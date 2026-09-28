Tesla Semi vine în Europa cu 550 km autonomie și încărcare la 800 kW. Ce înseamnă pentru transportatorii din România
Tesla a dezvăluit configurația europeană a camionului Semi, iar cifrele confirmă că versiunea destinată continentului nostru va fi diferită de modelul cu autonomie maximă promovat în Statele Unite. Semi va putea parcurge până la aproximativ 550 de kilometri cu o masă totală a ansamblului de 40 de tone și va putea încărca la o putere de până la 800 kW.
Tesla indică un consum estimat de aproximativ 1 kWh pentru fiecare kilometru parcurs, ceea ce plasează capacitatea energetică utilizabilă necesară pentru autonomia maximă în zona câtorva sute de kWh. Compania nu oferă însă pe pagina europeană o capacitate exactă a bateriei.
Mai important pentru exploatarea zilnică este timpul de încărcare. Cu un Megacharger compatibil, Tesla spune că Semi poate recupera până la 60% din autonomie în 30 de minute. Teoretic, vorbim despre aproximativ 330 de kilometri recuperați pe durata unei pauze.
Pentru transportatorii din România, specificațiile nu mai țin exclusiv de viitorul îndepărtat. România are deja un program pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare destinată vehiculelor electrice grele pe coridoarele TEN-T.
40 de tone și 550 km schimbă calculele transportului electric
Tesla Semi european are o masă proprie declarată sub 9.100 kg și o masă totală a ansamblului de 40 de tone. Această diferență este importantă deoarece fiecare tonă consumată de camion și baterii poate reduce sarcina comercială disponibilă.
Autonomia de 550 km este calculată de Tesla pentru un ansamblu de 40 de tone, la o viteză de 80 km/h, pe teren plat și la o temperatură de 20 de grade Celsius. Sunt condiții controlate, iar compania avertizează că anvelopele, aerodinamica remorcii și configurația pot avea un impact semnificativ asupra consumului.
În România, temperaturile de iarnă, diferențele de nivel și traficul pot produce rezultate diferite. Un camion București-Cluj, de exemplu, ar avea nevoie de o strategie de încărcare diferită față de unul care operează pe rute regionale de 200-300 km.
Semi oferă și ePTO cu până la 25 kW, adică posibilitatea de a alimenta electric echipamente auxiliare. Pentru anumite aplicații logistice, această funcție poate înlocui sisteme hidraulice sau auxiliare acționate tradițional de motorul diesel.
Tesla afirmă că livrările europene ar urma să înceapă în 2027. Prețul pentru Europa nu a fost comunicat.
România începe să pregătească prizele pentru camioane de asemenea putere
Partea interesantă pentru piața locală este infrastructura. Schema românească e-Mobility RO prevede pentru vehiculele electrice grele cel puțin două puncte de reîncărcare de minimum 350 kW fiecare în anumite amplasamente.
Pe rețeaua centrală TEN-T, o stație destinată vehiculelor grele trebuie să ajungă la o putere totală instalată și absorbită de minimum 3.600 kW. Pe rețeaua globală TEN-T, pragul este de minimum 1.500 kW. Sunt puteri suficient de mari încât discuția despre camioane electrice cu încărcare de sute de kilowați să nu mai fie una pur teoretică.
Tesla merge însă și mai sus, până la 800 kW pentru Semi. La o asemenea putere, problema nu mai este doar instalarea unei prize rapide. Racordarea la rețea, transformatoarele, managementul simultan al mai multor camioane și disponibilitatea energiei devin elemente esențiale.
Un depou cu zece camioane nu poate fi tratat ca o parcare cu zece automobile electrice. Dacă mai multe vehicule solicită simultan sute de kilowați, puterea necesară poate ajunge la nivelul unui consumator industrial.
Acesta este și motivul pentru care electrificarea transportului greu va fi probabil foarte diferită de cea a autoturismelor. Camionul nu are nevoie doar de o stație rapidă, ci de o stație aflată pe traseul potrivit, la momentul potrivit și capabilă să furnizeze puterea promisă fără cozi.
Cu autonomie de 550 km și recuperarea a aproximativ 60% din aceasta într-o jumătate de oră, Tesla încearcă să transforme pauza obligatorie a șoferului într-o parte a strategiei de alimentare. Dacă infrastructura ține pasul, calculul poate funcționa și pe coridoarele europene care traversează România.