Se schimbă regulile pentru asistenții personali profesioniști. Cine poate ocupa un astfel de post și ce obligații are
Asistenții personali profesioniști ar urma să respecte standarde detaliate privind sprijinul oferit adulților cu dizabilități, de la participarea la cursuri și căutarea unui loc de muncă până la accesul la servicii medicale și gestionarea reclamațiilor. Noile prevederi sunt incluse într-un proiect pus în consultare publică pe 15 octombrie 2026, iar condițiile de atestare sunt deja reglementate prin HG nr. 548/2017.
Cine poate deveni asistent personal profesionist
Asistentul personal profesionist este o persoană atestată care asigură, la propriul domiciliu, îngrijirea și protecția unui adult cu dizabilități încadrat în grad grav sau accentuat. Activitatea se desfășoară în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului și are un regim diferit de cel al asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
Conform condițiilor de atestare aprobate prin HG nr. 548/2017, solicitantul trebuie să fi absolvit cel puțin învățământul gimnazial și să dețină un certificat de calificare sau de competențe profesionale pentru această ocupație. Dosarul include documente medicale și acordul persoanelor adulte cu care locuiește.
Sunt necesare și condiții corespunzătoare de locuit, inclusiv o cameră separată pentru persoana sau persoanele îngrijite, potrivit cerințelor hotărârii. Cererea se depune la DGASPC de domiciliu sau de reședință, iar evaluarea presupune interviuri și vizite la domiciliu.
Atestatul este eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Activitatea se desfășoară în baza unui contract de muncă încheiat cu DGASPC sau cu un furnizor privat acreditat.
Soțul, soția și rudele în linie dreaptă ale beneficiarului nu pot ocupa această poziție pentru persoana respectivă. Regula privește, de exemplu, părintele sau copilul beneficiarului.
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Sprijin pentru cursuri, angajare și îngrijirea sănătății
Proiectul noilor standarde detaliază activitățile prin care asistentul ar sprijini beneficiarul în educație și muncă. La solicitarea persoanei, acesta ar ajuta la înscrierea și frecventarea cursurilor, precum și la interacțiunile cu profesorii și colegii.
Pentru căutarea unui loc de muncă, sprijinul ar putea include realizarea unui CV, participarea la consiliere profesională și relația cu instituțiile competente. Dacă persoana întâmpină discriminare sau dificultăți la serviciu, asistentul ar solicita ajutor specializat coordonatorului ori managerului de caz.
Proiectul prevede continuarea sprijinului și pe durata internării beneficiarului într-o unitate medicală. La cerere, persoana ar putea fi însoțită la consultații, consiliere psihologică, fizioterapie, kinetoterapie sau logopedie.
Accesul la serviciul de asistent personal profesionist nu ar fi condiționat de urmarea unor cursuri ori tratamente sau de obținerea și păstrarea unui loc de muncă. Sprijinul ar trebui adaptat alegerilor și nevoilor persoanei.
Beneficiarul își păstrează controlul asupra banilor și deciziilor
Un principiu al proiectului este respectarea autonomiei adultului cu dizabilități. Asistentul îl sprijină în activitățile zilnice și în participarea socială, fără să îi înlocuiască deciziile.
Beneficiarul păstrează controlul asupra propriilor resurse financiare. Dacă dorește, poate cere ajutor pentru planificarea bugetului sau efectuarea unor operațiuni, iar asistentul trebuie să respecte opțiunile sale.
Aceeași regulă privește relațiile cu familia, prietenii și celelalte persoane apropiate. Proiectul include și respectarea alegerilor religioase, precum și sprijin pentru exercitarea drepturilor, inclusiv a dreptului la vot.
Participarea la viața comunității ar putea presupune ajutor pentru folosirea transportului public, orientarea pe trasee sau utilizarea unei aplicații de navigare. La solicitare, asistentul ar însoți persoana la activități culturale, sportive, plimbări ori în călătorii și vacanțe.
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Reclamații, verificarea serviciului și formarea asistenților
Beneficiarii ar urma să poată reclama problemele fără ca sprijinul primit să fie afectat. Proiectul prevede măsuri de intervenție în cel mult 24 de ore sau sesizarea imediată a autorităților competente, în funcție de situație.
Situația persoanei ar fi evaluată de specialiști cel puțin o dată la șase luni și ori de câte ori este necesar. Furnizorul ar realiza un audit intern al calității o dată la trei ani, iar un coordonator ar putea avea în responsabilitate cel mult 30 de asistenți personali profesioniști.
Pregătirea anuală ar include respectarea autonomiei, comunicarea, confidențialitatea, gestionarea conflictelor și recunoașterea semnelor de abuz. Beneficiarii ar putea contribui la formare prin explicarea propriilor nevoi și preferințe.
Propunerile pot fi trimise la adresa dezbateri@mmuncii.gov.ro, în intervalul de consultare anunțat, 15–24 octombrie 2026. Standardele propuse vor deveni obligatorii după aprobarea și intrarea în vigoare a actului normativ.