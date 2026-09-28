Tesla Semi vine în Europa cu 550 km autonomie și încărcare la 800 kW. Ce înseamnă pentru transportatorii din România

Mai important pentru exploatarea zilnică este timpul de încărcare. Cu un Megacharger compatibil, Tesla spune că Semi poate recupera până la 60% din autonomie în 30 de minute. Teoretic, vorbim despre aproximativ 330 de kilometri recuperați pe durata unei pauze.

Pentru transportatorii din România, specificațiile nu mai țin exclusiv de viitorul îndepărtat. România are deja un program pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare destinată vehiculelor electrice grele pe coridoarele TEN-T.

40 de tone și 550 km schimbă calculele transportului electric

Tesla Semi european are o masă proprie declarată sub 9.100 kg și o masă totală a ansamblului de 40 de tone. Această diferență este importantă deoarece fiecare tonă consumată de camion și baterii poate reduce sarcina comercială disponibilă.

Autonomia de 550 km este calculată de Tesla pentru un ansamblu de 40 de tone, la o viteză de 80 km/h, pe teren plat și la o temperatură de 20 de grade Celsius. Sunt condiții controlate, iar compania avertizează că anvelopele, aerodinamica remorcii și configurația pot avea un impact semnificativ asupra consumului.

În România, temperaturile de iarnă, diferențele de nivel și traficul pot produce rezultate diferite. Un camion București-Cluj, de exemplu, ar avea nevoie de o strategie de încărcare diferită față de unul care operează pe rute regionale de 200-300 km.

Semi oferă și ePTO cu până la 25 kW, adică posibilitatea de a alimenta electric echipamente auxiliare. Pentru anumite aplicații logistice, această funcție poate înlocui sisteme hidraulice sau auxiliare acționate tradițional de motorul diesel.

Tesla afirmă că livrările europene ar urma să înceapă în 2027. Prețul pentru Europa nu a fost comunicat.