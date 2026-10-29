Elevul care a atacat o profesoară și doi copii la Bistrița, supravegheat electronic. Opt ordine de protecție emise de instanță

Judecătoria Bistrița a emis opt ordine de protecție, pentru profesoara rănită și șapte elevi. Măsurile se aplică timp de un an și includ obligația minorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Băiatul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de persoanele protejate, locuințele acestora și școala unde s-a produs atacul. Instanța i-a interzis și orice contact cu acestea, direct sau indirect, inclusiv prin telefon ori mesaje electronice.

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Școala a decis exmatricularea, iar DGASPC continuă evaluarea

Conducerea unității de învățământ a hotărât exmatricularea elevului, cu posibilitatea reînscrierii în anul școlar următor la o altă școală. Inspectoratul Școlar Județean a primit documentul care comunică această decizie.

„Consiliul profesoral şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ au decis exmatricularea elevului agresor cu drept de reînscriere în anul şcolar viitor, într-o altă unitate de învăţământ”, a declarat inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie.

Minorul rămâne în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud. Instituția a anunțat continuarea evaluării detaliate și multidisciplinare, pentru stabilirea măsurilor și serviciilor de specialitate necesare.

Mai mulți copii din școala în care s-a produs atacul au solicitat consiliere, inclusiv în vacanță. Profesoara de 28 de ani a fost externată după o săptămână de spitalizare, în urma evoluției favorabile a stării sale.

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Prim-procurorul Adrian Briciu a explicat că băiatul a fost audiat și că poate fi audiat din nou dacă ancheta o impune. Acesta a precizat că vârsta minorului determină soluția în privința răspunderii penale.