Poate profesorul să ia telefonul elevului și să nu i-l dea până la finalul zilei? Ce permite, de fapt, regulamentul școlar în 2026
Da, telefonul poate fi preluat dacă elevul încalcă regulile privind utilizarea lui, iar restituirea este prevăzută la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă. Acesta este reperul din Statutul elevului, nu sfârșitul zilei calendaristice. Pentru elevii minori, documentul prevede restituirea către părinți sau reprezentanții legali, potrivit regulamentului intern al școlii.
Când poate fi preluat telefonul
Regula concretă apare la articolul 15 litera h) din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.707/2024. Documentul interzice folosirea telefonului în timpul orelor, inclusiv al activităților educaționale desfășurate în afara școlii, cu excepțiile prevăzute de acesta.
Utilizarea în scop educativ este permisă cu acordul cadrului didactic. Statutul menționează și folosirea în pauze sau în spațiile autorizate explicit prin regulamentul intern, motiv pentru care trebuie verificată procedura aplicabilă în școala copilului.
Încălcarea regulilor poate duce la preluarea dispozitivului de către personalul didactic sau didactic auxiliar. Prevederea nu înseamnă că profesorul poate păstra telefonul pentru orice nemulțumire legată de comportamentul elevului; măsura este legată de nerespectarea regulilor privind dispozitivele electronice.
De exemplu, folosirea telefonului pentru mesaje în timpul explicațiilor și utilizarea lui la o activitate cerută de profesor sunt situații diferite. În primul caz poate exista o încălcare, în timp ce folosirea autorizată în scop educativ intră în excepția prevăzută de statut.
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Telefonul trebuie restituit la încheierea cursurilor din acea zi
Statutul elevului stabilește restituirea „la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă”. Așadar, telefonul nu trebuie înapoiat obligatoriu imediat după ora în care a fost preluat.
Dacă dispozitivul este preluat dimineața, restituirea poate avea loc după încheierea programului de cursuri din acea zi. Textul nu prevede păstrarea lui timp de o săptămână sau până la sfârșitul semestrului, ca pedeapsă suplimentară.
Pentru un copil minor, restituirea se face către părinte sau reprezentantul legal, conform procedurii interne. Pentru elevii majori, dispozitivul poate fi predat elevului, distincție prevăzută și de regulile școlare privind preluarea echipamentelor.
Dacă sunteți chemat să ridicați telefonul, solicitați să vi se comunice locul, persoana responsabilă și procedura de predare. În cazul în care nu puteți ajunge la încheierea cursurilor, clarificați cu școala modalitatea de restituire, pentru a evita ca telefonul să rămână acolo fără o explicație.
Depozitarea telefoanelor și preluarea pentru încălcarea regulilor sunt situații distincte
Statutul prevede și depunerea telefoanelor pe parcursul programului într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă. Această organizare trebuie privită separat de situația în care un dispozitiv este preluat pentru folosirea nepermisă.
Accesul la spațiul de depozitare este reglementat, fiind prevăzut pentru diriginte sau director și, în lipsa acestora, pentru cadrul didactic desemnat să efectueze serviciul pe școală. Părinții pot cere informații despre modul în care școala pune în practică această procedură.
Baza legală generală este articolul 106 alineatul (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care permite preluarea echipamentului în cazul încălcării regulilor, în vederea predării conform regulamentului intern. Acesta trebuie consultat împreună cu Statutul elevului, care precizează momentul restituirii.
Există și o excepție pentru echipamentele pe care elevii cu cerințe educaționale speciale sunt autorizați să le folosească. Aceste dispozitive nu trebuie tratate automat ca telefoane utilizate nepermis.
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Ce puteți face dacă telefonul nu este înapoiat
Începeți prin a cere explicații cadrului didactic și conducerii școlii. Întrebați ce regulă a fost încălcată, unde este păstrat dispozitivul și când poate fi ridicat.
Dacă problema nu se rezolvă, depuneți o solicitare scrisă la școală și păstrați numărul de înregistrare. Indicați ziua preluării și cereți restituirea în raport cu prevederea din articolul 15 litera h) al Statutului elevului.
Dacă școala refuză restituirea sau anunță păstrarea telefonului mai multe zile ca sancțiune, puteți sesiza inspectoratul școlar competent. Atașați răspunsul primit și descrieți situația concretă, inclusiv demersurile făcute pentru recuperarea dispozitivului.