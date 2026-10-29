Elevul care a atacat o profesoară și doi copii la Bistrița, supravegheat electronic. Opt ordine de protecție emise de instanță
Băiatul de 13 ani care a rănit cu un cuțit o profesoară și doi elevi la o școală din Bistrița a fost externat și va fi monitorizat electronic în baza unor ordine de protecție valabile 12 luni. Într-un alt caz din același oraș, polițiștii au dispus monitorizarea unui adolescent de 14 ani, după ce acesta și-ar fi agresat și amenințat cu moartea un coleg, relatează Observator.
Minorul de 13 ani trebuie să păstreze distanța față de persoanele protejate
Elevul implicat în atacul din 19 octombrie, de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, a fost externat marți, 27 octombrie, de la Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca. Ulterior, a fost dus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud pentru audieri.
Judecătoria Bistrița a emis opt ordine de protecție, pentru profesoara rănită și șapte elevi. Măsurile se aplică timp de un an și includ obligația minorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
Băiatul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de persoanele protejate, locuințele acestora și școala unde s-a produs atacul. Instanța i-a interzis și orice contact cu acestea, direct sau indirect, inclusiv prin telefon ori mesaje electronice.
Citește și: Cine este elevul suspectat de atacul cu cuțitul din Bistrița. Ce ar fi postat pe TikTok înainte să ajungă la școală. Foto
Școala a decis exmatricularea, iar DGASPC continuă evaluarea
Conducerea unității de învățământ a hotărât exmatricularea elevului, cu posibilitatea reînscrierii în anul școlar următor la o altă școală. Inspectoratul Școlar Județean a primit documentul care comunică această decizie.
„Consiliul profesoral şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ au decis exmatricularea elevului agresor cu drept de reînscriere în anul şcolar viitor, într-o altă unitate de învăţământ”, a declarat inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie.
Minorul rămâne în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud. Instituția a anunțat continuarea evaluării detaliate și multidisciplinare, pentru stabilirea măsurilor și serviciilor de specialitate necesare.
Mai mulți copii din școala în care s-a produs atacul au solicitat consiliere, inclusiv în vacanță. Profesoara de 28 de ani a fost externată după o săptămână de spitalizare, în urma evoluției favorabile a stării sale.
Ce prevede legea pentru un copil care nu a împlinit 14 ani
Prim-procurorul Adrian Briciu a explicat că băiatul a fost audiat și că poate fi audiat din nou dacă ancheta o impune. Acesta a precizat că vârsta minorului determină soluția în privința răspunderii penale.
„Minorul a fost audiat deocamdată. Dacă se va impune reaudierea lui, va fi reaudiat. Deoarece nu răspunde penal având vârsta de 13 ani, se va dispune clasarea cauzei”, a declarat procurorul pentru Observator.
Articolul 113 din Codul penal stabilește că minorul sub 14 ani nu răspunde penal. Pentru cei cu vârsta între 14 și 16 ani, răspunderea penală intervine numai dacă se dovedește că fapta a fost comisă cu discernământ.
În cazul băiatului de 13 ani, autoritățile au dispus măsuri de protejare a persoanelor vizate, iar DGASPC continuă intervenția în limitele atribuțiilor sale. Monitorizarea electronică și interdicțiile stabilite de instanță fac parte din aceste măsuri.
Un alt elev din Bistrița, monitorizat după agresarea unui coleg
Separat de atacul din 19 octombrie, un adolescent de 14 ani, de la o altă școală din Bistrița, și-ar fi lovit colegul de clasă și l-ar fi amenințat cu moartea. Tatăl copilului agresat a sesizat Poliția, potrivit relatării Observator.
„Pentru protejarea acestuia, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizarea electronică”, a declarat Crina Sîrb, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bistrița-Năsăud.
Măsura anunțată în acest al doilea caz este un ordin provizoriu emis de polițiști. Pentru băiatul de 13 ani, instanța a stabilit ordinele de protecție cu durata de 12 luni.
Citește și: Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ