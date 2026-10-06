Poate profesorul să ia telefonul elevului și să nu i-l dea până la finalul zilei? Ce permite, de fapt, regulamentul școlar în 2026

Utilizarea în scop educativ este permisă cu acordul cadrului didactic. Statutul menționează și folosirea în pauze sau în spațiile autorizate explicit prin regulamentul intern, motiv pentru care trebuie verificată procedura aplicabilă în școala copilului.

Încălcarea regulilor poate duce la preluarea dispozitivului de către personalul didactic sau didactic auxiliar. Prevederea nu înseamnă că profesorul poate păstra telefonul pentru orice nemulțumire legată de comportamentul elevului; măsura este legată de nerespectarea regulilor privind dispozitivele electronice.

De exemplu, folosirea telefonului pentru mesaje în timpul explicațiilor și utilizarea lui la o activitate cerută de profesor sunt situații diferite. În primul caz poate exista o încălcare, în timp ce folosirea autorizată în scop educativ intră în excepția prevăzută de statut.

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Telefonul trebuie restituit la încheierea cursurilor din acea zi

Statutul elevului stabilește restituirea „la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă”. Așadar, telefonul nu trebuie înapoiat obligatoriu imediat după ora în care a fost preluat.

Dacă dispozitivul este preluat dimineața, restituirea poate avea loc după încheierea programului de cursuri din acea zi. Textul nu prevede păstrarea lui timp de o săptămână sau până la sfârșitul semestrului, ca pedeapsă suplimentară.

Pentru un copil minor, restituirea se face către părinte sau reprezentantul legal, conform procedurii interne. Pentru elevii majori, dispozitivul poate fi predat elevului, distincție prevăzută și de regulile școlare privind preluarea echipamentelor.