LibreOffice 26.8 rezolvă o problemă deranjantă din documente: textul aliniat la ambele margini arată acum mai bine

Noua funcție încearcă să rezolve tocmai această dificultate, fără să fie nevoie de instalarea unui instrument separat sau de ajustarea manuală a fiecărui paragraf, anunță How to Geek.

De ce alinierea Justified poate lăsa spații mari între cuvinte

În LibreOffice Writer, la fel ca în multe alte procesoare de text, alinierea la ambele margini este folosită pentru a obține un aspect uniform al documentelor. Textul este distribuit astfel încât fiecare rând, cu excepția ultimului din paragraf, să ajungă atât la marginea din stânga, cât și la cea din dreapta.

Metoda clasică de calcul analizează fiecare rând separat și ajustează spațiile dintre cuvinte pentru a ocupa întreaga lățime disponibilă. În funcție de lungimea cuvintelor și de locul în care acestea ajung pe rând, rezultatul poate fi însă inestetic. Unele rânduri pot avea spații mult mai mari decât altele, iar între cuvinte apar zone albe care întrerup continuitatea textului.

Problema devine mai evidentă în documentele cu paragrafe înguste sau cu multe cuvinte lungi. Chiar dacă textul ajunge corect la ambele margini, aspectul general poate părea neuniform. Pentru documentele care trebuie să aibă o prezentare profesională, diferențele de spațiere pot deveni deranjante.

Această dificultate este cunoscută de mult timp în domeniul tehnoredactării. Sistemul de compoziție Knuth-Plass, folosit de decenii în TeX, analizează mai multe rânduri pentru a găsi o distribuire mai bună a spațiilor. Ideea este să nu fie optimizat fiecare rând în mod izolat, ci să fie luat în calcul aspectul întregului paragraf.

Paragraph Composer schimbă modul în care Writer distribuie spațiile

LibreOffice 26.8 introduce Paragraph Composer, un sistem care analizează mai multe rânduri consecutive înainte de a decide cum trebuie distribuit textul. În loc să ajusteze fiecare rând separat, algoritmul ia în considerare întregul paragraf și încearcă să echilibreze spațiile dintre cuvinte.

Diferența este importantă mai ales în cazul textelor aliniate la ambele margini. Dacă metoda clasică poate produce rânduri cu spațieri vizibil diferite, noul sistem urmărește o distribuire mai uniformă pe parcursul paragrafului. Astfel, dispar o parte dintre zonele albe excesive care pot apărea între cuvinte.