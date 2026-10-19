Reacția familiei după atacul de la școala din Bistrița. Bunicul elevului: „E vina sistemului”. A fost întocmit dosar pentru tentativă de omor

„Anul ăsta a fost premiant, cel mai bun la învăţătură. S-au făcut nişte grupuri de copii în care s-a făcut bullying şi copilul ăsta fiind mai liniştit, nu a vrut să intre în grupurile astea. Nu l-am văzut vreodată să ţipe, să facă vreo problemă, e un copil liniştit. Din cauza grupurilor astea, el a fost cam dat la o parte. Îi puneau piedică, îl trânteau, îl agresau, a fost victima bullyingului. Părinţii au spus profesorilor, s-a anunţat la şcoală. Dar profesorii nu mai pot lua măsuri împotriva copiilor în ziua de azi.”

Bărbatul a povestit că el l-a dus la școală luni dimineață și că nu își explică ce a declanșat agresiunea. În declarația sa, a legat casca și echipamentul purtat de copil de obiceiul acestuia de a merge cu bicicleta și cu o motocicletă de mici dimensiuni.

„Copiii se duc acasă şi mint sau spun alte poveşti, iar poliţia normal că nu intervine. Eu l-am dus la şcoală azi-dimineaţă, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. El umblă cu bicicleta, a avut şi motocicletă d-aia micuţă şi se echipa mereu: genunchere, cotiere, cască, cagulă. Probabil, în timp a acumulat anumite probleme. Sau dimineaţă când s-a dus la şcoală o fi fost agresat sau ceva că altfel nu înţeleg cum putea să sară la un alt copil. Nici nu ştiu dacă are TikTok, pe internet probabil că se uită ca acum are toată lumea. S-au uitat părinţii în calculatorul lui, dar nu au găsit nimic cu agresivitate. E vina sistemului, învăţământul din ziua de azi. Profesorul nu mai poate să facă nimic copiilor. Nu a avut nicio furie”, a declarat bunicul.

Acuzațiile de bullying și explicațiile privind un posibil declanșator aparțin familiei. Împrejurările atacului sunt cercetate de autorități.

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Cercetări pentru tentativă de omor calificat

Atacul s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, iar polițiștii au fost sesizați prin 112 în jurul orei 08:40. O profesoară de matematică și un elev de 12 ani au fost răniți, copilul intervenind pentru a ajuta cadrul didactic.

„În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor calificat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Elevul de clasa a VII-a a fost imobilizat și a ajuns în custodia polițiștilor.

Un copil din clasa în care s-a produs agresiunea a povestit că băiatul purta o cagulă și o cască. Potrivit mărturiei sale, elevii au încercat să intervină când profesoara a început să strige după ajutor.