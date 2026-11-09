Tesla, găsită răspunzătoare pentru fraudă într-un proces Solar Roof. Proprietarul cere peste 2,2 milioane de euro

Acoperișul nu a fost finalizat și nu a produs niciodată energie electrică

Litigiul a fost inițiat în 2022 de Ambrose Conroy, proprietarul unei locuințe din Rancho Santa Fe, California. În martie 2020, acesta semnase un contract pentru instalarea unui sistem Tesla Solar Roof de 13,1 kW, evaluat inițial la aproximativ 73.400 de euro.

După modificările aduse proiectului, instalația a ajuns la o capacitate de 18,2 kW, fiind completată de șase baterii Powerwall. Valoarea totală a contractului a crescut la aproximativ 98.200 de euro, o investiție semnificativă chiar și pentru o proprietate de lux.

Potrivit documentelor judiciare analizate de Electrek, acoperișul nu a fost finalizat, nu a trecut inspecțiile autorităților locale și nu a produs niciodată energie electrică pentru locuință. Proprietarul afirmă că lucrările au provocat deteriorări extinse, iar costurile necesare remedierii ar depăși echivalentul a 2,23 milioane de euro.

În reclamațiile depuse în instanță sunt descrise întârzieri, materiale deteriorate, lucrări executate în condiții necorespunzătoare și dificultăți repetate în comunicarea cu echipele Tesla. Proiectul ar fi trecut prin cel puțin șapte manageri, iar proprietarul susține că, la un moment dat, compania nu mai dispunea local de personalul necesar finalizării reparațiilor.

În aprilie 2022, Tesla ar fi propus o înțelegere de aproximativ 4.460 de euro pentru închiderea disputei. Oferta este prezentată în documentele cauzei și contrastează puternic cu valoarea prejudiciilor invocate de reclamant.

Instanța a sancționat Tesla pentru neprezentarea probelor

Cea mai importantă evoluție a procesului nu ține exclusiv de calitatea lucrărilor, ci de modul în care Tesla a răspuns solicitărilor de documente. Judecătoarea Cynthia Freeland a aplicat companiei sancțiuni financiare în februarie și iunie 2026, pentru nerespectarea obligațiilor de prezentare a unor documente relevante și a registrelor privind informațiile protejate juridic.

După neîndeplinirea unui nou termen, instanța a decis, pe 11 septembrie 2026, că Tesla este răspunzătoare pentru fraudă și prezentarea neglijentă a unor informații. Este importantă distincția juridică: decizia a rezultat dintr-o sancțiune procedurală, nu dintr-un verdict pronunțat după examinarea completă a probelor într-un proces pe fond.