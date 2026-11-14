Tesla vinde Cybercab, taxiul autonom al lui Musk, dar mașina nu pleacă de pe loc fără abonament lunar

Ce se plătește la cumpărare și ce urmează în fiecare lună

Comanda presupune un avans nerambursabil de 1.000 de dolari, iar prima lună de abonament este inclusă în achiziție, scrie Teslarati. Interfața de comandă indică Austin, Texas, și o estimare de livrare pentru decembrie 2026. Este o ofertă pentru un grup selectat de clienți, cu disponibilitate limitată.

La tariful anunțat, 12 luni plătite de abonament înseamnă 3.588 de dolari. Calculul este separat de prețul automobilului și nu include taxe sau alte cheltuieli de utilizare. Luna inclusă la cumpărare reduce costul abonamentului în primul an, însă nu elimină obligația de a-l menține activ ulterior.

Contractul descrie un pachet care include conducerea autonomă, conectivitatea și asistența de la distanță. Proprietarul gestionează destinațiile și cursele din aplicație, fiind necesare un cont Tesla și un dispozitiv mobil compatibil. Astfel, accesul la serviciu rămâne o condiție practică pentru folosirea vehiculului cumpărat.

Cybercab poate circula doar în zonele în care Tesla permite serviciul

Cybercab are două locuri și a fost proiectat pentru deplasări autonome, fără comenzile clasice ale unui automobil. Electrek arată că utilizarea este legată de zonele de operare Robotaxi din Texas și Florida. Cumpărarea mașinii nu oferă, prin urmare, libertatea de a o conduce oriunde, așa cum se întâmplă cu un automobil obișnuit.

Deschiderea comenzilor personale continuă proiectul prin care Tesla caută cumpărători pentru Cybercab. În raportul pentru trimestrul al treilea, compania confirma introducerea modelului în flota Robotaxi din Austin. Tesla raporta aproape două milioane de mile cumulate de serviciul Robotaxi fără supraveghere la bord, până la sfârșitul trimestrului. Cifra privește serviciul în ansamblu, fără să reprezinte un bilanț separat al modelului Cybercab.

Această ofertă trebuie privită separat de promisiunile Tesla privind conducerea fără supraveghere pe mașinile clienților. Cybercab este un vehicul dedicat acestui serviciu, iar condițiile sale comerciale nu înseamnă că orice Tesla existentă poate circula autonom în aceleași condiții.

Pentru cumpărător, diferența importantă se vede după achiziție: disponibilitatea mașinii depinde în continuare de abonament și de zona în care Tesla autorizează deplasarea. Anunțul privește piața americană și nu confirmă o lansare comercială a Cybercab pentru cumpărători din România.