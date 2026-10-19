Reacția familiei după atacul de la școala din Bistrița. Bunicul elevului: „E vina sistemului”. A fost întocmit dosar pentru tentativă de omor
Bunicul elevului de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, susține că băiatul fusese victima bullyingului și că familia anunțase școala. Polițiștii au sesizat Parchetul pentru tentativă de omor calificat, iar echipele medicale au evaluat alte 14 persoane, pe lângă cele două victime rănite.
Bunicul susține că familia semnalase agresiunile asupra copilului
Bunicul spune că elevul avea rezultate foarte bune la învățătură și că nu manifestase comportamente care să anunțe un asemenea atac. Acesta afirmă că băiatul fusese marginalizat și agresat de alți copii, iar părinții discutaseră cu profesorii.
„Anul ăsta a fost premiant, cel mai bun la învăţătură. S-au făcut nişte grupuri de copii în care s-a făcut bullying şi copilul ăsta fiind mai liniştit, nu a vrut să intre în grupurile astea. Nu l-am văzut vreodată să ţipe, să facă vreo problemă, e un copil liniştit. Din cauza grupurilor astea, el a fost cam dat la o parte. Îi puneau piedică, îl trânteau, îl agresau, a fost victima bullyingului. Părinţii au spus profesorilor, s-a anunţat la şcoală. Dar profesorii nu mai pot lua măsuri împotriva copiilor în ziua de azi.”
Bărbatul a povestit că el l-a dus la școală luni dimineață și că nu își explică ce a declanșat agresiunea. În declarația sa, a legat casca și echipamentul purtat de copil de obiceiul acestuia de a merge cu bicicleta și cu o motocicletă de mici dimensiuni.
„Copiii se duc acasă şi mint sau spun alte poveşti, iar poliţia normal că nu intervine. Eu l-am dus la şcoală azi-dimineaţă, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. El umblă cu bicicleta, a avut şi motocicletă d-aia micuţă şi se echipa mereu: genunchere, cotiere, cască, cagulă. Probabil, în timp a acumulat anumite probleme. Sau dimineaţă când s-a dus la şcoală o fi fost agresat sau ceva că altfel nu înţeleg cum putea să sară la un alt copil. Nici nu ştiu dacă are TikTok, pe internet probabil că se uită ca acum are toată lumea. S-au uitat părinţii în calculatorul lui, dar nu au găsit nimic cu agresivitate. E vina sistemului, învăţământul din ziua de azi. Profesorul nu mai poate să facă nimic copiilor. Nu a avut nicio furie”, a declarat bunicul.
Acuzațiile de bullying și explicațiile privind un posibil declanșator aparțin familiei. Împrejurările atacului sunt cercetate de autorități.
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Cercetări pentru tentativă de omor calificat
Atacul s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, iar polițiștii au fost sesizați prin 112 în jurul orei 08:40. O profesoară de matematică și un elev de 12 ani au fost răniți, copilul intervenind pentru a ajuta cadrul didactic.
„În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor calificat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.
Elevul de clasa a VII-a a fost imobilizat și a ajuns în custodia polițiștilor.
Un copil din clasa în care s-a produs agresiunea a povestit că băiatul purta o cagulă și o cască. Potrivit mărturiei sale, elevii au încercat să intervină când profesoara a început să strige după ajutor.
„Avea părul lung şi era îmbrăcat într-un trening. Colegii lui au zis că nu a venit la şcoală în ora aia şi apoi, când s-a sunat, a venit să vadă la noi la uşă. Avea cagulă, cască”, a spus acesta.
Alte 14 persoane au fost evaluate medical
Pe lângă profesoara și elevul transportați inițial la spital, echipele medicale au evaluat 13 copii și un adult care au suferit atacuri de panică. Unul dintre minori a avut nevoie de investigații suplimentare la spital.
„Pe lângă cele două persoane transportate la spital în primele momente ale intervenţiei, au mai fost evaluate medical 14 persoane, dintre care 13 minori, cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, şi un adult, în vârstă de 55 de ani – atacuri de panică. Triajul şi evaluarea medicală a persoanelor implicate au fost asigurate de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, împreună cu medicul-şef şi asistentul-şef ai UPU-SMURD Bistriţa.”
În urma evaluării, un băiat de 13 ani care prezenta un traumatism cranio-cerebral de gradul 0 a fost transportat la UPU Pediatrie Bistrița. Acesta a fost preluat de un echipaj de prim ajutor SMURD pentru investigații medicale suplimentare.
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Consiliere psihologică pentru victime și pentru elevul implicat
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud s-a autosesizat după incident. Instituția a solicitat sprijinul poliției pentru identificarea persoanelor implicate și organizarea intervenției.
Specialiștii vor oferi evaluare psihosocială și consiliere psihologică atât victimelor, cât și elevului implicat în agresiune. Intervenția vizează nevoile emoționale și accesul la servicii specializate.
„Intervenţia urmăreşte identificarea nevoilor emoţionale şi psihosociale ale tuturor celor implicaţi, facilitarea accesului la servicii specializate şi acordarea susţinerii necesare pentru gestionarea consecinţelor acestui eveniment”, se precizează în comunicatul DGASPC.
Sprijinul este destinat gestionării efectelor incidentului asupra celor implicați.