Energia regenerabilă depășește cărbunele în 2026, dar factura nu scade automat. Ce urmează pentru România

Soarele produce cea mai mare parte a creșterii

Consumul global de electricitate este estimat să urce de la aproximativ 28.600 TWh în 2025 la 30.700 TWh în 2027. Este o creștere comparabilă cu adăugarea, în numai doi ani, a consumului anual al mai multor economii industrializate.

Sursele regenerabile ar urma să producă în 2026 cu peste 8% mai multă energie decât în anul precedent. Ponderea lor în mixul electric global poate crește de la 33% în 2025 la 37% în 2027. Solarul contribuie decisiv, cu un plus estimat la aproximativ 600 TWh numai în 2026.

Energia fotovoltaică ar trebui să depășească energia eoliană și să devină a doua sursă regenerabilă a lumii, după hidroenergie. Ritmul este susținut de scăderea costurilor panourilor, dezvoltarea rapidă din China și instalarea sistemelor pe acoperișurile locuințelor și companiilor.

Creșterea nu este uniformă. Cererea Chinei ar putea urca cu 5,5% în 2026, influențată de industrie și încărcarea automobilelor electrice. India ar putea ajunge la 7%, în timp ce Statele Unite și Uniunea Europeană sunt estimate la aproape 2%.

Centrele de date devin o componentă tot mai importantă. Modelele de inteligență artificială necesită infrastructură de calcul, răcire și alimentare continuă. Un centru de date nu poate opri procesarea doar pentru că producția solară scade după apus, ceea ce mărește presiunea asupra rețelelor și a surselor capabile să livreze energie permanent.

România are nevoie de baterii și rețele, nu doar de mai multe panouri

Pentru România, creșterea regenerabilelor este vizibilă prin proiectele fotovoltaice și numărul mare de prosumatori. În anumite ore însorite, producția poate fi abundentă, dar seara consumul rămâne ridicat, iar panourile nu mai contribuie.

Această diferență explică de ce mai multe instalații solare nu garantează automat facturi mici. Dacă rețeaua nu poate transporta energia, dacă nu există baterii și dacă centralele flexibile nu pot echilibra sistemul, surplusul de la prânz își pierde o parte din valoare.