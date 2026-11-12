LibreOffice 26.8 rezolvă o problemă deranjantă din documente: textul aliniat la ambele margini arată acum mai bine
LibreOffice 26.8 aduce o îmbunătățire importantă pentru cei care redactează documente în Writer: un nou sistem de aranjare a paragrafelor, care corectează spațiile inegale dintre cuvinte atunci când este folosită alinierea la ambele margini. Funcția, numită Paragraph Composer, analizează mai multe rânduri simultan și distribuie mai echilibrat spațiile, astfel încât textul să aibă un aspect mai îngrijit.
Problema nu este una nouă și nu afectează doar LibreOffice. În procesoarele de text, alinierea justificată poate produce uneori spații neobișnuit de mari între cuvinte. Acestea devin vizibile mai ales în paragrafele în care lungimea cuvintelor și structura propozițiilor nu permit o distribuire uniformă pe fiecare rând.
Noua funcție încearcă să rezolve tocmai această dificultate, fără să fie nevoie de instalarea unui instrument separat sau de ajustarea manuală a fiecărui paragraf, anunță How to Geek.
De ce alinierea Justified poate lăsa spații mari între cuvinte
În LibreOffice Writer, la fel ca în multe alte procesoare de text, alinierea la ambele margini este folosită pentru a obține un aspect uniform al documentelor. Textul este distribuit astfel încât fiecare rând, cu excepția ultimului din paragraf, să ajungă atât la marginea din stânga, cât și la cea din dreapta.
Metoda clasică de calcul analizează fiecare rând separat și ajustează spațiile dintre cuvinte pentru a ocupa întreaga lățime disponibilă. În funcție de lungimea cuvintelor și de locul în care acestea ajung pe rând, rezultatul poate fi însă inestetic. Unele rânduri pot avea spații mult mai mari decât altele, iar între cuvinte apar zone albe care întrerup continuitatea textului.
Problema devine mai evidentă în documentele cu paragrafe înguste sau cu multe cuvinte lungi. Chiar dacă textul ajunge corect la ambele margini, aspectul general poate părea neuniform. Pentru documentele care trebuie să aibă o prezentare profesională, diferențele de spațiere pot deveni deranjante.
Această dificultate este cunoscută de mult timp în domeniul tehnoredactării. Sistemul de compoziție Knuth-Plass, folosit de decenii în TeX, analizează mai multe rânduri pentru a găsi o distribuire mai bună a spațiilor. Ideea este să nu fie optimizat fiecare rând în mod izolat, ci să fie luat în calcul aspectul întregului paragraf.
Paragraph Composer schimbă modul în care Writer distribuie spațiile
LibreOffice 26.8 introduce Paragraph Composer, un sistem care analizează mai multe rânduri consecutive înainte de a decide cum trebuie distribuit textul. În loc să ajusteze fiecare rând separat, algoritmul ia în considerare întregul paragraf și încearcă să echilibreze spațiile dintre cuvinte.
Diferența este importantă mai ales în cazul textelor aliniate la ambele margini. Dacă metoda clasică poate produce rânduri cu spațieri vizibil diferite, noul sistem urmărește o distribuire mai uniformă pe parcursul paragrafului. Astfel, dispar o parte dintre zonele albe excesive care pot apărea între cuvinte.
Îmbunătățirea nu schimbă conținutul documentului și nici fontul folosit. Este vorba despre modul în care Writer calculează așezarea textului pe pagină. Rezultatul urmărit este un paragraf mai echilibrat vizual, mai ușor de citit și mai apropiat de aspectul obținut prin instrumentele profesionale de tehnoredactare.
Funcția este integrată în Writer, astfel că nu trebuie descărcat un program suplimentar. Este necesară însă o versiune compatibilă cu noua opțiune. În testele prezentate de autorul articolului, diferența a fost observată după trecerea de la o versiune mai veche, 24.2.7.2, la LibreOffice 26.8.2.
Cum activezi Paragraph Composer în LibreOffice Writer
Noua opțiune poate fi activată direct din meniul de formatare a paragrafelor. În LibreOffice Writer, trebuie deschis meniul Format, apoi selectată secțiunea Paragraph și fila Alignment.
Acolo trebuie aleasă alinierea Justified. În partea de jos a ferestrei apare opțiunea Paragraph Composer, care poate fi activată sau dezactivată. După bifarea acesteia, modificările trebuie confirmate prin apăsarea butonului OK.
Un detaliu important este că activarea Paragraph Composer în modul Justified aplică automat alinierea justificată textului. Prin urmare, nu este necesară folosirea separată a combinației Ctrl + J după activarea funcției.
După aplicare, paragrafele ar trebui să aibă o distribuire mai echilibrată a spațiilor dintre cuvinte. Diferența poate fi observată mai ales în documentele în care metoda veche producea rânduri cu spații neobișnuit de mari.
LibreOffice 26.8 aduce și alte îmbunătățiri pentru documente
Paragraph Composer nu este singura noutate a versiunii 26.8. Actualizarea include și suport pentru fonturile variabile OpenType, care permit ajustarea unor caracteristici precum grosimea sau lățimea literelor în cadrul aceluiași font.
Writer primește și o vizualizare Draft, prin intermediul căreia pot fi ascunse anteturile și subsolurile paginilor. Opțiunea poate fi utilă în timpul redactării, când atenția trebuie să rămână asupra conținutului, fără elementele vizuale care apar în documentul final.
Îmbunătățirile fac parte dintr-o serie mai amplă de modificări aduse suitei LibreOffice, care include și instrumentele Calc și Draw. Pentru cei care folosesc aplicația ca alternativă gratuită la suitele comerciale de birou, corectarea spațierii în Writer este o schimbare discretă, dar vizibilă în documentele lungi sau în cele care necesită o formatare atentă.
Paragraph Composer nu modifică felul în care funcționează toate opțiunile de formatare, dar rezolvă una dintre problemele care pot afecta aspectul textului justificat. Pentru cei care redactează frecvent documente, diferența poate însemna mai puțin timp petrecut cu ajustările manuale și pagini cu un aspect mai uniform.