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Tesla, găsită răspunzătoare pentru fraudă într-un proces Solar Roof. Proprietarul cere peste 2,2 milioane de euro

Tesla, găsită răspunzătoare pentru fraudă într-un proces Solar Roof. Proprietarul cere peste 2,2 milioane de euro
Tesla Solar Roof și procesul din California privind instalarea nereușită a unui acoperiș fotovoltaic
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Promisiunea Tesla Solar Roof era aproape imposibil de ignorat: un acoperiș elegant, capabil să producă energie electrică fără să arate precum o instalație tradițională de panouri fotovoltaice, integrat într-un ecosistem care putea include baterii și gestionarea inteligentă a consumului. Pentru unii cumpărători, ideea reprezenta o investiție în independența energetică și în viitorul locuinței. Pentru un proprietar din California, experiența s-a transformat însă într-un litigiu cu implicații serioase pentru compania condusă de Elon Musk.

Un judecător din San Diego a stabilit răspunderea Tesla pentru fraudă și declarații neglijente într-un proces legat de instalarea nereușită a unui sistem Solar Roof. Decizia, pronunțată ca sancțiune pentru nerespectarea repetată a obligațiilor de prezentare a probelor, vine după ce compania acceptase deja răspunderea pentru încălcarea contractului, nerespectarea garanției și neglijență.

Acoperișul nu a fost finalizat și nu a produs niciodată energie electrică

Litigiul a fost inițiat în 2022 de Ambrose Conroy, proprietarul unei locuințe din Rancho Santa Fe, California. În martie 2020, acesta semnase un contract pentru instalarea unui sistem Tesla Solar Roof de 13,1 kW, evaluat inițial la aproximativ 73.400 de euro.

După modificările aduse proiectului, instalația a ajuns la o capacitate de 18,2 kW, fiind completată de șase baterii Powerwall. Valoarea totală a contractului a crescut la aproximativ 98.200 de euro, o investiție semnificativă chiar și pentru o proprietate de lux.

Potrivit documentelor judiciare analizate de Electrek, acoperișul nu a fost finalizat, nu a trecut inspecțiile autorităților locale și nu a produs niciodată energie electrică pentru locuință. Proprietarul afirmă că lucrările au provocat deteriorări extinse, iar costurile necesare remedierii ar depăși echivalentul a 2,23 milioane de euro.

În reclamațiile depuse în instanță sunt descrise întârzieri, materiale deteriorate, lucrări executate în condiții necorespunzătoare și dificultăți repetate în comunicarea cu echipele Tesla. Proiectul ar fi trecut prin cel puțin șapte manageri, iar proprietarul susține că, la un moment dat, compania nu mai dispunea local de personalul necesar finalizării reparațiilor.

În aprilie 2022, Tesla ar fi propus o înțelegere de aproximativ 4.460 de euro pentru închiderea disputei. Oferta este prezentată în documentele cauzei și contrastează puternic cu valoarea prejudiciilor invocate de reclamant.

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Instanța a sancționat Tesla pentru neprezentarea probelor

Cea mai importantă evoluție a procesului nu ține exclusiv de calitatea lucrărilor, ci de modul în care Tesla a răspuns solicitărilor de documente. Judecătoarea Cynthia Freeland a aplicat companiei sancțiuni financiare în februarie și iunie 2026, pentru nerespectarea obligațiilor de prezentare a unor documente relevante și a registrelor privind informațiile protejate juridic.

După neîndeplinirea unui nou termen, instanța a decis, pe 11 septembrie 2026, că Tesla este răspunzătoare pentru fraudă și prezentarea neglijentă a unor informații. Este importantă distincția juridică: decizia a rezultat dintr-o sancțiune procedurală, nu dintr-un verdict pronunțat după examinarea completă a probelor într-un proces pe fond.

Documentele solicitate includeau comunicații interne, rapoarte de siguranță și informații privind inspecțiile. Avocații proprietarului susțin că anumite mesaje ar indica folosirea locuinței pentru testarea unor metode de instalare extrem de complicate, însă această interpretare a documentelor reprezintă poziția reclamantului și nu trebuie prezentată ca o concluzie factuală definitivă asupra tuturor circumstanțelor.

Tesla contestă sancțiunea și consideră că aceasta este disproporționată. Compania a cerut intervenția instanței de apel, susținând că măsura afectează dreptul la apărare și că documentele relevante au fost între timp furnizate.

Procesul nu s-a încheiat, iar despăgubirile nu au fost încă stabilite. Termenul inițial din 20 noiembrie a fost anulat, următoarea conferință procedurală fiind programată pentru 4 decembrie 2026.

Dincolo de implicațiile judiciare, cazul atrage atenția asupra riscurilor asociate tehnologiilor noi instalate pe locuințe. Pentru proprietarii din România care analizează investiții în panouri fotovoltaice, sisteme de stocare sau soluții integrate în acoperiș, experiența subliniază importanța proiectării, execuției, garanțiilor și capacității reale de intervenție a instalatorului.

Un sistem energetic performant nu înseamnă doar componente electronice avansate. Înseamnă și lucrări de construcție executate corect, etanșeitate, protecție împotriva incendiilor și responsabilitate contractuală pe termen lung.

Procesul Tesla Solar Roof arată astfel cât de costisitoare poate deveni distanța dintre o promisiune tehnologică spectaculoasă și capacitatea unei companii de a o implementa corect într-o situație reală.

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