.

În paralel, dezvoltarea unor tehnologii de stocare mai accesibile ar putea accelera transformarea sistemelor energetice.

Ce măsuri ar putea face energia mai ieftină pentru consumatori

Raportul identifică trei direcții prioritare pentru autorități și industrie. Prima presupune reducerea vârfurilor de consum prin tarife diferențiate în funcție de oră și stimulente pentru instalarea simultană a panourilor solare și bateriilor.

A doua vizează sincronizarea investițiilor în producția de energie regenerabilă cu electrificarea economiei. A treia se referă la dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare, simplificarea autorizărilor și pregătirea unui număr mai mare de instalatori calificați.

Cercetătorii consideră că gospodăriile și companiile ar trebui să aibă libertatea de a-și dimensiona instalațiile în funcție de necesitățile proprii, în loc să respecte capacități impuse uniform de autorități.

Pentru România, concluziile sunt relevante inclusiv în contextul programelor de finanțare pentru bateriile prosumatorilor.

Totuși, reducerea de 40% reprezintă un scenariu optimizat pentru costurile întregului sistem electric, nu o promisiune că facturile individuale ale consumatorilor vor scădea automat cu același procent. Rezultatele depind de prețul tehnologiilor, de politicile energetice și de modul în care producția și consumul vor evolua împreună.

Concluzia studiului este că viitorul energiei mai ieftine nu depinde exclusiv de câtă electricitate regenerabilă poate fi produsă, ci și de cât de inteligent poate fi stocată și utilizată.