Se schimbă regulile pentru asistenții personali profesioniști. Cine poate ocupa un astfel de post și ce obligații are

Conform condițiilor de atestare aprobate prin HG nr. 548/2017, solicitantul trebuie să fi absolvit cel puțin învățământul gimnazial și să dețină un certificat de calificare sau de competențe profesionale pentru această ocupație. Dosarul include documente medicale și acordul persoanelor adulte cu care locuiește.

Sunt necesare și condiții corespunzătoare de locuit, inclusiv o cameră separată pentru persoana sau persoanele îngrijite, potrivit cerințelor hotărârii. Cererea se depune la DGASPC de domiciliu sau de reședință, iar evaluarea presupune interviuri și vizite la domiciliu.

Atestatul este eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Activitatea se desfășoară în baza unui contract de muncă încheiat cu DGASPC sau cu un furnizor privat acreditat.

Soțul, soția și rudele în linie dreaptă ale beneficiarului nu pot ocupa această poziție pentru persoana respectivă. Regula privește, de exemplu, părintele sau copilul beneficiarului.

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Sprijin pentru cursuri, angajare și îngrijirea sănătății

Proiectul noilor standarde detaliază activitățile prin care asistentul ar sprijini beneficiarul în educație și muncă. La solicitarea persoanei, acesta ar ajuta la înscrierea și frecventarea cursurilor, precum și la interacțiunile cu profesorii și colegii.

Pentru căutarea unui loc de muncă, sprijinul ar putea include realizarea unui CV, participarea la consiliere profesională și relația cu instituțiile competente. Dacă persoana întâmpină discriminare sau dificultăți la serviciu, asistentul ar solicita ajutor specializat coordonatorului ori managerului de caz.